Савва Освященный: все ради Христа

Житейская мудрость учит от добра добра не искать. В духовном мире, христианстве, все по-другому. Даже если у тебя есть целое состояние и предоставляется возможность обменять его на драгоценную жемчужину веры, обменяй. Если в твоей жизни все хорошо, но Господь зовет тебя на иной путь, иди туда. Так в далеком V веке думал каппадокийский юноша Савва, которому прочили светлое будущее аристократа. Но он отверг все почести и удостоился небесных высот…

Он влюбился в Церковь, богослужения, иночество еще восьмилетним мальчишкой. Его родители, которых звали Иоанном и Софией, были благочестивыми христианами. Так сложилось, что отец Саввы, военачальник, должен был ехать в Александрию по важному государственному поручению и смог взять с собой только его мать, а сына оставил на попечение дяди. Мальчик жил при монастыре святой Флавианы и постепенно понял, что Господь привел его туда не случайно: именно тесная монашеская стезя стала его путем ко спасению. Он был умен и талантлив, очень любил читать Священное Писание и практически жил им. Ту пустоту, которая невольно возникает в душе любого ребенка при длительном расставании с родителями, заполнил свет Христов.

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Уже гораздо позже, в пору отрочества, будущий великий подвижник сознательно и добровольно избрал посвящение себя Богу и полное отречение от мирской суеты. Савва принял постриг в 17 лет, и, по свидетельству братии, получил больше дарований, чем многие старцы его обители. Он был настоящим феноменом духа, живым чудом даже в то время, когда частыми были знамения, подаваемые через святых. Но мир упорно боролся за свое, и преподобному Савве пришлось перенести множество искушений, прежде чем обрести покой в монастыре.

Монах, известный историк Церкви и практически современник Саввы Освященного Кирилл Скифопольский описал историю непростого выбора святого так: "…мать блаженного Саввы София и отец его Иоанн, который там переменив свое имя, назывался Кононом и начальствовал над отрядом исаврян, узнали его; убеждали остаться в Александрии и вступить в воинскую службу, так чтобы быть ему первым в отряде. Но он отвергнул их убеждения и сказал: "Я вступил в военную службу к Царю всех — Богу, и не могу оставить сей службы. Тех, которые хотят отвлечь меня от него и всеми силами стараются принудить к селу, я не могу называть своими родителями. Я твердо намерен пребыть в сих мыслях до последнего издыхания, и надеюсь скончаться в святой жизни подвижничества". Итак, при всех своих стараниях не могши ослабить его твердости и удержать его у себя, родители давали ему двадцать каких-то монет для издержек: но он не принимал их. Впрочем, видя, что они сим очень опечалились, в угождение им взял только три монеты, и потом скоро вышел из Александрии вместе с Иоанном, с которым он был послан. Пришедши в киновию, три монеты он отдал в руки великого Феоктиста".

Господь указал монастырской братии на святость юноши-инока очень многими чудесами. Например, как рассказывает агиография, однажды зимой, когда не было солнца, монахи оставили свою одежду сушиться в теплой печи и как-то о ней забыли. Печь раскалилась докрасна, и облачение сгорело бы, если бы не Савва, который волей Божей целым и невредимым, словно три отрока в Вавилоне, вошел в нее и спас одежды братьев. Кирилл Скифопольский утверждает, что слышал эту историю от двоюродного брата святого и подвижника Григория Пресвитера. Савва Освященный прилагал множество усилий и для служения Богу двумя главными для христианина вещами — постом и молитвой. Один раз, соблазнившись яблоком в монастырском саду, преподобный дал себе обещание никогда больше не прикасаться к этому символу Адамова греха и сумел это исполнить.

Его подвиги превышали добродетели всех собратьев по киновии (монашескому общежитию) и чтобы не подавать никому соблазна, Савва по благословению отца архимандрита и великого старца Евфимия удалился под начало великого Феоктиста. Именно этот авва по промыслу Божиему стал духовным отцом и наставником того, кому преподобный Евфимий предсказал судьбу пастыря многих монахов.

Но это было потом, а пока святой Савва, умаляя себя перед насельниками Феоктистовой киновии, служил им верой и правдой. Как замечает с любовью и восхищением летописец его жизни, там, где любой другой монах успевал нарубить одну корзину прутьев для корзин, Савва приносил три. И это при том, что он имел куда большие дарования, чем остальные, но по смирению оставлял их незамеченными. Сложно в наше время найти такое же смирение.

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В тридцать лет Божий слуга вступил на путь отшельнического подвига, где достигал духовного совершенства в течение пяти лет. И как ни искушали его бесы в виде змей, скорпионов и львов, как ни пытались запугать, чтобы лишить венца за пустынничество, преподобный не сдавался им. Напротив, он смело воскликнул приближающемуся к нему в виде чудовищного зверя сатане: "Если ты получил надо мною власть, то что медлить? Если же не получил, то для чего напрасно трудишься? Ты не можешь отвлечь меня от Бога: ибо Он сам научил меня мужеству сими словами: на льва и аспида наступишь, попирать будешь скимна и дракона" (Пс. 90, 13). Врагу рода человеческого не оставалось ничего другого, как сдаться, видя подлинную воинскую доблесть подвижника в духовной брани, а святой Савва с тех пор получил от Бога власть над всяким ядовитым животным и хищником.

Когда он стал настоящим образцом ангела во плоти, Господь послал преподобному множество учеников, которые, поселившись в той же пустыне, хотели идти ко Христу под его началом. Святому Савве было на то время сорок восемь лет — и это стало лучшим свидетельством о том, что Господь всегда смотрит на сердце человека, а не на возраст, сан и прочее, что особенно почитаем в людях мы. Сан и возраст достойны уважения, но лишь тогда, когда они соответствуют внутренней сути. Когда монах или священник носит Бога в душе точно так же, как преподобный Савва.

Он прошел через множество испытаний и скорбей, в том числе, от своих же братьев, но не роптал ни на Бога, ни на людей. Он был избран на служение с детства, но лишь длительным, сознательным и мучительным возрастанием души в Божьей благодати воплотил в жизнь свое признание. И сегодня святой отец наш Савва, удостоившийся звания Освященного, молится, чтобы этого достигли и мы. Ведь это — абсолютно реально.