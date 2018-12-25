Рождество Христово: два календаря, одна дата

Празднование Рождества Христова 25 декабря зовут "католическим", но это не совсем верно. Многие европейские поместные православные церкви, живущие по григорианскому календарю, празднуют его сегодня, а не 7 января. Значат ли цифры в календаре так мало, как утверждают воцерковленные сторонники евроинтеграции, или так много, как заявляют старообрядцы?

Празднование Рождества Христова 25 декабря называют "католическим", но это не совсем верно. Ведь очень многие европейские поместные православные церкви, живущие по григорианскому календарю, празднуют его именно сегодня, а не 7 января, в отличие от русских ортодоксов. Действительно ли цифры в календаре значат так мало, как утверждают некоторые воцерковленные сторонники евроинтеграции, или так много, как заявляют, например, старообрядцы?

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На самом деле само появление календарей изначально было вопросом… религиозным, как, собственно, и возникновение человеческой культуры. Как уместно подчеркнул один весьма известный православный священнослужитель, задачей календаря было отражать ритм жизни общества — религиозный в первую очередь. Язычники, которым, как сказано в Книге Деяний, Всевышний "попустил… ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями" (Деян. 14:16-17), обожествляя стихии, придавали их циклическому движению сакральное значение. Для них Солнце, Луна и планеты в прямом смысле слова были телом божества ­­- отсюда и все последующие выводы о привязке человеческой судьбы к "поведению" того или иного светила.

Священное же Писание подходит к этому вопросу гораздо более, так сказать, практически и функционально. Книга Бытия повествует: "И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов" (Быт.1:14). Предвидя естественную для человека потребность упорядочивать время, Господь наперед создает для этого все условия. Календарь, чье название которого происходит от латинского сalendae ("первый день месяца"), для верующих в Триединого Бога всегда воплощал власть Промысла над хаосом. Поэтому и вопрос о смене летоисчисления имел под собой духовную подоплеку. Это особенно видно на примере ветхозаветного шаббата, где не только дни недели, не только месяцы, но и целые годы были названы "субботой Господу" (см., например, главу 25 Книги Левит).

Возникновение юлианского календаря связано с именем правителя и верховного жреца (понтифика, pontifex maximus) Римской империи Гая Юлия Цезаря, по поручению которого астроном Созиген из Александрии разработал в 46 году до нашей эры солнечный календарь. В основание этого исчисления было положено время полного вращения планеты Земля вокруг Солнца, а длительность календарного года равнялась 365 суткам. Этот календарь по сравнению с лунным римским был воистину чудом науки, но, к сожалению, и он не был совершенным. Из-за разницы с високосным годом в 5 часов 48 минут 47 секунд пришлось вводить еще и annus bissextilis — високосный год.

Прежде чем лечь в основу православного летоисчисления по решению отцов Первого Вселенского Никейского собора, юлианский календарь был несколько изменен. Поскольку именно тогда было постановлено празднование христианской Пасхи в первое воскресенье после полнолуния, наступающего после весеннего равноденствия, в календарь Цезаря были добавлены сведения о движении Луны и ее фаз.

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Для православных христиан первостепенное значение имело четкое следование вероисповедания жизни Мессии, чья последняя земная Пасха совпала с Тайной вечерей, началом Святого Таинства Причащения Тела и Крови Господних. Церковь, по сути своей, является не чем иным, как "стенами, выстроенными вокруг Таинства Евхаристии" (как сказал однажды отец Андрей Кураев). Поэтому великое Воскресение Христово не могло праздноваться вместе с иудейским песахом — ­временем причащения Иисусом Христом своих учеников. Это стало бы грубым нарушением евангельской традиции. Кроме этого, праздновать святую Пасху одновременно с членами "синагоги сатаны", отвергающими и оскорбляющими Спасителя, было немыслимо еще в первые века христианства.

Не случайно в апостольских правилах сказано: "Если кто, епископ, или пресвитер, или диакон святой день Пасхи прежде весеннего равноденствия с иудеями праздновать будет: да будет извержен от священного чина" (правило 7).

Григорианский календарь, введенный папой Римским Григорием ХІІІ в странах его префектуры 4 октября 1582 года, в значительной мере нарушил это постановление древнего священноначалия. Например, как обозначил в своей статье иеромонах Иов (Гумеров), следующие этому календарю праздновали Пасху прежде иудеев в 1864, 1872, 1883, 1891 годах и вместе с иудеями в 1805, 1825, 1903, 1927 и 1981 годах. Скорее всего, причиной стало то, что для создателя григорианского календаря (а разработал его преподаватель университета Перуджи Луиджи Лилио) первостепенную роль играл астрономический аспект, а не религиозный.

Совсем по-другому на это смотрит Русская Православная Церковь. Хотя в 1918 году правительство большевиков утвердило обязательный переход государства на григорианский европейский календарь, ортодоксальная христианская община предпочла продолжить следовать юлианскому — в первую очередь, ради пасхалии, хотя возникали и другие проблемы, например, резкое сокращение времени Петрова поста. Именно поэтому в современных церковных календарях традиционно указываются две даты каждого праздника: по старому (юлианскому) и новому (григорианскому) календарях.

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Насколько существенный этот вопрос? Ответить на него действительно нелегко. С одной стороны, если речь идет о пасхальной традиции, подразумевающей последовательность евангельских событий, и других духовных вопросах, связанных с летоисчислением, то, безусловно, это важно. С другой ­ - культивируя даты и числа, долго ли дойти до форменного язычества, до анафем за полбуквы, которые, к сожалению, практикуются в некоторых закрытых старообрядческих общинах? Не дай Бог, чтобы и к нам отнеслись однажды слова святого апостола Павла: "Ныне же, познав Бога, или, лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас" (Гал. 4:9-11).

Всем верным Святой, Соборной и Апостольской Церкви Христовой, празднующим Рождество сегодня, — мира и благодати.