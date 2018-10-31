Хэллоуин: день всех святых или нечисти?

31 октября во многих странах отмечают веселый праздник Хэллоуин, при этом утверждая, что отдают дань всем святым. Вот только атрибутика "религиозного" праздника почему-то мрачновата — черепа, скелеты, демонический антураж. А правда, можно ли почитать Бога и его угодников, надевая маски всевозможной нечисти и тем самым заигрывая с силами Тьмы?
В последний день октября жители многих стран мира отмечают Хэллоуин. Этот обычай, первоначально зародившийся в англоязычных странах, ныне дошел даже до далекой Японии — глобализация, однако. В России число почитателей этого культа, согласно опросу "Левада-Центра", в этом году составит около 9 процентов. Вроде немного — тем более, что 64 процента опрошенных о нем знают, но праздновать не собираются. Тем не менее, даже 9 процентов — это в полтора раза больше, чем было в прошлом году — весьма впечатляющая динамика…
В буквальном переводе указанное слово означает "вечер всех святых", день памяти которых действительно чтится Католической церковью 1 ноября. Казалось бы, столь широкому распространению праздника в честь угодников Божьих даже в местах с нехристианским населением можно только радоваться. Вот только смущает странная форма их якобы христианского почитания. Если говорить коротко — это атрибутика всего, что связано со смертью, адом, нечистью и демоническими силами.
Самый известный символ Хэллоуина — это выдолбленная тыква с вырезанными отверстиями глаз и рта, в которую вставлена свеча. Вид этого произведения инфернального искусства может напугать любого — особенно ночью. Впрочем, этим "почитатели всех святых" обычно не ограничиваются — они переодеваются в костюмы ведьм, вампиров, оборотней, мертвецов-зомби, чертей и тому подобных персонажей. Праздничный стол принято аранжировать в черных и красных (или оранжевых) тонах, украшать его черепами, чучелами летучих мышей — опять же, отсылка к легендам о вампирах, в поисках жертв оборачивающихся гигантскими нетопырями.
Ну, а кроме того, детишки в оригинальной традиции еще должны были ходить по домам, требуя подарков и обещая в ответ поминать усопших родственников хозяев. Правда, после "прививания" этого действа на далекие от старой доброй Англии берега об этом единственном элементе праздника, оставшемся от чего-то, похожего на христианство, обычно благополучно забывают.
Исследователи давней традиции иногда относят ее к паренталиям — древнеримскому празднику почитания усопших предков. Но, пожалуй, в этом случае хочется защитить от несправедливых нападок даже римских язычников. Их паренталии походили на современные поминальные дни на седьмой-восьмой день после Пасхи, когда верующие идут на кладбище поделиться радостью Воскресенья Христова со своими ушедшими в иной мир близкими. Конечно, в Риме о Воскресении ничего не знали и ограничивались в поминальных церемониях венками на могилах дорогих людей, бесплатным угощением прохожих и т. п.
А вот древние кельты, от темных языческих верований которых и растут корни Хэллоуина, относились к поминанию мертвых несколько по-другому. По их представлениям, в последнюю ночь октября души умерших получают доступ в мир живых. И их, соответственно, надо достойно встретить. По большому счету, самих обстоятельств этой "радостной встречи" достаточно для того, чтобы наглядно убедиться в лживости уверений в "радостной сути язычества, которое мы потеряли".
Ну правда, неужто места, куда отправляются умершие (и откуда они, якобы, приходят к нам), настолько мрачны, что их атрибутика описывается образами ада и смерти? Или лучшим костюмом для "отпросившихся на побывку" из рая родных будет демоническая рожа рядом с крыльцом и такая же демоническая маска на лицах любящих и пока что живых родственников?
Правда, нередко можно услышать сбивчивые объяснения — дескать, вся эта мрачная мишура надевается, чтобы напугать демонов настоящих. Ну да, они, бедные-несчастные, никогда в зеркало не смотрели и друг дружку не видели, вот уж напугаются до заикания, когда увидят жалкие пародии на себя любимых.
Скорее уж ухмыльнутся — и не без радости! Поневоле вспоминаются слова папаши Мюллера, адресованные Штирлицу: "Когда десятилетний мальчишка вместо "здравствуйте" скажет "хайль!" — значит, мы прожили жизнь не зря и снова наступило наше время".
Действительно, лучшей аналогией чествования святых в костюмах нечистой силы будет поздравление ветеранов Великой Отечественной войны в День победы в мундирах Вермахта или войск СС. И с установкой возле крыльца дома каждого "почитателя" подсвеченной изнутри головы бесноватого фюрера, залившего кровью всю Европу.
Конечно, может возникнуть вопрос — а как же западная Церковь? Как она могла освятить своим авторитетом такой сомнительный праздник? Да нет тут никакого противоречия. Многие даты христианских праздников и были "подтянуты" к дням популярных праздников языческих. Чтобы наполнить привычные дни новым содержанием — и приучить новообращенных христиан-полуязычников по настоящему христианскому поведению.
Иногда Церкви это удавалось — как с введением празднования Рождества аккурат вместо языческих Сатурналий в Риме. А вот со славянским Иваном Купалой сложилось не очень — о том, что в этот же день празднуется Рождество пророка и предтечи Иоанна Крестителя, помнят лишь те, кто ходит в этот день в храм. Ночь на Ивана Купала проходит в не безупречных с точки зрения христианской морали играх молодежи на грани разврата — но ее празднование хотя бы базируется на здоровом инстинкте продолжения рода, жизни.
А вот древний кельтский Самайн, который неоязычники празднуют 31 октября, изначально строился на другой основе — мрака, тьмы, зла. Найти существенную разницу в обрядах Хэллоуина и какой-нибудь "черной мессы" сатанистов весьма затруднительно. Увы, западные церкви, что Католическая, что многие протестантские деноминации, этот печальный факт признавать не желают. Более того, последние даже добавили в этот день другое чествование — Дня Реформации, когда Мартин Лютер прибил к дверям храма свои знаменитые тезисы.
Между тем, и Священное Писание, и церковные каноны далеко не благожелательно относятся к заигрыванию с загробным миром, магии, колдовству — пусть даже на уровне "безобидных" обрядов.
"Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии: не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии — то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего" (Втор. 18:9-12) В другом месте говорится еще короче: "И если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то Я обращу лице Мое на ту душу и истреблю ее из народа ее." (Лев. 20:6)
Конечно, Новый Завет призывает верующих бороться не с грешниками, но с грехом. Тем не менее, печальная участь грешников нераскаянных пред лицем Суда Божия тоже не скрывается. Даже в Апокалипсисе св. апостола Иоанна Богослова, который ныне бесконечно обыгрывается даже далекими от христианства людьми в бесконечных спекуляциях на тему "пророчеств календаря майя", говорится вполне определенно: "Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город (Небесный Иерусалим) воротами. А вне — псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду" (Апок. 22:15). Не потому, что Бог ненавидит их — они сами в силу укоренения в абсолютном зле ненавидят Бога и Его Любовь. Неудивительно, что святые отцы в церковных канонах устанавливали для уклонившихся в колдовство и чародейство отлучение от Причастия на 20 лет — такое же, как и для убийц.
Разумеется, причастность основы "праздника всех святых" Хэллоуина к сатанизму не означает, что любой участвующий в нем по причине моды автоматически становится сатанистом — как ношение христианского крестика и хождение в храм не превращает человека в "святого". Однако и внешние условия тоже важны. "Среди грязи живешь — поневоле измажешься", — говорит меткая народная поговорка. А вот в душе отмыться от грязи значительно проще, чем в болоте — было бы желание и настойчивость.
Так что не стоит искушать долготерпение Божье заигрыванием с Его исконными врагами — силами зла и тьмы, в честь которых, на самом деле, и празднуется псевдо-христианский Хэллоуин. А если уж так хочется почтить память всех святых (которая, вообще-то, в Православии отмечается в последнее воскресенье перед Петровым постом) — лучше сходить в храм или просто помолиться угодникам Божьим дома. Право, от этого будет гораздо больше духовной пользы, чем зловещих тыкв, черепов и прочего инфернального антуража.
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