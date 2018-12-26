Святые рулевые — покровители моряков

Человеческая жизнь издавна связана с морем. Оно снабжало людей рыбой, помогало торговле, перевозке путешественников. Однако морская пучина таит в себе и немало опасностей. Какие же святые заступники есть у членов экипажей и пассажиров морских судов?

Несмотря на то, что на парусниках ныне ходят по морю лишь яхтсмены-любители да курсанты морских училищ, а так его просторы бороздят лишь современные теплоходы, мореплавание не стало намного безопаснее, чем в былые века. Да, есть и навигация по спутникам, и мощные двигатели в тысячи лошадиных сил, и радиостанции, с которых можно подать сигнал бедствия, после чего помощь придет в кратчайшие сроки. Но все равно жизнь моряков все также во многом зависит от удачи.

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Не будем брать хрестоматийный пример "Титаника", названного так в честь мифических титанов, бросивших вызов богам. Достаточно вспомнить хотя-бы резонансную катастрофу с круизным теплоходом "Адмирал Нахимов" при тихой погоде, за три километра от причалов Новороссийска. Когда несчастное судно столкнувшись с другим кораблем затонуло в течении нескольких минут, унеся с собой на дно больше четырехсот пассажиров.

А ведь ежегодно в мире бесследно исчезают десятки кораблей, не успев даже подать сигнал SOS. Особенно часто это случается в знаменитом Бермудском треугольнике, а также его близнеце в Тихом океане — море Дьявола неподалеку берегов Японии. Подводные лодки — отдельная статья, там катастрофы происходят с завидной регулярностью. Причем, отнюдь не только по причине пожаров или взрывов; просто однажды лодка не выходит на связь, а потом ее годы спустя обнаруживают на глубине нескольких километров.

В общем мистики в морском деле очень много. И мало кто из моряков не признает ее вообще. Даже не очень верующие все равно отдают ей дань в виде всевозможных суеверий. Например, насчет крыс, бегущих с корабля, обреченного на гибель, или нежелательности присутствия женщины на корабле.

К кому из небесных заступников можно обратиться за помощью в трудных ситуациях на море? Да почти ко всем известным святым. Которые по примеру Христа, одним словом прекращавшим бурю на Генисаретском озере, приходили на выручку к тем, кто с верой их призывал. Скажем, св. отрок Артемий Веркольский помимо чудес исцеления больных нередко спасал из трудных ситуаций корабельщиков, ходящих по Северной Двине. А поморам на Белом море часто приходили на помощь святые Зосима, Савватий и Герман Соловецкие, да, впрочем, и остальные Соловецкие святые тоже. Казалось бы чисто "сухопутные" святые, жившие в центре Руси, помогали купцам во время штормов на Днепре и Волге.

Вообще, в дореволюционной России была широко распространенной благочестивая традиция называть суда именем того или иного святого, который после этого становился небесным заступником и экипажа, и будущих пассажиров. В 70-х годах XIX века это даже спровоцировало забавный дипломатический казус.

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Агентура, не разобравшись в сути вопроса, впопыхах сообщила Лондону, со времен окончания Крымской войны 1854-55 годов озабоченному противодействием российской военной мощи, что Россия строит на Черном море целых 15 мощных броненосцев. А это может кардинально изменить баланс сил в регионе. В ответ на грозную ноту Туманного Альбиона, русский министр иностранных дел не без юмора ответил, что "Три святителя" и "12 апостолов" — это не 15 боевых единиц, а всего две и никакие международные обязательства его правительством от того не нарушены.

Тем не менее, среди целого сонма святых есть те, которые моряками уважаются сугубо лично. Пальму первенства среди них занимает святитель Николай, чей день памяти отмечался вчера, 19 декабря. Вот только краткое перечисление некоторых его "морских" чудес.

Спасение корабля во время плавания в Святую Землю от происков демонических сил, а также воскрешение упавшего с мачты и развившегося насмерть матроса. Наказание бесчестным корабельщикам, отказавшимся, согласно уговору, привезти святителя домой, куда их, против воли, вместе с кораблем, пригнала поднявшаяся буря. Уже после смерти св. Николай спас от потопления константинопольского патриарха Афанасия вместе с клиром. А в конце XI века угодник Божий не просто не допустил утонуть, но спас уже утонувшего ребенка некого жителя Киевской Руси. Перенеся дитя, с которого еще стекала вода, на хоры одного из киевских храмов.

Неудивительно, что так называемые "морские соборы", храмы, где духовно окормлялись преимущественно моряки, посвящались в основном св. Николаю.

Из известных "региональных" заступников мореплавателей можно отметить св. Спиридона Тримифунтского (память 25 декабря, в Рождество по новому стилю) для стран Средиземноморья, и св. мученика Фоку Синопского для бассейна Черного моря. Кстати, оба святых жили почти одновременно со св. Николаем — в IV веке нашей эры. Первый был епископом на Кипре, второй — обычным садовником, помимо прочего заботившимся о проплывавших мимо моряках, зажигая для них в своем саду костер-маяк.

При Петре Первом покровителем российского военно-морского флота стал почитаться ап. Андрей Первозванный. Ученик Христов был скорее рыбаком, чем моряком (и в других странах небесным заступником его как раз рыбаки и считают), но как бы там ни было, традиция прижилась. Во всяком случае Андреевский флаг с косым крестом, на котором по преданию и был распят апостол, стал главным символом защитников морских рубежей нашей Родины.

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Интересное совпадение: после того как в годы СССР со всеми решили раз и навсегда покончить пережитками прошлого, день военных моряков был перенесен на 28 июля, когда празднуется память святого князя Владимира, крестившего Русь. Который в силу своего статуса главы крупной славянской державы, чьи морские набеги в языческие времена наводили ужас на Византию, был одновременно и руководителем мощного военного флота. Особенно если вспомнить "варяжские" корни русской княжеской династии и то, как флотилии воинственных викингов в те времена легко захватывали и Париж, и даже Сицилию. Так что с определенным допущением покровителем современного российского военного флота можно считать и святого князя.

Из угодников Божьих, канонизированных в более поздние времена, к покровителям моряков в военной форме относится также св. Федор Ушаков. В бытность адмиралом на рубеже XVIII-XIX веков прославившийся и своими блистательными победами, и истинно христианским благочестием. Его поминают 15 октября, на следующий день после праздника Покрова Божьей Матери.

Хочется сказать еще и о небесных заступниках моряков-подводников. "Узкоспециализированных" святых в этой сфере нет, по крайней мере, официально. Но опять же с некоторым допущением здесь можно вспомнить святого пророка Иону, проведшего три дня и три ночи в чреве китовом, проглоченном огромным животным во время бури, а затем по повелению Господнему благополучно высаженному на берег. То есть совершившему настоящее подводное путешествие.

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Кстати, миссия св. Ионы состояла в том, чтобы сообщить жителям погрязшей в грехах языческой Ниневии об ожидающем их суде Божьем — уничтожении небесным огнем. Более чем тесная параллель с нынешней миссией подводных атомоходов — главной ударной силы российской системы ядерного сдерживания.

Ну а то, что Ниневия так и не была уничтожена Богом, умилосердившимся благодаря искреннему покаянию ее граждан — так и ядерное оружие тоже, к счастью, пока служит преимущественно средством предостережения противника от слишком уж наглого поведения, а не для постоянного применения.

В заключении хочется пожелать всем отправляющимся в путь по морям-океанам счастливого плавания, семь футов под килем и небесной помощи Бога и его святых угодников.

На фото: Артемий Веркольский