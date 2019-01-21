Девушки в платках начинают и выигрывают

Еще в начале 90-х годов прошлого века религиозные девушки в строгих нарядах были объектами насмешек и героинями анекдотов. Их секулярные друзья и коллеги сильно сомневались, что у "длинноюбочных платочниц" с молитвословами когда-либо сложится личная жизнь. Но опыт прошедших десятилетий показал, что девушки в платках пользуются особым спросом.

Телесериал и две части полнометражного фильма "Секс в большом городе" не случайно обрели международную популярность, — ведь судьбы его героинь схожи с судьбами миллионов одиноких женщин во всем мире. Успешные, привлекательные, ухоженные, одетые по последнему слову моды — и до сих пор не могут найти мужчину своей мечты. Как объяснить этот парадокс? Что же нужно тому самому "мужчине мечты", в конце концов?

Казалось бы, при наличии такого множества женщин, модных и раскрепощенных, те, кто отказывается от косметики, покрывает голову платком и строго соблюдает религиозные предписания, не должны иметь ни малейших шансов на успех в любовных делах. Но жизнь доказывает обратное: "платочницы" одна за другой играют свадьбы и катают коляски с младенцами, а дамы, будто сошедшие со страниц романов Кэндес Бушнелл, снова собираются в любимом баре и жалуются друг другу между коктейлями на судьбу.

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Если спросить "женщину большого города", по каким причинам она рассталась со своим последним любовником, то ответ прозвучит прямо-таки по-детски, несерьезно: вроде того, что он разбрасывает по комнате носки или роняет капли бульона на подбородок, когда ест суп. Их требования к мужчинам, с одной стороны, непомерно высоки и прагматичны (четко оговаривается уровень доходов, социальный статус, интеллектуальное развитие), а с другой — юношески-романтичны (дамам хочется необычно обставленных свиданий, стихов в свою честь и прочих сюрпризов, свидетельствующих о высоких чувствах).

Быть может, такие разнонаправленные требования просто свидетельствуют о том, что успешной городской женщине не очень-то и нужны серьезные отношения с мужчиной, по крайней мере, традиционный брак? А вот женщина религиозная перед подобным выбором не стоит: мировоззрение позволяет ей сделать выбор либо в пользу крепкой семьи (если Бог даст, то многодетной), либо избрать одиночество (возможно, и монашество).

"Современные девушки не хотят замуж, не желают иметь детей, — делится своим опытом 30-летний Иван. — Я расстался со своей первой гражданской женой, потому что ей нравилось только развлекаться, штамп в паспорте и перспектива появления на свет наследников ее не интересовали. Со своей настоящей женой я познакомился в группе добровольцев, которые помогали сиротам в детских домах. Среди волонтеров были люди разных взглядов, верующие и неверующие, но организовал это движение православный приход. Моя жена оказалась церковным человеком, у нее патриархальные взгляды на семью, она мечтает о детях".

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Среди других привлекательных качеств, присущих "девушкам в платках", мужчины, избравшие их в спутницы жизни, отмечают "культ личности", который они создают в семье. Если эмансипированная дама может воспринимать мужа просто как товарища и время от времени вступать с ним в соперничество, то женщина верующая помнит слова Священного Писания о том, что муж — глава. Мужчина в традиционной семье окружается множеством бытовых деталей, которые подчеркивают его господствующее положение. "Она портретами мужа все стены увешала и обед ему подает с поклоном", — перешептываются о такой жене соседки, имея в виду "совсем умом тронулась". Но, наверное, не так глупы были наши предки, у которых сложился такой стиль отношений в семье: муж "дамы с поклонами" уверенно делает карьеру, и не последнюю роль здесь играет тот самый "культ личности", который создается дома.

Упорядоченный и осмысленный быт тоже играет в отношениях не последнюю роль. Постные зерна сочива накануне Рождества, богатый мясной стол в сам праздник, печеные ароматные "жаворонки" в день памяти Сорока мучеников, рыба в Вербное воскресенье, свеча, принесенная домой из храма в Великий четверг, пасхальные куличи, букет из древесных веток и цветов на Троицу… Множество праздников и постных дней становятся вехами, отмечающими промежутки года. Какие добрые семейные праздники с традициями мы можем вспомнить в обществе секулярном? Разве что Новый год с оливье и концертом по телевизору. А в церковном календаре только самых главных праздников двенадцать. Если вспомнить о том, что Пасха, величайший из православных праздников, не входит в их число и продолжается целых сорок дней, а еще можно отмечать именины всех членов семьи, друзей и просто дни памяти любимых святых, то праздник длится практически круглый год.

В конце концов, с "женщинами в платках" всегда есть о чем поговорить, потому что "длинноюбочницами" гораздо чаще становятся начитанные девушки с филологических и исторических факультетов, чем те, кто не открыл в жизни ни одной книги. Одна проблема — придется поддерживать беседу на том же уровне, а для этого быть в курсе недавних богословских споров и культурных событий.

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