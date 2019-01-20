Может ли куртуазная любовь стать святой?

Римско-Католическую церковь часто обвиняют в том, что вместе с альбигойской ересью инквизиторами была уничтожена уникальная средневековая куртуазная культура Аквитании и Прованса. Прекрасные дамы и благородные рыцари, менестрели и трубадуры остались в прошлом. Но, быть может, "высокая" любовь обрела в последующие века другие, безгрешные формы?

Учение катаров, признанное Католической церковью еретическим, победили "небесные братья" — святой Доминик и святой Франциск. Правда, методы у основателей двух самых известных католических монашеских орденов отличались друг от друга. Доминиканцы заведовали инквизиционными судами, но приоритетом для них всегда оставалась просветительская деятельность. Монахам-проповедникам был запрещен физический труд, чтобы они не истощали своих сил напрасно.

Святого Франциска можно назвать средневековым хиппи или средневековым "зеленым", защитником окружающей среды. Своей жизнь он доказывал, что все прекрасное и доброе, что катары надеялись обрести в своем учении, отвергая Католическую церковь, можно реализовать и в христианстве, но с большей радостью и полнотой.

Катары считали материальный мир творением дьявола, "злого Демиурга". Учение же святого Франциска в противовес альбигойским еретикам стало торжествующим гимном природе, созданной благим Творцом: тут и проповедь птицам, и укрощение волка-людоеда, и множество других чудес, связанных с братьями нашими меньшими. Именно святой Франциск стал основоположником продолжающейся по сей день традиции устраивать рождественские вертепы с живыми волами и ослами, которые символизировали примирение человека с окружающей природой во Христе.

Но самым привлекательным явлением в культуре Лангедока, Аквитании и Прованса была куртуазная любовь, культ поклонения Прекрасной Даме. Куртуазия и учение катаров шли рука об руку: ведь если плоть — это прах и тлен, а деторождение — акт, обрекающий новые существа на страдания, то зачем любить "низкой" любовью законную жену, когда можно испытывать любовь "высокую" к даме прекрасной и недоступной?

Куртуазная любовь одновременно была и ответом на униженное положение замужней женщины во времена рыцарей. Супружеские измены мужчины и его незаконнорожденные дети тогда почитались за норму, и законная супруга обязана была их безропотно терпеть. Кроме того, доблестные рыцари тогда немалую часть времени проводили вдали от дома в военных походах, а их жены были вынуждены как-то развлекать себя в отсутствие главы семейства. Что послужит утешением одинокой даме, как не песня менестреля?

Впрочем, секс никоим образом не являлся главной целью внебрачных куртуазных отношений странствующего менестреля и замужней дамы. Гораздо важнее и увлекательнее была психологическая игра, которая развивалась по определенным законам жанра. Именно этот флирт между душами, а не между телами, и порождал утонченные стихи, песни и прочие прекрасные произведения средневекового искусства.

Чудо святого Франциска состоит в том, что он не пришел к народам севера современной Италии и юга Франции, увлеченным культурой куртуазии, с жестким морализаторством и проповедью строгих запретов на вольности в отношениях между полами, чего логично было бы ожидать от монаха-аскета. Напротив, он превзошел прекрасных дам, рыцарей и трубадуров в красоте своей истории любви. Ангельской любви.

Духовной подругой и спутницей святого Франциска стала святая Клара, также принявшая монашеские обеты крайней бедности. В 17 лет она сбежала от знатных и состоятельных родителей, которые прочили ей блестящий брак, чтобы присоединиться к ордену францисканцев. Святая Клара стала основательницей женского отделения ордена — кларисок.

О духовной любви святых Франциска и Клары рассказывает следующее предание. Однажды ночью жителям Ассизи показалось, что деревья и хижины загорелись, и народ побежал тушить пожар. Но, прибежав на то место, люди увидели, что на самом деле все тихо, только святой Франциск преломляет хлеб со святой Кларой и говорит с ней о любви Божией. Двух людей на холме окружало алое сияние, не питающееся ничем и воспламеняющее самый воздух.

Гилберт Кийт Честертон так писал о побеге из дома святой Клары: "…если бы это было романтическое бегство и девушка стала бы возлюбленной, а не монашкой, весь современный мир счел бы её героиней. Если бы Франциск поступил с Кларой, как Ромео — с Джульеттой, все бы их поняли".

"Современные романтики очень снисходительны, когда родителей обижают во имя романтической любви. Они знают, что романтическая любовь реальна; и не знают, что небесная любовь ничуть не призрачней. Немало можно сказать в защиту родителей Клары;Многое можно сказать и в защиту Монтекки и Капулетти, но современный мир не думает защищать их и не говорит ничего. Если мы примем хоть на минуту как гипотезу то, что для св. Франциска и св. Клары было абсолютной истиной; если мы поверим, что духовная связь ещё прекраснее связи влюбленных, мы увидим, что побег св. Клары — просто роман со счастливым концом, а св. Франциск — св. Георгий или странствующий рыцарь, который помог ему так кончиться. Миллионы мужчин и женщин считали реальной такую связь, и не вправе считать себя философом тот, кто не сочтет её хотя бы возможной", — убежден известный христианский писатель.

Современные школьные или работающие преимущественно с молодежью психологи часто отмечают, что нынешним молодым людям по сравнению с предыдущими поколениями не хватает романтизма. Дети ищут любви и тепла, а вместо этого получают быстрый секс, разочарования, душевные травмы и нежеланные ранние беременности. Хотя в подростковом возрасте гораздо полезнее и безопаснее как для души, так и для тела куртуазно страдать по Прекрасной Даме, посвящая ей стихи, песни и прочие плоды своего творчества. Для правильного прохождения романтической стадии формирования либидо психологи даже советуют подросткам читать средневековые рыцарские романы, смотреть сентиментальные фильмы или участвовать в костюмированных балах.

Впрочем, почему бы о красивых правилах куртуазии не вспомнить и взрослым? Целовать руку Прекрасной Даме, равно как и дарить ей цветы никто не запрещал.

На фото: Э. Лейтон. Тристан и Изольда

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