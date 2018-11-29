Апостол Матфей: от мытаря до святого

Святой апостол и евангелист Матфей, или Левий Алфеев (сын Алфея), чья память празднуется 29 ноября по новому стилю — один из тех подвижников, которые были обращены Богом от греха к святости. Мытари не зря слыли самыми презираемыми людьми в древнем Израиле: их вполне можно считать аналогами современных продажных чиновников. Но преображение "Матфея мытаря", грешника Левия, внушает надежду многим поколениям заблудших…

Почему он был особенным, этот "налоговый инспектор", которого соотечественники, как и всех его коллег, считали вором и корыстолюбцем? Почему среди мытарей и блудниц множество слушали Предтечу и Христа, а якобы благородные и смиренные фарисеи от них отворачивались? Блаженный Феофилакт Болгарский, великий ритор церкви и толкователь Священного Писания, говорит об этом так: "Призвал его не вместе с Петром и Иоанном, но когда увидел, что он уверует. Так и Павла призвал после того, когда пришло время. Подивись же евангелисту, как он обличает свою жизнь, хотя другие скрыли имя его, назвав его Левием. Что же касается того, что он был обращен одним только словом, то это дело Божие. Очень обрадованный посещением Христа, Матфей призвал мытарей, и Христос, чтобы принести им пользу, ел вместе с ними, несмотря на то, что Его порицали за это. Ибо фарисеи, желая оттолкнуть от Него учеников, осуждали то, что Он общается в пище с мытарями. пришел теперь, говорит Господь, не как судья, но как врач: поэтому и смрад терплю. Словами же "пойдите, научитесь" обличает их и как невежд: так как вы до сих пор не научились, то хоть теперь пойдите и узнайте, что Бог выше жертвы ставит милосердие к грешникам".

Одна из черт человеческого характера, которой Господь радуется прежде всего, — это искренность. Мытари и блудницы, люди, опустившиеся на социальное дно, носящее на себе клеймо падших и обреченных. Разумеется, не каждый из них это осознавал, наверное, различных "пусь", кичащихся своим пороком, и "воров в законе" вполне хватало и тогда. Но были и такие, которые в отчаянии звали помощи свыше, а не находя ее тотчас же, готовы были ждать сколько угодно. Пока Господь не придет и не позовет их, как Левия, сидящего при дороге, или Закхея, готового презреть все, что угодно, лишь бы принять у себя Христа.

Будущий апостол Матфей очень напоминал того самого благочестивого мытаря из притчи, чье покаяние посрамило тщеславного фарисея из рассказанной самим Господом притчи: "Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу: два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! Будь милостив ко мне грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится" (Лк. 18, 9-14). Хотя жизнь будущего евангелиста была пока очень далекой от правильного апостольского пути, Левий выразил желание ступить на него и самое главное, доказал свою готовность делом. И это в глазах Спасителя было куда оправданнее поведения фарисеев, чья действительная жизнь очень расходилась с их показным благочестием.

Помимо дара апостольства святому Матфею была дана и другая, ничем не меньшая честь, — передать откровение Божие людям, запечатлев его в одном из Евангелий. Благовествование Матфея — единственное богодухновенное жизнеописание сына Божия, написанное не на международном в то время греческом, а на арамейском языке, родном наречии Иисуса из Назарета. Учитывая, что, как ни странно, бывшие язычники принимали слово Божие, а иудеи, избранный народ, избивали пророков и апостолов камнями, понятно, насколько сложная и ответственная миссия была доверена бывшему сборщику податей. Символом Матфея и Евангелия от него является человек, потому что ему больше других удалось описать воплощение Христа как мессии, спасителя всего рода человеческого, законодателя, пророка и, что самое главное, — искупителя грехов, вечного священника по чину Мелхиседекову.

Предание сохранило немного сведений о дальнейшей судьбе святого апостола и евангелиста Матфея после Пятидесятницы и разделения двенадцати для дела благовествования. Известно, что он трудился в Мидии, Сирии, Парфии и Персии, а жизнь ученика Господа мученически оборвалась в Эфиопии, в то время населенной людьми с самыми дикими языческими обычаями, в том числе каннибалами. Там он обратил в истинную веру сына местного правителя Фулвиана, одержимого бесом. По преданию эфиопский владыка, возненавидев апостола за приведение к христианству многих его слуг, приказал сжечь его на костре, поставив вокруг последнего идолов. После того, как Фулвиан распорядился разжечь костер сильнее, пламя поразило и кумиры, и его самого, а тело апостола Матфея осталось невредимым. Происходило это около 60 года н. э.

Господь управил так, что после обретения мощей подвижника Фулвиан сам принял святое крещение и впоследствии был прославлен в лике православных святых. Имя, которым крестил его епископ Платон, было одновременно именем казненного апостола — Матфей. Так гонитель стал христианином, в чем-то повторив удивительный путь преображения мытаря.

"Усердно от мытницы к звавшему Владыце Христу, явльшуся на земли человеком за благость, Тому последовав, апостол избранный явился еси/ и благовестник Евангелия вселенней велегласен. Сего ради чтим честную память твою, Матфее богоглаголиве, моли Милостиваго Бога, да грехов оставление подаст душам нашим" - поет сегодня церковь в честь святого апостола и евангелиста Матфея. Он — светильник, выведший многих из тьмы, и талант, принесший Господину десять других талантов. А еще — молитвенник за весь мир, со всеми ангелами и святыми.

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