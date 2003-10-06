Кто ты, сатана?

Христианство, ислам, иудейство и многие другие религии неразрывно связывают все многочисленные напасти, обрушивающиеся на людей, с дьяволом. Как возникла вера в него, и почему всемогущий Создатель никак не может справиться с "нечистой силой"?



В США станут поклоняться Сатане?

Как возникла вера в дьявола?

Вера в существование злых, могущественных сверхъестественных существ столь же древнего происхождения, как и вера в других богов — добрых. Если у человека все получалось хорошо, он благодарил доброго бога, если случалась неудача на охоте, неурожай — во всем был виноват злой бог. Для самых ранних, или языческих форм религии были привычны множество добрых и злых духов... Английский этнограф Джеймс Фрэзер писал, что в воображении дикарей "мир кишит этими духами... как во сне, так и наяву. Они подстерегают его и на каждом шагу... стараются проникнуть в него, они обманывают его, мучают на тысячи разных ладов..."

Однако, если вера в духов, добрых и злых, возникала стихийно, то возникновению единого либо главного злого божества, как считают атеисты, человечество обязано ныне существующим основным вероисповеданиям. Оставим на совести тех, кто не верит в Бога, это утверждение... А дьявол, по религиозным представлениям, это предводитель сил зла, главный противник Бога и враг спасения человечества, источник всех бед и несчастий. Сатана, именуемый в христианской религии Вельзевулом, "князем тьмы", "лукавым", "нечистым", а у мусульман — Иблисом, обычно представляется падшим ангелом довольно высокого ранга, не захотевшим подчиняться Богу и взбунтовавшимся против него... За это Бог изгнал его с небес вместе с частью других падших ангелов.

Вера в дьявола на Руси имеет свои особенности: во многом она развивалась на основе старых народных преданий и сказок, славянских языческих представлений о духах. В народном сознании старые боги превращались в новых.

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Старые летописи сохранили рассказы о том, как киевский князь Владимир крестил Русь. Он велел одних старых богов сжечь, а других изрубить. "А дьявол говорил, стеная: "Увы мне! Прогоняют меня отсюда!" Разумеется, в данном случае дьявол воплощался в старых богах...

Как дьявол привел человечество к ужасам Средневековья

Христианство разработало свою демонологию, согласно которой мир делится на царство Божие и царство дьявола, и между ними идет постоянная борьба за души людей. В Новом Завете сатана — враг Бога и людей, мучитель и искуситель. А Христос пришел на землю, чтобы освободить человечество от власти сатаны, изгнать дьявола.

Но особо бурное развитие библейский образ дьявола получил в Средние века. В Западной Европе богословы, монахи, священники и епископы обнаруживали все новые и новые подробности о сатане, его кознях и происках. Так, в XVI веке католический писатель Вейер умудрился даже пересчитать всех чертей, правда, не рассказав при этом, как ему это удалось сделать... По его словам, этих исчадий ада насчитывалось... 44 635 569, и ни одним больше или меньше! Широкое распространение получила вера в оборотней, сочинения средневековых писателей полны рассказов о превращении людей в животных и наоборот. Люди верили, что именно дьявол насылает на поля насекомых, и устраивали над ними суды. Когда в X веке черви и гусеницы опустошили поля вокруг швейцарского города Лозанны, местный епископ трижды вызывал их на церковный суд колокольным звоном. При этом верующие опускались в церкви на колени, трижды произносили "Отче наш" и "Богородица Дева, радуйся", вымаливая у Божественной Троицы помощь для защиты от насекомых. На судебном заседании выступали, как и положено, защитник и обвинитель, гусеницы проиграли дело и были торжественно прокляты. Однако так и не пожелали покинуть лозаннские поля.

Почти во всех хрониках VI-XIII веков дьявол проявлял необычайную активность, организовывая целые заговоры. В ряде старинных документов ссылки на его делишки встречаются даже чаще, чем упоминания о Боге. И чем больше церковь рассказывала о дьяволе, тем больше становился страх перед ним. Фома Аквинский — самый известный в Католической церкви богослов — считал, что "демоны существуют, что они могут вредить своими кознями и препятствовать плодовитости брака". О реальном существовании дьявола и чертей писали многие римские папы, но самую большую роль в распространении инквизиции сыграла книга "Молот ведьм", увидевшая свет в 1487 году. Ее авторы, католические монахи-доминиканцы Генрих Инститорис и Яков Шпенгер утверждали, что сам дьявол, а также армия бесов, колдунов и ведьм действительно существуют. На целых 200 страницах авторы рассказали о нравах дьявола, чародействе, о том, как женщины, находящиеся в "союзе с дьяволом, насылают болезни, град, дождь, порчу на людей и животных, летают по воздуху и оборачиваются в волков... Фанатическая ненависть Инститориса и Шпенгера к женщине поражает и сейчас: она-де "скверна по своей природе", у нее "недостаток разума", "почти все государства были разрушены из-за женщин", "из-за ненасытности женщин к плотским наслаждениям человеческая жизнь испытала неисчислимый вред" и т.д.

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Папа Иннокентий VIII тут же издал специальную буллу (указ) "Summis desiderantes", в которой потребовал свободы действий для обоих инквизиторов. Разумеется, такой подход к борьбе с сатаной стал поводом для организации в странах Западной Европы массовых убийств людей, обвиненных в связи с дьяволом. Авторы "Молота ведьм" впоследствии с видимым удовлетворением сообщали, что в одном только германском городе Равенсбрюке "нами было сожжено не менее 48 ведьм в течение 5 лет". Далее они отметили, что неподалеку от города пошел град, были арестованы две женщины, их обвинили в том, что именно они вызвали стихийное бедствие, обратившись за помощью к сатане, "на третий день обе были сожжены".

Инквизиция набирает обороты

Средневековые хроники доносят до нас, живущих в XXI веке, все ужасы инквизиции: в Трирской области иезуит Бинсфельд в 1587-1593 годах сжег в 20 поселениях 380 человек! Иезуит Эльбуц в 1607 году сообщал, что в Трире он отправил на казнь около 200 ведьм... Особенно активной борьба с дьяволом была в Баварии: в графстве Верденвельде с 5 февраля 1590 года по ноябрь этого же года казнили 51 ведьму. В Аугсбургском епископстве за период с 1 августа 1590 года по 13 мая 1592 за "любовную связь с дьяволом" было сожжено 68 ведьм. А сколько женщин погибло в других городах? Например, в Эльвангене только в 1612 году сожгли 167 ведьм, в Вестерштеттене за 3 года — 300. Епископ Юлиус только за один 1616 год сжег 99 ведьм, всего же с его благословения было уничтожено более 900 человек. Вюрцбургский епископ Филипп-Адольф сжег 157 ведьм. И этот список можно продолжать без конца...

Немецкий историк Шерр в своей книге "История цивилизации в Германии" пишет о страшных зверствах, которые совершались под предлогом борьбы с нечистой силой: "Казни, совершаемые разом над целыми массами, начинаются в Германии с 1580 года и продолжаются почти целое столетие. В то время, как вся Лотарингия дымилась от костров... в Падеборне, Бранденбургии, Лейпциге и его окрестностях совершалось тоже множество казней. В Брауншвейге между 1590-1600 годами ежедневно сжигали по 10-12 человек... Судья из города Фульда Балтазар Фосс, специализировавшийся на борьбе с ведьмами и колдунами, хвастался, что он один сжег 700 человек и мечтал довести эту цифру до 1000..." Шерр оценил общее число жертв в Германии только за один XVI век в 100 тысяч человек, другой историк Кениг — в 200 тысяч, но настоящую цифру потерь этой страны от беспощадной борьбы с дьяволом уже не узнает никто... Надо ли удивляться, что, имея такие "славные традиции", именно гитлеровская Германия организовала в своих концлагерях массовые сожжения и даже в значительной степени "механизировала" этот процесс...

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В других странах Европы с благословения римских пап и епископов происходило то же самое: в итальянской епархии Комо ежегодно инквизиторы сжигали в это же время более 100 ведьм. В Испании первое сожжение состоялось в 1507 году. В 1609 году в Стране басков сожгли более 600 человек. Во Франции в Тулузе еще в 1235 году сожгли женщину по обвинению в сожительстве с дьяволом, из-за чего она якобы родила неведомое животное в облике козла с головой волка и хвостом змеи... Знаменитый Вольтер писал: "...по всей Франции стоял стон от мучений, которым подвергали во время пыток несчастных идиоток, внушая им, что они ходили на бесовский шабаш, и после этого безжалостно умерщвляя их безжалостными казнями..." В Польше с 1453 по 1776 год действовал Устав короля Сигизмунда, согласно которому Католической церкви было предоставлено право суда по обвинению в чародействе. В Испании всеобщее умопомешательство на почве борьбы с дьяволом привело к тому, что люди начали обвинять самих себя! Так, в 1527 году две девочки 9 и 11 лет сами обвинили себя в колдовстве перед членами Королевского совета... Кроме этого, они указали на группу в 150 женщин как участниц "ведьмовских шабашей". Все они получили по 200 ударов кнутом, а те, кто выжили, еще и по несколько лет тюрьмы. По оценкам разных историков, в Западной Европе за все время беспощадной борьбы с дьяволом было казнено и сожжено не менее 9 миллионов человек...

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В России религиозные гонения на колдунов и ведьм имели неизмеримо меньшие масштабы, чем в европейских государствах, но они тоже были. Еще в 1204 году, как отмечают летописи, "в Суздальской земле были схвачены волхвы и лихие бабы и преданы смерти через сожжение..." В 1227 году в Новгороде "изъжогша волхов четыре..." В 1411 году, когда во Пскове вспыхнула эпидемия чумы, тут же были схвачены и сожжены 12 "ведьм, обвиненных в том, что именно они вызвали болезнь. Даже в Уставе Воинском Петра I 1716 года говорилось: "...все идолопоклонство, чародейство наикрепчайше запрещается... И ежели кто из воинских людей найдется идолопоклонник, чернокнижец, ружья заговоритель, суеверный и богохулительный чародей, оный по состоянию дела в жестоком заключении, в железах, гонянием шпицрутен наказан или весьма сожжен быть..."

Кроме самых жестоких мер, таких как пытки и казни, в Средние века широко применялись и другие методы борьбы с дьявольскими кознями, такие, например, как изгнание бесов. С верой в сатану связано представление о том, что его приспешники — бесы могут внедряться, и часто в большом количестве, в человека, вызывая таким образом недомогания и болезни. Таких людей называли "одержимыми дьяволом" и "бесноватыми". В первой четверти XVII века почти все монашенки женского Луденского монастыря во Франции заявили, что они "одержимы дьяволом". Это, по их мнению, выражалось в том, что они воспылали любовью к одному из священников... За изгнание бесов взялись специалисты и установили, что в каждую из монашенок вселилось от одного до восьми бесов, которые затем были успешно изгнаны, а священник, разумеется, сожжен... Отголоски средневековых ужасов продолжались еще долго после завершения периода Средневековья: так, уже в 1893 году в Германии вызвало бурю протестов изуверское изгнание беса из десятилетнего мальчика...

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А широкая "популяризация" сатаны вызвала к жизни появление секты сатанистов, которые осуществляют во славу своего хозяина ритуальные убийства. По оценке сайта snps.com.ua, принадлежащего Славянскому народно-патриотическому союзу, за последние 30 лет в мире от рук этих сектантов погибло более 900 человек. Но убийства не являются для них самоцелью, главное — это убедить человека поклоняться не Богу, а сатане. Федор Викторович Кондратьев, профессор ГНЦ судебной психиатрии им. В.П. Сербского, с 1994 года проводит экспертизы по уголовным делам, связанным с влиянием сектантства. Он свидетельствует: "Сатанизм как реальность существует на разных уровнях — организованный, систематизированный, подпольный. Это факт, с которым необходимо считаться. Если общество не будет с этим считаться, то будет очень плохо". Из всего сказанного, думается, можно сделать только один вывод: независимо от того, атеист ты или веришь в Бога, он должен быть в твоей душе...

Фото превью: Vedmochka.net