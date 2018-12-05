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Автор Виктория Матвеева

Подвиг благоверия – власть Христа ради

Религия » Культура

Никто и никогда не спорил с тем, что власть — тяжкое бремя. Тем более, для верующего человека. Правитель не может позволить себе думать лишь о собственном спасении, полностью оградившись от всех тленных мирских забот. Он отвечает перед Богом за веру всего народа и, как Моисей за бунт Израиля, может быть наказан за его грехи. Таков крест благоверного святого — христианского монарха, который пытается сочетать государственную политику и подвижничество, исполнение заповедей Христа и служение своим людям путем вершения их судеб.

Подвиг благоверия – власть Христа ради. 395520.jpeg

Обращение к Христу многих языков, как именуются у христиан народности, началось именно с веры глав их держав. Святые равноапостольные царь Константин и царица Елена, Стефан Венгерский, Олаф Норвежский, святая равноапостольная царица Тамара Грузинская, Петр и Феврония Муромские, и, наконец, Владимир Красно Солнышко и его великая бабка Ольга. Они вошли в историю православия не просто как помазанники Божии, но и как проводники воли Всевышнего о воцерковлении целых наций. Впрочем, и ветхий Израиль не мог быть спасен от египетского рабства без священников-правителей от колена Левиина Моисея и Аарона. Несколькими веками позже Израилем управляли судьи из разных колен, посланные самим Господом.

Именно о них, этих пророках и одновременно носителях державной власти, апостол Павел писал в своем послании к евреям: "Недостанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, Самуиле и (других) пророках, которые верою побеждали царства, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих…" (Евр. 11: 32-34). И как раз их последователями являются монархи, ныне почитаемые христианами в чине святых, благоверных и равноапостольных.

У каждой поместной православной церкви есть свои подвижники, прославленные в этом чине. Но кажется, что Русь ими особенно богата. Случалось и так, что из одного княжеского рода являлось несколько истинных угодников Божиих.

Это, в первую очередь, святые благоверные князья, страстотерпцы-мученики Борис и Глеб, в крещении Роман и Давид, которые пожертвовали собственной жизнью, но вопреки христианскому учению не подняли руку на брата, будь то даже преступник и узурпатор власти Святополк Окаянный. Возможно, Господь и оправдал бы их за это, но они, будучи готовыми к царствию небесному, явили настоящее совершенство.

Немногие знают, что святой благоверный князь Александр Невский, православный рыцарь и благословленный Христом спаситель русской земли, был родным племянником другого канонизированного правителя — Юрия (Георгия) Всеволодовича. Брат Александра, князь Феодор Новгородский, умерший в возрасте 15 лет, также был прославлен после обретения его нетленных мощей. Собственно, эта преемственность святости в православной монархической династии неудивительна для любого, кто читал и чтит строки Священного Писания: "Сильно на земли будет семя eго, род правых благословится" (Пс. 111:2).

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Святым потомком святых является и тот благоверный, чья память почитается сегодня — 5 декабря по новому стилю. Это благоверный князь Ярополк Владимиро-Волынский Изяславич, в святом крещении Петр. Он был правнуком равноапостольного князяВладимира и внуком Ярослава Мудрого. Ярополк-Петр в свою эпоху стал известен смиренным и самоотверженным служением русскому народу во Христе, но был коварно умерщвлен засланным политическими противниками — князьями Ростиславичами. Известно также, что князь был похоронен в Киеве, в построенной им церкви церкви своего святого покровителя, первоверховного апостола Петра.

Многие могут недоумевать: разве праведная спокойная жизнь — та добродетель, за которую уже можно и канонизировать? В чем состоит этот самый таинственный чин благоверия, за который дается такой венец на небесах?

Мы, грешные прихожане современных православных храмов, не дерзаем утверждать, что способны понять любой христианский подвиг, будь то преподобие, юродство или благоверие. Лишь сам Бог полностью видит и его сложность, и преимущества такого пути для того или иного человека. Но стоит подумать вот над чем — легко ли сохранять смирение, целомудрие, послушание, когда в твоих руках власть и возможность удовлетворить любое желание собственной плоти? Легко ли прощать, если можешь наказать каждого врага, причем не по произволу, а вполне обоснованно и (с твоей точки зрения) справедливо?

Ведь не надо забывать о том, что святыми не рождаются. Даже если речь идет о необыкновенной личности, у которой подвижничество в крови, это не избавляет ее от необходимости бороться со страстями, присущими в разной степени природе каждого человека. Во времена жестокого средневековья христианская доброта и милосердие дорогого стоили. За что, собственно, и поплатились головой многие страстотерпцы.

Есть, конечно, "интеллектуалы", даже, увы, с крестами на шее, которые называют их "слабаками" и "тряпками". Мол, а я бы на его месте дал сдачи (до смерти, разумеется), и Господь бы меня оправдал. Но такие, скорее всего, несколько заблуждаются в том, что, во-первых, можно убивать себя ради (святой мученик Нестор Солунский покончил с мерзавцем-палачом как раз для защиты не себя самого, а ближних), во-вторых, — что это в принципе легко и просто. Если бы такому, с позволения сказать, аналитику житий святых дать в руки меч и предложить прямо сейчас всерьез кого-то зарубить, сомнительно, что это удалось бы ему без проблем. Такие люди обычно храбрые только на словах. Но Борис и Глеб, Михаил и Ярополк, избравшие свою смерть, а не убийство даже недостойного брата, были храбры на деле. Они отважно поверили Богу, сказавшему "Не убий", а не дьяволу, на протяжении всей истории человечества разжигавшему братоубийственную войну.

Мы, что греха таить, не всегда ценим тех, кто просто праведно жил и почти ничем во время земного существования не выделялся. У нас всех есть одна небольшая слабость: мы чрезмерно увлекаемся чудесами сверхъестественного характера, которые удивляют глаза и будоражат воображение: перебил один шестьсот врагов, высек воду из камня и т. д. А есть чудо не столь зрелищное, но не менее удивительное: блюсти себя и через свою праведность обращать к подвижничеству во Христе тысячи подданных, соотечественников, близких.

Ярополк-Петр смог это, а сможем ли мы? Дай Бог.

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