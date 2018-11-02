В РПЦ предложили помочь с лечением архиерею, "ликвидировавшему" УПЦ

Сегодня архиерей Константинопольской церкви, представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей, архиепископ Тельмисский Иов заявил, что Украинской православной церкви Московского патриархата пришел конец.

Ранее "Правда.Ру" писала об этом. Архиерей Константинопольской церкви объявил, что отмена приказа 1686 года о том, что Киевская митрополия переходит к Москве — историческое событие, и означает конец существования УПЦ МП.

Русская православная церковь отреагировала на слова представителя Константинополя. И отреагировала, отметим, довольно резко. Так, там заявили о том, что всерьез обеспокоены состоянием душевного здоровья архиерея. В РПЦ заявили, что он позволил себе довольно тревожные высказывания. Но своему "собрату" Русская православная церковь готова помочь — например, собрать необходимое количество денег на его лечение. Такое заявление сделала пресс-служба патриарха Московского и всея Руси.

Отметим, что далеко не все священнослужители Украины выступают за автокефалию и разрыв отношений с Русской православной церковью. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что уже аж целых девять епархий УПЦ, не боясь давления со стороны украинских властей и Константинополя, высказались о своей верности РПЦ.

Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

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