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Автор Виктория Матвеева

Постные искушения: реальность или отговорка?

Религия » Культура

Идет Рождественский пост. Что такое христианский пост? Во-первых, это бескровная жертва, угодная Богу, о чем говорит и Ветхий, и Новый Завет. Во-вторых, упражнение. Воздержание открывает путь смирению, поэтому нужно иногда отстраняться даже от самых приятных сердцу вещей. И, наконец, пост — вызов. В первую очередь дьяволу, врагу рода человеческого. Для него любая попытка плотского существа сравниться с ангелами хоть в чем-то — страшная дерзость. И начинаются постные искушения.

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Какой-нибудь неверующий злопыхатель может съязвить: "Ага, валите-валите все на дьявола". Но каждый христианин возразит, что, если кто-нибудь из нас вздумает подойти в пост к исповедальному аналою и заявить: "Батюшка, мне тут сатана из зависти…", то к причастию святых Христовых тайн его вряд ли допустят. Потому как описанное выше именуется грехом самооправдания. Безусловно, за наши ошибки и грехи отвечаем мы сами, а не дух тьмы, но, вспоминая Священное Писание и Предание, нельзя отрицать следующее: пост — это время особо активной атаки на подвижников. И добровольный выход христиан на брань с "главой змия" ради владыки Иисуса.

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Вспомним, как началось искушение Богочеловека в пустыне. "Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола, и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к Нему искуситель…" (Мф. 4:1-3). Это место многих вводит в недоумение и даже соблазн: как это, Бог-Сын хочет есть, Бог-Сын позволяют дьяволу попытаться себя обдурить… Как такое объяснить?

Замечательный ответ на этот вопрос однажды дал один православный священнослужитель (ссылаясь, разумеется, на святых отцов). Он заметил, что Бог мог бы победить дьявола как Бог и даже уничтожить лукавого в ту минуту, когда бывший денница дерзнул строить ему козни, но вот только человеку от этого не было бы никакой пользы. Потому что падшая человеческая натура — уже не сотворенный бог во плоти, а сознательный грешник, ставший на сторону дьявола и добровольно отрекшийся от своего Творца. Эту свободу выбора — дьявол, а не Бог — отнять у личности невозможно. И речь не только об Адаме — на его месте так поступил бы каждый из нас, потому что мы все, родившиеся уже после грехопадения, несем в себе то же самое начало эгоизма и противления, приобретенное праотцом.

Сын человеческий и одновременно сын Божий пришел, чтобы вернуть Бога человеку, а человека — Богу, указать тот путь, идя по которому, грешная душа может освободиться от добровольного рабства дьяволу и обрести благодать спасения. Поэтому он, будучи безгрешным и всесильным, побеждает искушения не по-Божиему, а по-человечески, чтобы каждый, хоть и с трудом, но мог ему последовать. И одним из сильнейших оружий, которые даны человеку против бесовских сил, является именно пост.

Почему сатана и его приспешники настолько ненавидят посты и постящихся? Потому что воздержание лишает их главного рычага воздействия на человеческую душу — зависимости нашей плоти от удовольствий. По большому счету, целью всех грехов и прочих злодеяний является не что иное, как желание доставить себе наслаждение любой ценой, удовлетворить собственные прихоти, сделать свою жизнь комфортнее за счет нарушения Божьего закона. А уж чем конкретно — чревоугодием, блудом, убийством — вопрос, как ни странно, второстепенный. Преступником становится "я", готовое разрушить все вокруг, но своего добиться. Как животное повинуется инстинкту, не думая, плохо или хорошо оно поступает, так и человек, не умеющий сдержать свою похоть и ради нее идущий на что угодно. Для него хорошо то, что приятно, а всякая там мораль — зачем она сдалась? Именно такими — рабами пороков, способными ради них на все; не различающими черного и белого, а живущими только собственным "серым" — нас хочет видеть бес.

Постящийся человек, конечно, пока не свободен полностью от греховных наклонностей. Он только ступает на стезю борьбы с ними, но выражая решимость преодолеть свои похоти (а они есть у каждого из нас), начинает плыть против течения, ревнуя (в архаичном смысле этого слова) в меру своих сил о Боге и сохранении себя для него. Как замечательно сказал преподобный Исаак Сирин: "Облеченный в оружие поста во всякое время распаляется ревностью. Ибо и ревнитель Илия, когда возревновал о законе Божием, пребывал в сем деле — в посте".

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Пост — это замена ревности плоти о грехе искренней заботой о единении с Господом. И на этом этапе даже несовершенному подвижнику становится порой очень тяжело. Не только невидимые враги, но и его собственная животная часть противится воздержанию, пусть и очень небольшому. И на поверхность начинают всплывать гнев, раздражительность, обида со всеми вытекающими отсюда последствиями. Говорить, что они появляются в пост, пожалуй, неверно. Скорее не появляются, а проявляются. Не только из постящегося тела выходят различные шлаки. В душе они тоже есть.

Другой вопрос, правильно ли демонстрировать эту душевную зашлакованность окружающим, которые после нескольких истерик по причине "мамочка постится" могут и соответствующее отношение к мамочкиным постам и вере вообще выработать. И тогда тянуть кого-то из них на аркане в храм, как любят делать некоторые наши эмоциональные дамочки, бесполезно. А вот если бы мама, жена, сестра в пост становилась еще добрее, отзывчивее, ласковее, чем обычно, может, и не пришлось бы кого-то потом насильно "миссионерить" и "катехизировать".

Ведь лучший способ приобщить близких к чему-либо — показать собственный положительный пример. По словам довольно-таки известного православного пастыря, в его семье поначалу никто не постился, кроме верующего отца. Но постепенно к нему присоединились и жена, и дети. Это притом, что глава семейства даже никогда не акцентировал чье-либо внимание на своем воздержании. Видимо, просто держал посты так, что окружающим становилась очевидна их значимость, даже без всякого менторства.

Она, эта значимость, действительно есть, и великая. "Пост как врач душ наших, у одного христианина смиряет плоть, у другого укрощает гнев; от одного отгоняет сон, другого возбуждает на большее доброделание; у одного очищает ум и делает его свободным от злых помыслов, у другого вяжет неудержимый язык и страхом Божиим, как уздою, удерживает его, не позволяя ему говорить праздные и гнилые слова; а у иного не дает глазам смотреть туда и сюда и любопытствовать, что делает тот или другой, но всякого располагает внимать себе самому", — писал преподобный Симеон Новый Богослов. Разве не стоит к этому хотя бы стремиться?

Фото: Pravda.Ru

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