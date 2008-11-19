На крестины положено звать первых встречных

Что такое крестины знают, наверное, почти все. Но вот как они совершались в старину — практически никто. Эта традиция ушла вместе с прежним патриархальным бытом. В том обычае есть много любопытного, например, звать на крестины первого встречного или есть пересоленную кашу.
В большинстве случаев крестины праздновались на дому, на второй, на третий день после рождения. Одновременно давалось имя новорожденному и читалась очистительная молитва родильницы. В кумовья приглашали кого-нибудь из близких родных или хороших знакомых, но когда прежде родившиеся дети умирали (раньше такое случалось сплошь и рядом даже в зажиточных семьях) и когда желали, чтобы новорожденный был жив, то приглашались первые встречные.
Как пишет в своей книге "Повседневная жизнь колдунов и знахарей" Наталия Будур, в народе считали, что таинство крещения не всегда бывает действенно. Для его эффективности от всех участников, то есть не только от священника, но и от дьячка, требовалось полное сознание святости и важности совершаемого действа. После крестин поздравляли отца и мать — с сынком или дочкой, кумовьев — с крестником или крестницей, бабу-повитуху — с новым внуком или внучкой и т. д.
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Пока кум с кумой угощались разносолами, виновника торжества клали к родильнице на расстеленную мехом вверх шубу, что символизировало пожелание богатства. А хозяин тем временем приглашал гостей "к младенцу на хлеб на соль, кашу есть".
Сначала подавали холодное: в постный день — обычно сельди и квас с кислой капустой, а в скоромный — студень и квас с яйцами и мясом. Затем следовали блюда: в постный день — приправленные конопляным маслом щи со снетками, картофельный суп с грибами; в скоромный — щи с каким-нибудь мясом, ушник, т. е. суп из потрошков, лапша с курятиной или свининой, лапша молочная, и, наконец, вне зависимости от состава кушаний — обязательно гречневая каша, перед которой обыкновенно подавали кашу пшенную. Под занавес трапезы знахарка-повитуха клала на стол пирог, ставила в шапке горшок с кашей и на тарелке штоф с водкой, приговаривая: "Шапка малахай, а ты, родильница, в год еще натряхай!"
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Когда акушерка начинала угощать присутствующих, гости, по обычаю, первую рюмку предлагали ей самой со словами: "Попробуй-ка сама, бабушка! Бог знает, какую ты водку-то нам подаешь: может она наговорная!" Первым после бабки выпивал отец новорожденного. Ему повитуха подавала ложку пересоленной каши и говорила: "Ешь, отец-родитель, ешь, да будь пожеланней к своему сынку (или дочке)!" Иногда эти слова варьировались: "Сол(о)на кашка, и сол(о)но было жене родить, а еще сол(о)ней отцу с матерью достанутся детки после".
Потом, бросая кверху оставшуюся в ложке кашу, произносила: "Дай только Бог, чтобы деткам нашим весело жилось, и они так же прыгали бы". И далее наступал черед принимать угощение кумовьям. "Выкушайте, куманьки дорогие! С крестницей (или крестником) вас! Как вы видели ее (его) под крестом, так бы видеть вам ее (его) под венцом!"
После кумовьев пили подносимую водку и остальные присутствующие. При этом каждый, не исключая и самого родителя, клал на тарелку деньги — в пользу бабки и на пирог — в пользу родильницы.
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Фото превью: culture.ru
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