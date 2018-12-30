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Автор Юрий Носовский

Праотцы, пророк Даниил и его друзья

Религия » Культура

30 декабря Церковь празднует сразу две даты — неделю Святых Праотцов и память пророка Даниила и трех его друзей: Анании, Азарии и Мисаила. Между тем, в службе Праотцов указанным святым и так посвящен один из двух канонов. Чем же они заслужили такое сугубое почитание?

Праотцы, пророк Даниил и его друзья. 396630.jpeg

За 600 лет до нашей эры иудейское царство, остаток когда-то величественного Израиля, было завоевано вавилонянами. Был разрушен и прекрасный Иерусалимский храм, а большая часть жителей страны уведена в плен халдеями.

Среди пленников было и четверо знатных юношей — Даниил, Анания, Азария и Мисаил. Последним завоеватели дали другие имена, которые также употребляются в Библии — Седрах, Мисах и Авденаго.

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Надо заметить, что Вавилонское царство, как и любая мало-мальски рационально устроенная империя, не занималась тотальным обращением всех завоеванных народов в банальное рабство. Ведь куда рациональнее оставить на порабощенных территориях своих наместников и сборщиков налогов, можно даже из числа местной знати, и получать неплохие доходы без лишних хлопот. А заодно можно организовать "утечку мозгов" — перетекание лучших умов в столицу собственного государства, для использование их на государственное благо. Так поступали римляне, османы, ныне (под другим названием, конечно) — "мировой гегемон" США. И те же методы использовались и халдеями.

Поэтому четверку еврейских подростков не отправили на тяжелые рабские работы, но, убедившись в их природной смышлености, оставили жить во дворце, обеспечив им самое лучшее образование для будущей придворной карьеры. В том числе и тайных знаний, уровень развития которых в Вавилоне со времен попытки построить там знаменитую одноименную башню, был очень высоким.

Однако, несмотря на открывающиеся перед юными иудеями блестящие перспективы, они не стали "ассимилироваться" в среде завоевателей, как, впрочем, и большинство их соплеменников, сохранивших свой язык, культуру и главное, веру в Единого Бога-Творца. В самом начале обучения они сразу себя поставили, отказавшись употреблять сытную, вкусную, но запрещенную законом Моисеевым пищу.

Их наставник не стал их карать, но заметил, что сам будет иметь неприятности от царя, если его подопечные ослабнут. Отроки предложили провести эксперимент — в течение десяти дней проверить, как отразится на их здоровье питание только водой и овощами. И оказалось, что после такой "диеты" они выглядели куда лучше своих сверстников, кормившихся обычной пищей халдеев.

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За твердость в вере Господь даровал своим почитателям такую премудрость, которой не обладали самые мудрые волхвы и звездочеты. Что, соответственно, вызывало огромное уважение со стороны царя и способствовало высокому положению четырех друзей при дворе.

Так, однажды царю Навуходоносору приснился странный сон, которого никто не мог ему объяснить. Единственным, кто мог разгадать его значение, после усердной молитвы к Богу, стал Даниил. Упуская точную расшифровку этого сна (она сама по себе заняла бы целую статью), скажем лишь, что после этого Даниил был назначен царем "управляющим всей областью Вавилонской" (чем-то, вроде премьер-министра), а заодно — начальником над всеми тамошними мудрецами. Впрочем, скромный и богобоязненный юноша отказался от такой чести, связанной с множеством отвлекающих от общения с Богом забот и уговорил царя передать его обязанности тройке своих друзей.

Последние с честью управляли огромной страной, но в результате по понятным причинам стали жертвой интриг завистников, недовольных таким возвышением вчерашних фактических рабов. Недоброжелатели уговорили Навуходоносора стяжать себе сомнительную славу сооружением гигантского золотого идола с организацией ему "синхронного" поклонения в назначенный час во всех городах огромной империи. И когда все идолопоклонники пали ниц перед истуканом, обратили внимание царя, что в их числе нет его первых министров. Которые по понятным причинам не могли позволить себе такое вопиющее отречение от истинного богопочитания.

Разъяренный тиран пригрозил им смертью — они не испугались. Для казни была сооружена огромная печь, огонь из которой поднимался на 49 локтей (около 15 метров). Воины, бросившие туда святых отроков, сами погибли от сильного жара, не успев отбежать на безопасное расстояние. Сами друзья готовы были принять смерть за веру, молившись лишь о том, чтобы Господь принял их как "жертву всесожжения". Но случилось чудо: в огненный ад спустился с небес ангел и охлаждал вокруг исповедников нестерпимый жар пламени.

Это заметил даже наблюдающий издали за казнью царь, с удивлением спросивший у придворных: "Не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными? Вот, я вижу четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда; и вид четвертого подобен сыну Божию".

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Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленной огнем, и сказал: "Седрах, Мисах и Авденаго, рабы Бога Всевышнего! выйдите и подойдите!" Тогда Седрах, Мисах и Авденаго вышли из среды огня.

И сатрапы, наместники, военачальники и советники царя усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них.

Тогда Навуходоносор сказал: "Благословен Бог Седраха, Мисаха и Авденаго, Который послал Ангела Своего и избавил рабов Своих, которые надеялись на Него и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному богу, кроме Бога своего!

И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка кто произнесет хулу на Бога Седраха, Мисаха и Авденаго, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного бога, который мог бы так спасать" (Дан. 3:91-96).

После Навуходоносора власть принял его сын Валтасар. Пророк Даниил и его друзья оказались в опале. Впрочем, без каких-либо санкций, вроде ссылки: они просто продолжали служить при дворце в числе других мудрецов, так сказать, на вторых ролях. Увы, новый царь не отличался хотя бы минимальной мудростью своего отца и вел довольно беспутный образ жизни. Долготерпение Божье прервалось тогда, когда по велению самодержца в пиршественную залу для обычного винопития были принесены священные сосуды из числа добычи, захваченной при разграблении Иерусалимского храма. Вдруг перед оцепеневшими гостями появилась рука, выведшая на стенах комнаты непонятные слова: "Мене, Текел, Перес".

Срочно позвали за пророком Даниилом. И тот с грустью разъяснил Божественный приговор: "Мене — исчислил Бог царство твое и положил конец ему; Текел — ты взвешен на весах и найден очень легким; Перес — разделено царство твое и дано Мидянам и Персам".

Тогда по повелению Валтасара облекли Даниила в багряницу и возложили золотую цепь на шею его, и провозгласили его третьим властелином в царстве. В ту же самую ночь Валтасар, царь Халдейский, был убит, и Дарий Мидянин принял царство, будучи шестидесяти двух лет" (Дан.5:29-31).

В сменившем Вавилонское Персидском царстве иудейским мудрецам тоже было найдено достойное применение. Даниил был назначен одним из трех высших министров, в функции которых входило оперативное управление 120-ю сатрапами — губернаторами отдельных провинций. Естественно, завистники сыскались тут же. Они уговорили не чуждого лести царя, чтобы в течение месяца никто из его подданных не молился никакому Богу, кроме самого Дария. Тот, не долго думая, подмахнул соответствующий указ.

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Однако Даниил, конечно же, не перестал молиться Богу, создавшему небо и землю. О чем тут же донесли царю. Надо отдать последнему должное, когда он увидел, что наделал своим непродуманным решением, то попытался дать задний ход. Однако указы и законы персидских владык не могли отменить даже они сами — такой уж был у этого народа обычай. И святого пророка пришлось бросить в ров с голодными львами.

"Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина, и даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него. Поутру же он встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному, и подойдя ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила: Даниил, раб Бога живаго! Бог твой, Которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?

Тогда Даниил сказал царю: царь! вовеки живи! Бог мой послал Ангела Своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред Ним чист, да и перед тобою, царь, я не сделал преступления.

Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила изо рва; и поднят был Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего" (Дан.6:18-23).

Затем Дарий приказал ввергнуть в львиный ров всех недоброжелателей Даниила (которым львы тут же переломали кости и сожрали) и повелел почитать Истинного Бога по всей империи.

После этого пророк Божий служил еще трем царям, наследникам Кира, и совершил множество славных дел. Многие его пророчества до сих пор обсуждаются богословами ввиду их необъятной глубины. Одни уже исполнились, как например, пришествие Мессии, образование и падение великих империй древности; другим, о "последних временах" Апокалипсиса, еще суждено сбыться.

Местами жизнеописание Даниила читается как интересный детектив. Например, когда он, будучи еще юношей, спас невинную девушку Сусанну от похотливых старцев, оклеветавших ее в прелюбодеянии за отказ удовлетворить их преступную страсть. Мудрый не по годам парень применил метод "раздельного допроса", уличив клеветников во лжи, которых тут же казнили, а невинная Сусанна была спасена.

Позже пророк, уже будучи знатным придворным, разоблачил обман жрецов идола Вила, доказывавших, что их ложное божество само поедает приносимую обольщенными почитателями в жертву пищу. Хотя на самом деле идолослужители успешно поедали эти жертвы ночью сами, пробираясь в запертый храм через известный только им тайный ход. Даниил посыпал пол в помещении пеплом и следы ног обманщиков, тут же понесших заслуженное наказание от взбешенного царя, стали видны всем.

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Великий пророк и его друзья дожили до глубокой старости. В Библии не указываются обстоятельства их смерти — это сохранило Церковное предание, передающееся с Ветхозаветных времен. Согласно ему, Даниила, Азарию, Ананию и Мисаила обезглавили по приказу персидского царя Камбиза, обличенного святыми во своем нечестии. Тела мучеников были отнесены ангелом на гору Гевал, а спустя века, сразу после распятия Христа, на короткое время вместе с "множеством усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святый град и явились многим" (Мф.27:52-53).

С тех пор христиане сугубо почитают святую четверицу. И как едва ли не первых мучеников, готовых пойти на смерть ради исповедания истинной веры — угасивших даже пламень всепожирающего огня. И как мудрых политиков и управленцев, употребивших во враждебной среде свои способности для защиты своих соплеменников и утверждения истинного богопочитания. И просто как пророков Божьих, которым были открыты многие сокровенные тайны современной и будущей истории.

Само их наименование в церковном Предании — "святые праотцы" (которых, конечно, больше, чем эти четверо) прямо указывает на их подобие с просто "отцами" — святыми, жившими уже после Христа. В ознаменование преемственности Ветхого и Нового Заветов, двух неотъемлемых частей Священного Писания.

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