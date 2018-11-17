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Автор Юрий Носовский

Теософия – религия без Бога

Религия » Культура

Сделанная почти полтора века назад Еленой Блаватской попытка "синтеза всех религий" в одну выродилась в обычную пропаганду восточной мистики, оккультизма и магии. Правда, успев побывать в годы СССР "любимой религией советских инженеров", а потом духовной основой тоталитарных сект.

17 ноября 1875 года в Нью-Йорке Еленой Блаватской и Генри Олкоттом было основано Теософское общество, до сих пор играющее довольно заметную роль в оккультно-мистическом мировоззрении. Отцы-основатели этой организации и впрямь были довольно незаурядными людьми. Тот же полковник американской армии Олкотт, проявивший себя с самой геройской стороны во время Гражданской войны 1861-65 годов, а затем ставший даже "почетным брахманом", принятый в эту избранную касту индийских жрецов за заслуги перед их религией.

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Но, конечно же, особый интерес вызывает фигура Елены Блаватской, нашей соотечественницы. Тем более, что именно она заложила основы деятельности теософов. Олкотт довольно быстро откололся от нее и организовал собственную маловлиятельную группу из своих приверженцев.

Родилась Елена в Екатеринославе (нынешнем Днепропетровске) в старинном аристократическом роду. Достаточно сказать, что ее двоюродным братом был Сергей Витте – государственный деятель "первой величины", занимавший пост министра финансов и премьера Российской империи.  

Но юную Елену карьера светской "львицы" не прельщала. Уже с 16 лет ее потянуло к тайным мистическим знаниям – благо, некоторые из предков, жившие в богатом на такие настроения XVIII веке, оставили потомкам неплохую библиотеку, где были труды масонов, иллюминатов и прочих "усовершенствователей устаревшей религии". Именно на эту стезю встала и молодая княжна, после того, как после трехмесячного замужества за ереванским вице-губернатором Никифором Блаватским, навсегда его покинула в 18-летнем возрасте и отправилась по миру "в поисках мудрости".

Где она только не побывала за 20 с лишним лет… В Италии и Египте, несколько лет пробыла в Тибете, совершала кругосветные путешествия, нередко оказываясь на краю гибели во время корабельных аварий.

Наконец, к 1875 году она прибилась к берегам Америки, где с соратниками и основала Теософское общество. Буквальный перевод этого термина означает "Божественная мудрость" – по аналогии с известной "философией", просто "любовью к мудрости". 

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Впрочем, ирония судьбы заключалась в том, что несмотря на беззастенчивое упоминание "имени Бога всуе" (кстати, греха против Первой Заповеди Декалога) ни почитанием, ни мудростью, ни даже признанием существования Бога в теософии и не пахло. Да и как иначе, если у всех его основателей был солидный практический опыт спиритизма и прочей темной оккультной практики, которая однозначно осуждается большинством мировых религий, как магия и сатанизм?

Бога Библии Елена Петровна, например, называла "чудовищем с невежеством на хвосте", заодно отказывая в вере в его существование. Тем не менее, и она, и ее последователи (например, преемница Блаватской на должности главы Теософского общества Анни Безант) с христианством всячески заигрывали. Доказывая в духе почти что любого основателя околохристианской (или даже внехристианской, вроде кришнаитов) секты, что "мы Христа любим и чтим". Только просто как "великого учителя человечества" – наряду с Буддой, Магометом, и, конечно же, сотней поименованных и безымянных "махатм из Тибета". 

Кстати, именно с легкой руки теофософов по мирупошла гулять басня, что Спаситель Мира, на самом деле, не Сын Божий (да и как может быть Сын у Того, Кого нет?), а просто пытливый еврейский юноша, выучившийся в Тибете (истинном центре мировой мудрости) убедительным фокусам, а потом для их популяризации основавший религию своего имени. Разумеется, его крестная смерть в рамках такой системы либо не признается, либо ей не придается ровно никакого спасительного значения.

Вообще, как и в любой восточной религии, теософия не оперирует понятием "благодать". То есть бескорыстная любовь Бога даже к грешникам, даже ценой своей жизни ради их спасения от власти греха и приобщения к вечному блаженству. Ну не могут понять западные по происхождению "мудрецы" такого пошиба, как это "благоразумный разбойник", распятый рядом со Христом, мог оказаться в раю! А как же его преступления?! Их что – вот так просто взять и простить? Вот и пишет один из учеников Блаватской, автор "Основ миропонимания новой эпохи" Клизовский: "Если даже этот разбойник и попал в рай, то ненадолго, после чего все равно отправится искупать свои грехи на грешной земле". Что поделаешь – карма, неумолимый и бездушный закон воздаяния за добро и зло.

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Любой из нас хоть раз в жизни прощал обидчика просто по его просьбе: "Извини, пожалуйста". А не отвечал "по закону кармы" обидой на обиду. Но это ж люди, личности. А личностного Бога в теософии, увы, не предусмотрено. Что живо роднит ее с теми же дохристианскими греко-римскими верованиями, где даже бессмертные боги были игрушкой в руках неумолимой судьбы. Впрочем, и настоящий "пантеон" (совокупность всех языческих божеств) тоже была взята Блаватской для тезиса о "Великих Учителях Человечества" тоже оттуда.

От индуизма-буддизма же Елена Петровна взяла не только так полюбившуюся ей "карму", но и идею о переселении душ. Правда, надо отдать ей должное, отвергла совсем уже дикие на взгляд западного человека представления о возможности реинкарнации человеческой души в животных, растения, минералы. Душа человека переселяется только в тело другого человека – вот непреложный тезис "Тайной доктрины".

Понятно, что спасения, как такового, сия доктрина не представляет. Вечное "кручение" в "Колесе Сансары", рождений и смертей – с возможностью, максимум достичь уровня "архата"-просветленного, и уже самому выбирать куда, в кого, и когда воплощаться. Впрочем, между воплощениями не исключается и чисто духовное, квазирайское блаженство (и адские муки) для праведников и грешников. 

В конце концов, теософию постигла судьба всех "синкретических" духовных учений, призванных объединить все религии. Грубо говоря, в таких случаях, десять прежних религий остается, зато появляется одиннадцатая, к которой враждебно относятся вышеупомянутые. Хорошо еще, что теософы не ставили целью завоевать власть над миром как другие "синтезаторы", масоны. Впрочем, если учесть очень большую популярность идей Блаватской в небезызвестной военно-оккультной организации под скромным названием СС, также помешанной на "тибетской мудрости", "знаниях древних ариев" (да и сами называвшей себя "истинными арийцами"), можно заметить, что от мирового господства теософия была всего за один какой-то шаг.  

Вообще, Блаватской и ее последователям не удалось сохранить какую-то равноудаленность от наличных духовных учений. Фактически, "Тайная Доктрина" – это слегка адаптированный для представителя западной культуры вариант религии восточной, в первую очередь основанный на эклектической мешанине индуизма, буддизма и его разновидности, тибетского ламаизма. А христианские элементы здесь представляют не более, чем "декор". В сравнении с теософамидаже самые оголтелые еретики, вроде мормонов или "Свидетелей Иеговы" выглядят настоящими столпами веры. Да, впрочем, вера как таковая там и не требуется – в кого верить, если Бога (к которому можно обратиться с молитвой) просто нет?

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На наших землях идеи мадам Блаватской (как и Елены Рерих, Анни Безант и других апостолов этой религии без Бога) получили второе дыхание после "хрущевской оттепели". Безбоязненно ходить в православные храмы было позволено лишь бабушкам-пенсионеркам и пролетариям, которым было нечего терять в плане карьеры. А вот интеллигенции приходилось туго – в случае подозрения в симпатии к "религиозным предрассудкам" живо можно было пролетариат пополнить. В качестве какого-нибудь кочегара – в связи с лишением прежней работы и "волчьим билетом" для нового трудоустройства.

Вот тут восполнять "духовный вакуум" и бросились адепты теософии. "Астральные путешествия", "распускание огненного цветка", "защита от энергетических ударов" (и их нанесение, конечно, – самая обычная черная магия) – это ж было так интересно после насквозь материалистического мировоззрения коммунизма. 

Тем более, даже терминология "Живой этики" (одной из наследниц классической теософии) была как будто специально отточена под словарь инженерно-технических работников. "Подключился к эгрегору" (энерго-информационной сущности того или иного явления – религии, мировоззрения и т.д.), "отключился от эгрегора", "поставил защиту", "снял защиту". В традиционных "отсталых" конфессиях люди мучаются духовными поисками, переживают за вероотступников, а здесь все так просто, как с несложными электроприборами.

А самый пик популярности теософских доктрин наступил в 90-е годы, подняв волной с самого дна оккультно-мистические мути. "Великое Белое Братство" Юрия Кривоногова (он же Юоанн Свами) и Марии Цвигун (она же Мария Дэви Христос) с сотнями тысяч адептов, ждавших в 1993 году конца света – это ведь тоже из той же "тайно-доктринальной" оперы. Хотя, конечно, проходимцы, стоящие у истоков новой секты, и не имели "официального разрешения" от Теософского общества на использование его многих мировоззренческих тезисов.

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А еще в те годы выходила популярная серия "Библиотека мага и экстрасенса", проходили бесчисленные курсы по "открытию третьего глаза" (успешные выпускники которых, чаще всего, потом оказывались в доме для умалишенных) и так далее.

Сейчас, правда, теософия перестала быть эксклюзивно-популярной в интеллигентской среде. Может быть, потому, что бывшие "ИТРовцы" в новых экономических условиях вынуждены работать поинтенсивнее, чем в годы СССР и им просто не хватает времени на серьезные занятия оккультизмом. В силу чего самой востребованной "религией" ныне стало "наличие Бога в душе" – с периодическим воспоминанием о нем в дни самым великих христианских праздников. Или же когда без его помощи явно не справиться с кризисной ситуацией.

Ну а теософия заняла в нынешнее время приличествующее ей место: где-то между кришнаитами (также считающих Христа, Аллаха и Будду ипостасями Господа Кришны), более "христианскими" сектантами, всевозможными колдунами и обычными философами. Что ж, особо удивляться этому не стоит – недаром Священное Писание предупреждает о том, что лжеучителя будут приходить соблазнять верующих вплоть до второго славного пришествия Христова.

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