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Автор Юрий Носовский

Спорная ясность сознания Кришны

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Сегодня испо﻿лняется 41 год со дня смерти Бхактиведанты Свами Прабхупады, основателя неоиндуисткой конфессии "Международное общество сознания Кришны", пожалуй, наиболее распространенной на Западе вне этнических индусов. Какова ее история, чем она очаровала Запад и даже Россию и что желательно знать плененным блеском "древней индийской мудрости"?

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14 ноября 1977 года в индийском городе Вриндаван в возрасте 81 года умер основатель "Международного общества сознания Кришны" (МОСК) Бхактиведанта Свами Прабхупада. Впрочем, все эти имена — лишь почетные титулы, данные эту человеку при жизни. "Свами" — санскритский термин, означающий "владеющий собой", "освобожденный от власти чувств". "Бхактиведанта" — "тот, кто осознал, что преданное служение Верховному Господу является целью всего знания", это звание ему было присвоено в 1947 году Гауди-вайшнавским обществом. А "Прабхупада" означает титул, выражающий высшую степень почитания при обращении к духовному учителю в индуизме. Его можно перевести как "учитель, у стоп которого все находят прибежище".

Разумеется, в 1896 году, когда в городе Калькутта в семье индусов, исповедующих кришнаизм, родился мальчик по имени Абхай Чаран Де, никто не знал о его блестящем будущем. Хотя, согласно бытующим ныне легендам, местные астрологи что-то такое все же говорили.

Как бы там ни было, юный индиец получил неплохое образование у себя на родине, а затем продолжил его в Великобритании, в Шотландском церковной колледже. Он успешно сдал все положенные выпускные экзамены, но отказался от диплома в знак протеста против колонизации Индии Лондоном.

По возвращении домой, в начале 20-х годов прошлого века, он познакомился с видным кришнаитским деятелем Бхактисиддхантой Сарасвати, который попросил его перевести священные тексты их религии на английский язык. Что, в общем-то, и стало дальнейшим смыслом жизни героя этой статьи.

Разумеется, Абхая Чарана нельзя считать основателем новой религии в полном смысле слова. Хотя отдельные горделивые фразы на этот счет в его трудах действительно проскальзывали. На самом деле — кришнаизм (или гаудиа-вайшнавизм) стал развиваться в Индии еще в XVI веке — это связано с именем великого реформатора традиционного индуизма Чайтаньей.

Потребность в реформе была связана, в первую очередь, с не слишком понятной для широких масс и порой мрачноватой сущностью индуизма традиционного. Он появился в Индии за несколько тысячелетий до Рождества Христова вместе с вторгнувшимся в нее племенами ариев.

Индуизм традиционно закреплял доминирующее положение завоевателей, составивших высшие касты — брахманов (жрецов) и кшатриев (воинов и правителей). Коренное же население полуострова — дравиды — могло претендовать лишь на роль купцов и слуг. И, разумеется, "Веды" служили сохранению древних знаний и философских систем.

Однако со временем замкнутая кастовая система, члены низших слоев которого могли надеяться на лучшую долю разве что "в следующей жизни", делала классический индуизм все менее популярным перед лицом религий-конкурентов — того же буддизма, учившего о равенстве всех людей, потом — христианства и ислама.

Тогда и оказались востребованными наработки реформаторов. Гаудиа-вайшнавизм, например, практически покончил с обычным индуистким политеизмом, объявив верховной личностью Господа Кришну, ранее бывшего лишь чтимым героем древних сказаний. Полностью не отказываясь от принципа кастовой системы, он призывал определять принадлежность людей к различным кастам не по рождению, а по способностям.

И, наконец, во главу угла процесса духовного роста, смысла жизни, наконец — спасения, была положена любовь к Богу, что обычно описывается термином "бхакти-йога".

Вот с таким-то "багажом" Абхай Чаран и начал свою работу, благословленную учителем в 1922 году. Правда, не сразу — поначалу он занялся фармацевтическим бизнесом, чтобы содержать семью. Впрочем, занятие в молодости мирскими занятиями и семейная жизнь — довольно традиционная ситуация для самых известных индийских духовных деятелей. Тем не менее, полученной в Шотландии блестящее европейское образование немало помогло переводу древнеиндуистских священных текстов на английский язык.

Впрочем, на этом Бхактиведанта не остановился. В 1965 году он пересек два океана — и приехал в США, где и начал прививать духовные традиции своей родины на чужой земле.

Обстановка в цитадели западного мира для этого оказалась благоприятной. Война во Вьетнаме, пацифизм, протест против обмирщенных идеалов общества потребления вызывали массовый уход молодежи в движения битников и хиппи. Открывшаяся возможность окунуться в мир восточной мистики и религии показалась многим очень заманчивой. А уж когда Международное общество сознания Кришны стали поддерживать известные деятели культуры Запада, например, член группы Beatles Джордж Харрисон, рост числа адептов нового течения значительно ускорился.

Впрочем, точное число кришнаитов назвать довольно трудно. Ведь сами они относят себя к последователям вайшнавизма, которых в одной Индии насчитывается около 700 миллионов человек. Полярная точка зрения учитывает лишь тех верующих, которые живут при храмах, принадлежащих МОСК, как это и предписано Свами Прабхупадой — таких в мире не наберется и сотни тысяч. Впрочем, последний метод подсчета сродни тому, как если бы православными считали лишь насельников монастырей.

Одна из наиболее популярных тем в полемике вокруг современных кришнаитов — можно ли вообще относить их к индуизму. Противники МОСК апеллируют к тому, что его адепты пользуются лишь адаптированными Прабхупадой переводами древнеиндийского эпоса "Бхагавад-гиты", да и в самой Индии их не допускают во многие храмы, посвященные Кришне.

Однако, по большому счету, вероучение любой христианской конфессии — это тоже перевод Библии на национальный язык плюс комментарии тех или иных авторитетов, святых отцов, богословов и т. д. Никто ж не отрицает права православных России называть себя христианами из-за того, что они не читают Библию на древнееврейском языке! Точно так же запрет баптистам участвовать в православном богослужении не означает того, что они — не христиане.

С другой стороны, сам основатель МОСК так писал в одном из своих трудов:

— Пытаясь вписать движение сознания Кришны в соответствующий историко-культурный контекст, многие люди отождествляют его с индуизмом. Но это заблуждение… Существует ошибочное мнение, будто бы движение сознания Кришны представляет собой индуистскую религию… Иногда индийцы, живущие как в самой Индии, так и за ее пределами, думают, что мы проповедуем индуистскую религию, но это не так… Движение сознания Кришны не имеет ничего общего ни с индуизмом, ни с какой-либо другой религиозной системой… Люди должны понять, что движение сознания Кришны не проповедует так называемую индуистскую религию…

В любом случае, на попытки каким-то образом ограничить в России деятельность кришнаитов Индия реагирует достаточно жестко, придерживаясь линии, обозначенной в выступлении ее премьер-министра Атала Бихари Ваджпаи, сказавшего при открытии нового храма в Нью-Дели в 1998 году следующее:

— Священное писание индуизма — "Бхагавад-гита" — была напечатана миллионными тиражами на десятках языков и распространена по всем уголкам мира, и за эту великую священную работу нужно отдать честь Международному обществу сознания Кришны. За это индийцы должны быть вечно благодарны верной духовной армии основателя Движения сознания Кришны — Свами Прабхупады.

Впрочем, вопрос о месте кришнаизма в индуизме лучше оставить религиоведам. Гораздо большее значение имеет другое — что ценного находят неофиты в учении МОСК? Любовь к Богу? Ну так ее не только не запрещают — но, наоборот, поощряют в том же христианстве.

Тем более, что любовь к Кришне носит довольно-таки специфический характер. Еще в свою бытность на Земле этот персонаж Бхагават-Гиты имел больше 16 тысяч жен и еще более многочисленных детей и внуков. А сами наиболее продвинутые его почитатели, независимо от текущей половой принадлежности, будут вознаграждены вечным блаженством в образе влюбленных в Кришну пастушек. Однако, чтобы достичь этого, лучше всего уйти жить в кришнаитский храм, практически — в тот же монастырь. А при сохранении семейного статуса — вступать в интимную близость с супругом лишь для продолжения рода, обычно — не чаще раза в месяц. Дети традиционного должны отдаваться для воспитания в гурукулы — интернаты, случаи насилия в которых были частой темой западных СМИ в 1990-е годы.

Кроме этого, разумеется, общине надо отдать большую часть имущества, а также поступить под руководство гуру, которому надлежит беспрекословно подчиняться. Классическая схема любой тоталитарной секты.

И правда, как без наличия беспрекословного подчинения, можно считать добром, например, следующее высказывание Кришны о самом себе:

"Я — азартная игра, Я — блеск блестящего, Я — победа, Я — приключение, Я — сила сильного. КОММЕНТАРИЙ: Во вселенной существует множество мошенников разного типа. Из всех видов мошенничества азартная игра стоит выше всех и потому представляет Кришну. Кришна, будучи Всевышним, может быть более вероломным, чем любой простой человек. Если Кришна решит обмануть человека, то никто не сможет превзойти Его в коварстве (Бхагавад-Гита как она есть. Гл. 10, текст 36, комментарий)

Или, скажем, считать "приближением к истине" следующие ощущения в процессе достижения транса — в ходе различных религиозных практик кришнаизма:

1 — наступает оцепенение и чувство опустошенности;

2 — вас прошибает пот;

3 — волосы на теле становятся дыбом;

4 — голос начинает дрожать и пропадает;

5 — вы начинаете дрожать и трястись;

6 — ваша кожа меняет цвет;

7 — вы начинаете плакать и биться в истерике;

8 — вы впадаете в каталептический транс.

Право, с точки зрения хоть православной, хоть католической традиции это описание больше всего подходит под определение классического беснования.

Жаждущих восточной мудрости людей привлекает строгое "не убий" и вытекающее отсюда вегетарианство? Да кришнаитам запрещено есть не только мясо, но и рыбу, яйца, большинство пряностей и многое другое. Вот только в отношении убийства не животных, а людей, это религиозное учение живо напоминает евангельские слова о "процеживании комара — поедании верблюда".

Проблема с "не убий" решается очень просто — врагов просто переименовывают из "людей" в "демонов", которых убить не просто не грех, а настоящая доблесть. Неудивительно, что после смерти Свами Прабхупады многие его наследники засветились не только в уголовных преступлениях, вроде торговли наркотиками, но и в убийствах собственных единоверцев.

Весьма показательна в этой связи цитата из концепции Варнашрама, авторства Харикеша Свами (в прошлом — американца Бобби Кампаньола), возглавлявшего МОСК в конце 1990-х годов, относительно идеального "общества будущего", построенного на религиозных принципах организации.

— Так как людей в обществе Варнашрама будут с рождения обучать высоким образцам человеческого поведения, у них не будет извинения за преступность. Поэтому полиция Варнашрама будет довольно строга к нарушителям закона, их будут приговаривать к суровым наказаниям… После попытки наставить на путь истины начинающих преступников полиция кшатриев должна будет изгнать или устранить закоренелых преступников… Применение смертной казни не подлежит обсуждению. В современном обществе на смертную казнь смотрят, как на бессмысленную жестокость, почти везде она отменена. Но отмена казни доказывает только несознательность руководителей общества, но никак не их милосердие к убийцам… Если убийца будет казнен согласно религиозному закону, то, согласно закону кармы, он будет освобожден от посмертного наказания.

Наказания послужат очень сильным устрашением. Было бы лучше, если бы сентиментальные сторонники индивидуальной свободы возмущались тем, что беспощадное поддерживание права и порядка не учитывает социального происхождения и окружения преступника.

Конечно, в рамках небольшой статьи невозможно описать даже основные практики кришнаизма, вроде омывания статуй божеств в храмах розовой водой и коровьей мочой (священное животное, однако!), после чего выпивать "моющий раствор", ставший священным после этой процедуры.

Но, пожалуй, лучшей концовкой материала в отношении россиян, большей частью крещенных в Православии, вместо того, чтобы обратиться ко Христу, завороженных мистическим блеском "древней индийской традиции", будут слова самого Свами Прабхупады: "Очень глупо чтить других богов, если можно обращаться к богу напрямую".

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Темы храм Индия Кришна религия индуизм кришнаиты Бхактиведанта Свами Прабхупада Международное общество сознания Кришны
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