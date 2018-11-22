Евангелие для детей и взрослых от Льюиса

22 ноября 1963 года, не дожив недели до своего 65-летия, в Англии скончался профессор филологии Кембриджского университета и близкий друг Джона Толкиена, автора "Властелина колец", Клайв Стейплз Льюис. Однако мировую известность он получил отнюдь не на ниве преподавательской деятельности или дружбы с отцом "толкиенизма" — тому способствовали его литературные произведения, проникнутые духом Евангелия.

Родился Льюис в 1898 году в семье дочери англиканского священника и адвоката. Детское счастье скоро прервалось. В десять лет мальчик лишился матери, умершей от рака, и веры в Бога, которого не смог умолить оставить жизнь самому любимому человеку.

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Дальше наступили кошмарные годы мытарств по частным школам-интернатам. В которых за деньги отца можно было купить знания, но, но отнюдь не любовь или хотя бы просто человеческое отношение со стороны сверстников и учителей. Поступив в Оксфорд в 1916 году, юноша спустя полгода уходит добровольцем в армию, участвует в кровопролитнейшей битве при Сомме, забравшей у враждующих сторон больше 300 тысяч человеческих жизней, и после полученного ранения комиссовывается на гражданку. Затем следует блестящее окончание университета и работа там же доцентом кафедры филологии.

В 1929 году в мировоззрении Льюиса наступает перелом. Его "находит" Бог — и почти окончательно ставший атеистом ученый вдруг осознает, что без Творца он не сможет жить дальше. Спустя два года он знакомится с Джоном Толкиеном, участвует вместе с ним в работе литературоведческого кружка "Инклинги" и начинает писать литературные произведения. Первым из них стала повесть-аллегория "Кружной путь" — во многом автобиографическая. В ней повествуется, как юноша Джон из страны Пуритании (под которой подразумевается "начетническое", формальное христианство почти без любви и души) постепенно проходит искушения самыми разными мировоззрениями и духовными учениями. Романтизмом, материализмом, ницшеанством, безрелигиозной философией и множеством других течений. Но в конце концов вновь приходит к Христу, однако уже на совершенно другом уровне, осознанной и выстраданной веры.

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Далее следуют "Письма Баламута" — блестящее и острое произведение, иронично рассказывающее от лица опытного беса-искусителя об основных приемах соблазнения людей к порокам темными силами. В более широком смысле "Письма" говорят о том, как люди в современном обществе теряют нравственные ориентиры. Из этой книги сложно выбрать что-то наиболее показательное, ее всю можно разобрать на цитаты-афоризмы, сохраняющие актуальность и поныне. Впрочем, один отрывок относительно "социальной психологии" все же хочется привести.

"Мода в воззрениях предназначена для того, чтобы отвлечь внимание людей от подлинных ценностей. Мы направляем ужас каждого поколения против тех пороков, от которых опасность сейчас меньше всего, одобрение же направляем на добродетель, ближайшую к тому пороку, который мы стараемся сделать свойственным времени.

Игра состоит в том, чтобы они бегали с огнетушителем во время наводнения и переходили на ту сторону лодки, которая почти уже под водой. Так мы вводим в моду недоверие к энтузиазму как раз в то время, когда у людей преобладает привязанность к благам мира. В следующем столетии, когда мы наделяем их байроническим темпераментом и опьяняем "эмоциями", мода направлена против элементарной "разумности".

Жестокие времена выставляют охрану против сентиментальности, расслабленные и праздные — против уважения к личности, распутные — против пуританства, а когда все люди готовы стать либо рабами, либо тиранами, мы делаем главным пугалом либерализм."

А во второй части этой мини-дилогии "Баламут поднимает тост" есть еще удивительно современные наблюдения относительно западной модели образования.

"Нынешнее образование стоит на том, что тупиц и лентяев нельзя унижать, нельзя, чтобы они догадались, что хоть в чем-то отличаются от умных и прилежных. Какое бы то ни было отличие надо скрывать. Как? На разных уровнях по-разному. На выпускных экзаменах в университете вопросы ставят так, чтобы ответил каждый. На вступительных — так, чтобы каждый мог поступить в университет, независимо от того, намерен ли он пользоваться высшим образованием.

Недавно некая демократия (имеется в виду США в 50-х — 60-х годах XX века) удивилась, что русские обогнали ее в астронавтике. Какой пленительный образчик человеческой слепоты! Если все работает на уравниловку, откуда взяться выдающимся ученым?"

В творчестве Льюиса есть и научно-фантастические произведения, как, например, "Космическая трилогия", и нравственные, и чисто богословские труды. Но, пожалуй, наибольшей известностью пользуются его "Хроники Нарнии", написанные в форме детской сказки. Действительно, все семь книг серии писались для племянницы писателя; правда, к окончанию работы она уже успела вырасти. Однако до сих пор "Хроники" читают миллионы детей в самых разных уголках планеты, а к их экранизации обращались не только английские телевизионщики, но даже и маститый Голливуд.

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По форме это и впрямь занимательная сказка, с говорящими животными, чудесами, захватывающими приключениями, волшебниками, схватками со злодеями, драконами, колдунами. Но в ней без малейшего занудства читателей учат вечным истинам — дружбе, верности долгу, любви. А еще вере. Ведь "Хроники Нарнии" с полным основанием можно назвать "Евангелием для детей". В них хоть и аллегорически, но увлекательно и очень узнаваемо описываются все основные моменты священной истории от сотворения Богом мира до его последних дней, описанных в Апокалипсисе.

Пусть Сын Божий в этом мире (первоначально созданном для умных животных) предстает в образе Великого Льва — Аслана, но он все равно идет на смерть от руки демонических сил, чтобы спасти мальчика, соблазнившегося ложью колдуньи. А потом воскресает с первым лучом солнца, победив зло и смерть.

В финале серии автор приводит описание Царства Божьего, где находится все настоящее, самое ценное из земного мира, воскрешенное после конца земной истории. И, право, оно привлекает и убеждает порой больше, чем маловразумительные описания "райских кущей" из рафинировано-церковных источников, от которых многих деятельных людей просто охватывает скука.

Книги Льюиса стали настоящим прорывом на постсоветском пространстве в 90-е годы. Конечно, на раскладках хватало достаточно неплохой детской литературы, но написана она была исключительно в духе общегуманистических ценностей. Православная же литература для детей представляла собой репринты дореволюционных изданий, написанные таким же языком, часто безнадежно устаревшим для современных детей, которые явно не ассоциировали себя с героями таких книжек, равно как и с изображенными на обложках девочками в допотопных сарафанчиках и платочках и мальчиками в портках и косоворотках.

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Недаром популяризацией творчества известного англичанина долго занимался известный православный публицист и миссионер, диакон Андрей Кураев; благоволил к нему и покойный патриарх Алексий Второй. Тем более, что вероучение Англиканской церкви, к которой принадлежал Льюис, в отличии от большинства протестантских деноминаций не так уж сильно отличается от православного в разрезе основных догматов.

И сейчас книги британского писателя, проникнутые тонким и добрым английским юмором, мудрым Евангельским светом, верой, надеждой и любовью, приводят к этим вечным ценностям очень многих людей. А также просто укрепляют в них тех, кто не слишком глубоко погружен в настоящую церковную жизнь. И уже за одно это Клайв Льюис заслуживает благодарности потомков и внимательного прочтения его книг христианами.

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