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Автор Виктория Матвеева

Царская дочь, обрученная Христу

Религия » Культура

Она была прекрасна, умна и, если бы захотела, могла прожить всю жизнь в роскоши, довольстве и славе. Но вместо этого александрийская царевна Екатерина выбрала веру в Бога, которому ее не учили поклоняться, страдания и смерть. Ей суждено было пережить не только пытки и казнь, но и предательство самых близких людей, без колебаний отдавших ее палачам после того, как стало очевидным, что Екатерина — христианка. Что же дало ей силы выстоять там, где сдавались, не доходя до конца, сотни и тысячи ее единоверцев? Только любовь к Христу.

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Мало кто знает, что первым откровением, полученным от Бога-Сына святой великомученицей Екатериной, было… отвержение ее. Восемнадцатилетняя красавица была воспитана в истинной вере матерью — тайной христианкой, помимо этого она получила блестящее образование, впору сравнимое с доскональной подготовкой в школе фарисеев святого апостола Павла. Александрийская царевна идеально знала творчество известнейших философов, поэтов и писателей: Аристотеля, Платона, Вергилия, Гомера и множества других. У нее был порыв и к медицинским знаниям (девушка с упоением читала Гиппократа, Асклепия и Галина), искусствам диалектики и риторики, а также языковедению. И, если не было ничего удивительного в том, что юная дочь монарха была хороша собой, то ее ум действительно был феноменальным и поражал современников Екатерины.

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Как же получилось так, что ее, красивую, умную, верующую, Господь вначале отверг? Тем более, что Екатерина твердо решила в своем сердце не выходить замуж ни за кого из сватавших ее царских сыновей, посвятив себя одному-единственному жениху — Христу. Старец, которому Екатерина сказала о своем решении, подарил ей икону Пресвятой Богородицы с Богомладенцем Христом и напутствовал молиться перед ней, чтобы владыка Иисус явил отроковице свою Волю о ней.

То, что произошло дальше и описано в житии, составленном святителем Димитрием Ростовским, может глубоко удивить даже верующего человека.

отроковица Екатерина, взяв святую икону, возвратилась домой и ночью, уединившись в комнате своей, начала молиться так, как научил ее старец. Во время продолжительной молитвы Екатерина уснула от утомления и узрела в видении Царицу Небесную в том виде, как Она изображена была на иконе вместе со святым Младенцем, окруженным лучезарным сиянием. Екатерина не могла видеть лика Его, ибо Он отвратил его от нее и обратил его к Матери Своей. Стараясь увидеть Его, Екатерина зашла с другой стороны, но Христос и оттуда отвратил от нее лицо Свое. Сие повторилось три раза. После того Екатерина услышала, что Богоматерь сказала Сыну Своему:

Воззри, Чадо мое, на рабу Твою Екатерину, как она прекрасна и добра.

А Богомладенец ответил Ей:

Нет, сия отроковица весьма помрачена и так безобразна, что Я не могу смотреть на нее.

Тогда Пресвятая Богородица опять сказала Господу:

Разве сия девица не мудрее всех философов? Разве она не превосходит своим богатством и знатностью рода всех девиц?

Но Христос отвечал ей на сие:

Опять скажу Тебе, Матерь Моя, что сия девица безумна, бедна и худородна, и Я до тех пор не буду взирать на нее, пока она не оставит своего нечестия.

На сие Преблагословенная Матерь Господа сказала Ему:

Молю Тебя, сладчайшее Чадо Мое, не презри создания Твоего, но вразуми ее и научи, что ей нужно делать, дабы насладиться славою Твоею и узреть Твое пресветлое и превожделенное Лицо, на Которое все Ангелы взирать желают.

Тогда Христос отвечал:

Пусть идет она к тому старцу, который дал ей икону, и пусть сделает то, что повелит он ей, и тогда она узрит Меня и обретет благодать предо Мною.

Увидев и услышав все сие, Екатерина пробудилась от сна и дивилась тому видению. Когда наступило утро, она пошла с немногими рабынями своими в келлию святого старца и, припав со слезами к ногам его, поведала ему о своем видении и умоляла его сказать, что ей нужно делать, дабы узреть желаемого ею Жениха-Христа.

Если сравнить веру и смирение этой юной женщины даже в ту минуту, до стяжания святости, с убеждениями многих из нас, современных христиан, то нам, наверное, до нее очень далеко. Но, как в евангельском случае с молящейся о своей дочери хананеянкой (Мф. 15:22-28), Господь таким образом довел ее веру до совершенства. Слабым ради Бога достаточно избавиться хотя бы от нескольких страстей, а сильные отдают за Него жизнь. Поэтому, после того, как старец наставил в вере, катехизировал Екатерину, и она еще раз выразила решимость служить своему Жениху до последнего вздоха, Христос снова является ей в видении — чтобы обручить с Собой деву, достойную быть его невестой.

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Екатерину не схватили и не повлекли на допрос насильно, как это было с многими мученицами, — она сама явилась на языческое торжество, обличив самого императора Максимина в богомерзком идолопоклонстве. Не желая губить прекрасную женщину, его приближенные философы пытались убедить ее поклониться языческим богам и спасти таким образом свою жизнь, но она не преклонилась ни перед кем из их кумиров. И Господь так высоко оценил ее подвиг, что обратил через Екатерину к Свое й Вере жену самого императора — Августу. И даже смерть не остановила новообращенную христианку в том, чтобы исповедовать Истину перед мужем-деспотом и всей знатью. Обезумевший Максимин приказал зверски убить свою жену, и сбылось явленное ей ранее видение — соединившись со Христом, Августа уже не на земле получила венец из рук Екатерины…

А усечение мечом святой великомученицы Екатерины стало лишь путем к тому, чтобы она, прославившись в Царствии Небесном, помогла еще многим людям. Не зря эта подвижница — одна из самых любимых и почитаемых христианами православных святых, особенно на Руси.

И для будущих святых, преодолевая пространство веков, звучат ее слова: "Истинно блаженны и счастливы вы, ибо, оставив тьму, познали свет истинный, и, презрев смертного земного царя, приступили к Бессмертному Небесному; твердо надейтесь на Его милость, и веруйте, что огонь, которым вас устрашают нечестивцы, послужит вам крещением, и лестницею, возводящею к небу. В сем огне вы очиститесь от всякой скверны плоти и духа, и пред Царем славы предстанете светлыми и чистыми как звезды, и соделаетесь возлюбленными друзьями Его". Дай Бог, чтобы был среди спасенных и хоть кто-нибудь, читающий сейчас эти строки…

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Темы вера икона святые религия православие царская дочь христианство великомученики великомученица Екатерина
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