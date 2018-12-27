Обращение к Богу - лики христианской молитвы

К Богу можно и нужно обращаться своими словами. Это самая первая и важная молитва в жизни человека: общение с Господом как ребенка с Небесным Отцом. Но существует и молитвенная традиция ортодоксальной христианской Церкви. Почему, например, во время сложных жизненных обстоятельств советуют читать канон, а в радости — акафист? Будь этот вопрос неважен, ему не уделялось бы столько внимания. А называть церковные обычаи формализмом значит многое терять.

Информация к размышлению для тех, кто хотел бы поспорить с последним тезисом. Когда ученики Христа, стремясь научиться правильной молитве (то есть "как надо"), приступили к своему Наставнику (Лк.1:11), он не стал читать им пространные лекции на тему о состояниях души и прочих вдохновениях. Богочеловек, знающий опытно, что такое чистая молитва безгрешного, просто дал им текст молитвенного обращения к Богу "Отче наш". Этим и было положено начало традиции ортодоксальной молитвы как таковой. Не выдуманной кем-либо посторонним, не навязанной, а данной самим Спасителем в общей почти для всех христианских конфессий Библии.

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С другой стороны, к сожалению, даже не все именующие себя христианскими объединения теперь используют данную Мессией молитву в своем богослужебном обиходе, попутно, правда, критикуя консерваторов за "отступление от веры апостолов". Есть и более абсурдные обвинения: в частности, некоторые из них просто-таки уверены, что "в православной Церкви не звучит Священное Писание". Даже если очень сильно зажмурить глаза на Псалтирь, звучащую на всенощном бдении, паремии, пение третьего литургического антифона, являющего собой не что иное как цитирование нагорной проповеди Христа, то чтение Апостола и Евангелия на каждой литургии не заметить никак нельзя. Человеку, компетентному в данном вопросе, это очевидно. Впрочем, объективность таких претензий оставим на совести оных критиков, вернувшись к более интересной теме — молитвенной традиции.

Большая часть канонических христианских молитв гармонично вытекает именно из Священного Писания. Это, к примеру, и слезное покаянное обращение мытарево: "Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, буди Милостив мне, грешному" (Лк. 18:13), и величание Божией Матери в молитве "Богородице Дево, радуйся". Строки "Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах" поневоле напоминают о том, как пророчествующая Духом Святым и носящая во чреве Иоанна Предтечу праведная Елисавета вдруг воскликнула: "…благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего!" (Лк. 1:42). Преемственность, взаимосвязь между Библией и живой молитвенной практикой разных времен всегда хранилась особенно тщательно. Не случайно в каждой из девяти песен канона — особого собрания молитв, читаемого традиционно на утренней службе — обязательно присутствует ирмос, часть так называемой "библейской песни", причем в установленном строгом порядке.

Например, первая песнь содержит упоминание о хвалебной песне израильтян, которые спаслись от преследующего их фараона чудесным потоплением врагов в Чермном море, шестая — благодарение пророка Ионы, спасенного из чрева кита, девятая прославляет Пресвятую Богородицу и Приснодеву Марию и т. д. Для любознательного читателя не составит труда найти подробную информацию об истории каждой части канона — благо, информации об этом в наше время достаточно. И это довольно-таки важно знать каждому, кто стремится к сознательной молитве. Ведь если икона являет собой строгий образ Господа или святого, отображенный материальными средствами, то молитва — такой же образ, только духовный и незримый. Для того, чтобы молящийся получил правильное направление мыслей и чувств, необходима не менее правильная форма обращения к Всевышнему, открытая святыми и не одним поколением подвижников испытанная.

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Есть в нашем молитвенном обиходе и поэтическое выражение любви верующего народа к Богу и его небесным силам, носящее красивое греческое название акафист. Первый из акафистов был создан примерно между 627 и 667 годами в честь избавления от персов столицы Византии — Константинополя. Он был посвящен чудотворному образу Богоматери "Одигитрия". Позже появилось множество других акафистов, каждый из которых в той или иной мере отображает и важные сведения о событиях из Писания и Предания Церкви, и личный опыт праведников, соприкоснувшихся с благодатью. Это как раз то самое субъективное, что уравновешивает строгость канонов и дополняет ее, как икономия — акривию.

В молитвенной традиции как нельзя лучше раскрылась одна из закономерностей развития Церкви: молитвенный обычай всегда начинался с откровения Божиего одному человеку (будь то, скажем, Моисей или Давид), но затем он становился правилом, путем для других верующих. Духовный мир ведь вещь достаточно опасная, о чем многие, чрезмерно увлеченные его прелестями, забывают. Не всякая молитва угодна и приятна Богу, не всякий красивый лик, показавшийся новоиспеченному подвижнику, на самом деле ангельский. Да, к сожалению, не раз случалось так, что вследствие даже искренней, но чрезмерно страстной молитвы человек впадал в самую настоящую прелесть, то есть обольщение, со всеми вытекающими последствиями — гордыней, тщеславием, надменной убежденностью в своей святости….

И, конечно же, полной уверенностью в том, что утреннее и вечернее молитвенные правила ему, такому великому Божиему угоднику, уже не требуется.

Кстати, а в чем вообще смысл утреннего и вечернего "набора" молитв? Правило, по благословению духовника, может быть самым разным — от благословенного преподобным Серафимом Саровским (три раза "Отче наш", три раза "Богородицу" и "Символ веры") до полного из молитвослова. Но, вне зависимости от того, что благословляется, суть остается одной и той же — привычка молиться вырабатывает в человеке устойчивый импульс устремления к горнему. Мы не сможем постоянно иметь Бога в душе, если не будем помнить о Нем каждую минуту. И, если читать молитвенное правило вдумчиво и усердно, оно откроет самое главное из того, над чем стоит думать верующему человеку.

А именно — путь ко спасению.