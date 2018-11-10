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Автор Юрий Носовский

"Последнее искушение Христа" - первая ласточка в череде соблазнов

Религия » Культура

10 ноября 1997 года НТВ несмотря на протесты показало скандальный фильм Мартина Скорсезе "Последнее искушение Христа", ставший лишь первой ласточкой в череде произведений искусства, ставящих традиционную трактовку христианства с ног на голову. Но можно ли считать поражением Церкви развитие подобной тенденции? И что об этом сказано в самом Евангелии?

10 ноября 1997 года российский телеканал НТВ показал успевший нашуметь на Западе фильм американского режиссера Мартина Скорсезе "Последнее искушение Христа". Напомним, таковым автор картины считал выбор Спасителя между крестным путем и шансом на мирную семейную жизнь с его ученицей Марией Магдалиной, в которую Христос якобы был влюблен.

Естественно, такой сюжет, буквально насилующий историческое Евангелие, справедливо подвергся острой критике христиан. Так же естественно, что на высокотолерантном Западе эту критику с улыбкой выслушали — и сделали по-своему, показав скандальную ленту. В России, правда, руководство Православной церкви рассчитывало на лучший исход.

Увы, Церкви ничем не помогли. Тем более, что в период ельцинской "семибанкирщины" именно ее достойный представитель, олигарх Владимир Гусинский, и владел НТВ, влияние на которое президент Ельцин почти не имел.

Впрочем, "Последнее искушение Христа" отнюдь не стало последним искушением российских верующих. Образ девушки евангельских времен, отвергнувшей прежнюю греховную жизнь, чтобы пойти за любимым Учителем, как мед — мух, манил всевозможных писателей, сценаристов, режиссеров и т. д. Что с того, что в Евангелии ни слова не написано о плотской любви Христа и его ученицы? На этот счет всегда можно с апломбом заявить, что были неизвестные апокрифы, которые потом уничтожили злобные церковники.

И вообще, если Христос чисто теоретически мог сделать что-либо кроме того, что описано в Евангелии, почему бы не домыслить об этом очередной "шедевр"? Раз Мария Магдалина была раскаявшейся блудницей — значит, была молодой и красивой. Стало быть, в нее можно было влюбиться. А раз можно — значит, отчего ж было не сделать это Христу? Да еще и завести в этом "сожительстве" ребенка?

Вымысел на эту тему стал основой уже другого опуса — книги Дэна Брауна "Код да Винчи", по которой, опять же, был снят псевдоисторический боевик. В котором главный герой идет по следам могущественной тайной организации, "Приората Сиона", как раз и созданной "сыном Иисуса Христа" от Марии Магдалины.

Удивительно, как еще для зрителей славянских республик СНГ не сняли какое-нибудь "Предпоследнее искушение Христа" по мотивам известного чуда в Кане Галилейской с превращением на свадьбе воды в вино. А что? На Тайной Вечере происходит его повторение — и апостолы просто не отпускают Господа в Гефсиманский сад, желая "продолжения банкета". Бред, конечно, но ничуть не больший, чем все прочие "творческие переосмысления" евангельской истории. Тем более, действительно частично воплощенный в одном из эпизодов "Всемирной истории" Майкла Брукса, где последняя трапеза в земной жизни Спасителя, исполненная скорбью в предвкушении предсмертных мук и боли разлуки учеников и Учителя, предстает в образе веселой пирушки.

А вот в вышедшем чуть раньше фильме с участием британского комика Монти Пайтона "Житие Брайана" крайне веселой, помимо прочего, показана и сама Крестная Смерть Господа. Там Христос вместе с висящими на соседних крестах разбойниками поют веселые песенки в то время, как стража, судя по всему, покатываясь от хохота, лежит кругом.

Впрочем, тема крестных страданий кощунственно обыгрывалась не только в прошлом веке. Еще несколько лет назад известная певица Мадонна любила исполнять значительную часть своего репертуара, стоя в надетом на голову "терновом венце" на фоне креста. И правда — если начать кощунствовать уже самим своим артистическим псевдонимом на тему имени Божьей Матери — то почему бы в заключение не поизгаляться и над ее Божественным Сыном?

Что ж, плохо согласующихся, а то и прямо противостоящих классическо-христианской трактовке образа Иисуса произведений искусства довольно много. И прямо говорить об этом и рядовым верующим, и представителям Церкви надо громко и твердо. Но и делать трагедию из-за того, что очередное телемагнат не уважил их мнение, право, не стоит. Как раз из уважения к самому Христу.

Он же в своей земной жизни говорил так: "Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит." (Мф. 18:7) Хороший повод задуматься тем, кто под видом свободы творчества "соблазняет малых сих", забывая о том, что такому человеку "лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской" (Мф.18:6).

Тем не менее, в своей полемике с фарисеями Господь довольно скептически относился к "внешним" опасностям. "Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека…все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст — из сердца исходит — сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления — это оскверняет человека" (Мф.15:11,17-20).

В этом смысле можно было бы привести медицинский пример. Когда объявлена эпидемия гриппа, можно закрыться в четырех стенах, повесив на вентиляцию антивирусные фильтры, и не выходить из дому, пока опасность не минует. Или же выходить — одев маску вкупе с "противочумным костюмом". Можно даже в современно-футуристическом стиле, типа космического скафандра — как в голливудских боевиках на тему эпидемий. Чтобы не дай Бог возбудитель не вдохнуть.

А можно вместо всего этого регулярно принимать повышающие иммунитет средства, закаляться, делать зарядку. А еще лучше — сделать прививку. После чего вирус, даже внедрившись в организм, не сможет вызвать заболевание — он будет уничтожен имунным ответом человека.

По сути, то же самое относится и к духовной жизни. Можно безуспешно пытаться "избежать соблазнов", забывая о том, что невозможность этого в земной жизни постулирована Самим Христом. Впрочем, никто не мешает просто переключиться с канала, на котором показывают антихристианский опус, на другой — или вообще заняться более полезным делом.

Но лучше всего просто взращивать в себе Веру и Любовь ко Спасителю, которая при встрече с продукцией Его врагов вызовет ненависть ко лжи и обману и жалость к ее создателям. Ведь они наносят своими жалкими поделками вред отнюдь не Христу и его почитателям — подобно глупцам, думающим, что, плюя в Небо, они "наказывают Бога". А на самом деле — себя.

На фото: кадр из фильма Мартина Скорсезе "Последнее искушение Христа"

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Темы кино вера фильм соблазн Церковь религия скандалы искушение православие христианство Иисус Христос Мартин Скорсезе
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