Филарет Милостивый: путь благодетеля

Всем известно, что благотворительность — богоугодное дело, но какой она должна быть, чтобы действительно привести человека в Царствие Небесное? Ведь не секрет, что и гордыня, и тщеславие могут стать настоящей причиной тех дел, которые люди будут считать добродетелью. И тогда вряд ли это можно назвать подвигом. А вот какое подвижничество на поприще служения ближнему действительно угодно Богу, показал пример праведного Филарета Милостивого — праведника, которого Церковь вспоминает сегодня, 14 декабря.

Святой Филарет Милостивый, уроженец Пафлагонии (исторической области на севере полуострова Анкара), не был ни преподобным, ни равноапостольным, ни мучеником. Он подвизался в чине праведных, то есть был благочестивым мирянином, имеющим семью и детей. Канонизированных праведников в святках меньшинство по сравнению с мучениками, казненными за Христа, и преподобными — святыми подвижниками, угодившими Богу в ангельском чине. Конечно, нельзя, исходя лишь из численности, делать выводы, что один подвиг проще другого. Церковь, имея перед глазами примеры жизни многих угодников Божиих, говорит о равнозначности двух путей, иноческого и противоположного ему, предполагающего создание христианской семьи и, как говорят сейчас, социальное служение.

Кто-то скажет, что монахом, отрекшимся от всего и ставшего мертвым для мира Христа ради, быть гораздо сложнее, и он будет, в общем-то, прав. В большинстве случаев так оно и есть. Но агиографии таких святых, как Филарет Милостивый, наглядно доказывают и другое: живя в грешном миру, можно принадлежать не ему, а Господу. Достаточно просто поступать по закону Божиему, для мира, к сожалению, непонятному и смешному.

Праведный Филарет был не только богатым человеком, но и знатным аристократом, вельможей. Уверовав во Христа, он постоянно размышлял над словами Спасителя: "Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в царствие Божие" (Мф. 19:25). Некоторые люди толкуют (да и тогда толковали) эти строки как аргумент для доказательства греховности богатства, при этом в пылу спора демонстрируя настоящую иголку для шитья. Но дело все в том, что "игольными ушами", по одной из версий, назывались узкие ворота-ущелье, и верблюд протиснуться туда, хоть и с трудом, но все-таки мог — при условии, если хозяин снимет с него поклажу. Надеющийся на свое богатство, как несчастный мшелоимец из притчи о богаче и Лазаре, действительно, вряд ли мог бы достичь небесного Иерусалима, и как раз о нем Господь скорбно восклицает: "…дети! как трудно надеющимся на богатство войти в царствие Божие!" (Мф. 19:24). Но милостивый Филарет не прилеплялся душой к своему достатку и не служил маммоне — все, что у него было, он отдавал людям, прославившись своей добротой и заботой о нищих.

Но не все люди, увы, были признательны праведнику за такое милосердие. Особенно проявилось их непонимание истинной цели того, что делает святой Филарет, после посланного им Богом испытания. Напав на Пафлагонию, арабы-исмаильтяне разграбили имение подвижника, и остались у бывшего благодетеля лишь дом, два вола, корова и пара ульев. Но и тогда он не перестал вершить свой подвиг во славу Христову — все это было постепенно отдано тем, кто нуждался больше его семьи. Конечно, здесь мир также не преминул поглумиться над праведным Филаретом, "глупцом", предпочитающим богоугодную душу сытому желудку. Даже собственные дети смеялись над ним, было тяжело сносить и упреки жены Феозвы. Но Господь вскорости показал, насколько ценит труды и лишения раба своего Филарета.

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В то самое время императрица Ирина искала достойную супругу для своего сына и будущего соправителя, императора Константина Багрянородного. Исторически сложилось так, что трон Византийской империи не всегда занимали люди благородного происхождения, гораздо больше ценились практические умения управлять и защищать свое государство. То же самое касалось и жен императоров. Хотя династические браки, разумеется, также были, но и бедная аристократка не из царского рода могла теоретически обручиться с наследником престола. Для благочестивой правительницы Ирины главной чертой будущей невестки стала ее добродетель. Поэтому императорские послы в прямом смысле слова бороздили просторы империи, разыскивая невесту Константину; были некоторые из них отправлены и в Амнию, где проживала семья Филарета Милостивого.

И вот они должны были зайти и в дом обедневшего вельможи, где и угостить-то столь высокопоставленных особ было нечем. Но, несмотря на печаль Феозвы, праведный Филарет только обрадовался. А все, что понадобилось для пира, принесли соседи, очень уважавшие его за доброе сердце и богоугодную жизнь. Все это было не зря — в числе десяти красивейших претенденток на руку и сердце царевича Константина в Константинополь поехала и Мария, внучка Филарета Милостивого. И как раз эта девушка превзошла всех соперниц, и не столько своей природной красотой, сколько добротой и скромностью, унаследованными от ее деда.

Разумеется, царевич Константин и его семья хорошо позаботились о новоиспеченных родственниках, но и этими дарами Филарет Милостивый распорядился так же, как и предыдущим своим имением — позаботился о нищих и страждущих. Кстати, он очень интересно подходил к благотворительности: с одной стороны, давал каждому просящему у него, как говорил Христос, с другой — жертвовал все-таки по-разному. Филарет приказал своему слуге сделать три ящика и заполнить их монетам: один — золотыми, другой — серебряными, третий — медными. Первый предназначался тем, кому в прямом смысле слова было нечего кушать, из второго осуществлялась помощь терпящим меньшие лишения, а третий предназначался для… лицемеров и мошенников, на исправление которых надеялся святой.

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Проведя так еще несколько лет своей святой жизни, в 90-летнем возрасте святой Филарет Милостивый ушел в Константинопольский монастырь, где и отдал душу Богу, предварительно щедро одарив эту обитель милостыней.

После кончины святого в 792 году случилось два чуда. Первое — изгнание беса из человека во время похорон праведника: нечисть просто не выдержала такой святости и вынуждена была уйти прочь. И второе — та самая Феозва, когда-то насмехающаяся над святым мужем, поняла свою ошибку и наконец-то пошла по его стопам, став известной в Пафлагонии благотворительницей. Она восстанавливала храмы, разрушенные нашествием иноплеменников.

Это — плод веры Филарета. И то, о чем мечтает каждый христианин…