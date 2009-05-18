Женщинам не место на Святой горе

Афон, или Святая гора, находится на севере Греции. По древнему преданию, когда-то сама Богородица обращала местное население в христианство. Здесь расположена целая монашеская республика: двадцать больших монастырей, девять храмов, несколько скитов. Уже многие столетия ищущие духовности люди посещают Святую гору. Своими удивительными впечатлениями бывшие паломники охотно поделились с "Правдой.Ру".



Друзья Путина без Афона. Зачем они ездили на святую гору, и куда теперь вложат миллиарды / Новости от 20.10.2018 13:52

Бизнесмен Олег Панков признался, что не раз пытался подняться на Афон, но попытка увенчалась успехом только недавно.

Путь наверх занимает пять-шесть часов, спуск — чуть меньше. На высоте 1500 м дует сильный и холодный ветер. Тропа едва заметна на темных от подошв камнях. Последние 500 м приходится карабкаться по довольно крутому склону. Вершина открывается внезапно: на небольшой площадке установлен железный крест, рядом — небольшая часовня. От холода сводит руки — это притом, что внизу 30-градусная жара…

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По словам Панкова, среди паломников попадаются люди с разной физической подготовкой, и, если человек недостаточно натренирован, ему приходится очень нелегко. Некоторые даже возвращаются с полпути, потому что нет сил идти дальше.

"Один из нас сильно отставал, — делится с "Правдой.Ру" Панков. — На Панагии мы отдыхали минут 50, и я даже подумал, что этот человек вернулся, но оказалось, что он, практически не отдыхая, двигался вверх. Любопытно, что даже физически сильные, подготовленные люди ломались в пути".

Бывало, что приходили на Афон парни, прошедшие горячие точки, сначала смеялись: "Да нам сюда взобраться — раз плюнуть!" А потом, пройдя немного, смотрели вниз и говорили: "Нет, я туда не пойду". Взойти на Афон может только тот, кто готов к этому духовно, а не решился на восхождение просто из любопытства, из желания испытать острые ощущения.

Женщинам доступ на Афон строго запрещен. С этим табу связано древнее предание. Говорят, что в начале V в. Палакидия, дочь византийского императора Феодосия, возвращаясь из Рима в Константинополь, решила посетить Святую гору и монастырь, построенный на средства ее отца. Именитую гостью вышла встречать вся братия.

Но, как только Палакидия приблизилась ко входу в храм, она услышала голос Богородицы, исходивший от иконы в стенной нише.

Голос приказал Палакидии удалиться, если она считает себя добродетельной христианкой и не хочет своим присутствием вводить в искушение монахов. Потрясенная царевна ушла. С тех пор женщинам путь сюда закрыт.

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Впрочем, встречались дамы, которые пытались проникнуть в заповедный край. Заканчивались такие авантюры плохо. Согласно местной легенде, женщина, однажды попытавшаяся добраться до Афона вплавь, была перекушена пополам огромной акулой, хотя ранее в этих местах они не водились…

Многие паломники стремятся попасть в Великую Лавру, где находится чудотворная икона св. Богоматери Икономиса. Рассказывают, что во времена преподобного Афанасия Афонского в обители кончилось лампадное масло. Но когда монахи молились перед этой иконой, то внезапно все лампады наполнились, и раздался голос Богородицы, обещавшей, что она будет охранять монастырскую братию и давать все необходимое.

Мощи самого святого Афанасия Афонского покоятся тут же. И еще одна удивительная реликвия хранится в лавре — язык аспида, подаренный Афанасию Афонскому императором Никифором Фокой. По сей день настаиваемая на нем вода обладает целебными свойствами.

По рассказам тех, кто посещал Афон, там встречаются не только сакральные, но и "демонические" места, где дьявол искушает человека.

Священник отец Павел, побывавший на Афоне паломником, поведал "Правде.Ру": "На Афоне очень много крестов, и сами афоняне говорят, что ставят их в местах, где очень сильно действует бесовщина. Особенно на тех, кто не молится, не соблюдает поста, грешит хотя бы в мыслях.

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Случалось, люди здесь теряли рассудок. Вот на Карули есть очень красивое место, казалось бы, очень подходящее для молитв, там одновременно можно увидеть луну и солнце. Оно известно тем, что многие бросались здесь со скал вниз.

Но если человек стремится к духовности, он находится под защитой Богородицы. И может получать неожиданные подарки. Так, например, приехав в Воронополь, я обнаружил, что забыл дома четки, но здесь мне подарили другие. Они принадлежали до этого старцу по имени Даниил. Четки были окрашены в ярко-красный цвет. Взяв их в руки, я сразу почувствовал, что общаюсь с Господом…"

Фото превью: ps-pokrov.ru