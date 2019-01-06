Василий Никофоров - свидетель русской боли

Имя православного писателя Василия Акимовича Никифорова-Волгина долгое время было скрыто от русского читателя, так же как и множество других славных имен. Ведь расцвет его творчества выпал на послереволюционные годы, а жизнь оборвалась в сталинских застенках. Между тем Никифоров-Волгин — один из самых проникновенных духовных писателей, открытый заново.

Родился будущий писатель 6 января 1901 года, в семье мастерового. Родиной его было Поволжье — Василий появился на свет в деревне Маркуши Калязинского уезда Тверской губернии. Русское село, откуда тянулись его корни, таинство Богоприсутствия в творении Божием — в красоте природы, православный уклад жизни, отрочески сильное и чистое восприятие литургической жизни — вот что питало дух будущего писателя, на чем взросло его творчество. В Эстонии, куда еще ребенком Василия Никифорова забросила судьба, он, желая действенного служения Богу, становится псаломщиком при наврском Спасо-Преображенском соборе. В Нарве же складывается его литературная судьба.

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Василий Никифоров имел большую тягу к знаниям, очень любил читать, но у него не было средств, чтобы окончить гимназию. Поэтому он много занимался самообразованием. В числе любимых писателей Никифорова-Волгина называют тех, кто раскрывал перед читателями с огромной любовью и великим мастерством Россию, во всей ее красоте и во всей противоречивости — это Достоевский, Лесков, Чехов, Есенин. На их книгах Василий Акимович взращивал свой собственный самобытный талант. Его регулярная литературная и журналистская деятельность началась в 1923 году, выходившие в Эстонии русские периодические издания публиковали рассказы, статьи, очерки, этюды, лирические миниатюры Василия Никифорова, который пользовался псевдонимом "Василий Волгин". А в 1927 году он получил первую премию на конкурсе молодых авторов в Таллине, за рассказ "Земной поклон".

Не только творчество Василия Акимовича было пронизано глубоким восприятием православной веры, он был активным человеком и занимался общественной деятельностью. В 1927 году стал одним из учредителей русского спортивно-просветительного общества "Святогор", при котором в 1929 был создан религиозно-философский кружок. Кружок этот положил начало местной организации Русского студенческого христианского движения. Никифоров-Волгин участвовал в съездах этого движения, проходивших в Псково-Печерском и Пюхтицком монастырях.

С годами Никифоров-Волгин уже известен как писатель не только в Эстонии, но и в русском Зарубежье. В Таллине, куда Василий Акимович переехал в 1936 году, он был избран почетным членом русского общества "Витязь".

Венец творческой деятельности Василия Никифорова-Волгина — два сборника рассказов-перлов "Земля-именинница" и "Дорожный посох". Создание третьей книги — "Древний город" — было трагически прервано. Начались аресты, охота за "антисоветчиками". Писатель пытался некоторое время скрываться, но все-таки был арестован и 14 декабря 1941 года расстрелян.

Но вот прошли десятилетия. Может быть, кто-то из наших читателей держал в руках первую переизданную уже в наше время маленького формата книжечку произведений Никифорова-Волгина, и, конечно же, помнит неизгладимое впечатление, ими производимое? Прежде всего, слово — живое русское слово, образное без напыщенности, емкое и многовыражающее. Оно позволяло Волгину в крошечных рассказах на две странички побудить читателя восхищаться красотой русского православного быта, проникнутого ласковым теплом и светом, или же содрогаться от боли, уже не просто читая, а видя перед собой страшное поругание родных святынь. Иногда "молнии слов светозарных" (название одного из рассказов В. А. Никифорова-Волгина) высвечивают перед нами детские воспоминания писателя. Произведения на основе этих воспоминаний в чем-то перекликаются со знаменитым "Летом Господнем" Шмелева, они проникнуты таким же светлым чувством религиозности, в них есть ощущение уюта родного гнезда, чистота детской любви к православному храму, есть и мягкий юмор…

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Но вот меняется картина, и так же кратко и сильно рисует Никифоров-Волгин боль и неземную красоту, ужас и величие Русской Голгофы. Вершиной раскрытия этой темы явилась повесть "Дорожный посох", рассказывающая о мытарствах православного священника в революционной России. Маленькая по объему, повесть эта не только впечатляет, но и потрясает. В то время, когда она стала доступна современным читателям, тема гонений на Русскую Церковь раскрывалась, в основном, на основе документальных источников, а художественных литературных произведений было издано или переиздано еще очень немного. Это во многом определяло бесспорную ценность книги Никифорова-Волгина. Но главное: произведения Василия Акимовича были написаны очевидцем — свидетелем русской боли.

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