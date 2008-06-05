Православная Церковь празднует Вознесение Господне

В четверг православные отмечают праздник Вознесение Христа. Считается, что именно в этот день Господь вознесся на небо.



Православные отмечают один из своих главных праздников – Вознесение Господне

Согласно учению Священного Писания, перед вознесением Христос собрал своих учеников на Масличной горе близ Вифании, укрепил их в вере и дал обещание о пришествии Святого Духа. В Православной Церкви Вознесение относится к числу великих праздников и отмечается на 40–й день после праздника Воскресения с большой торжественностью в богослужении.

Традиция отмечать Вознесение Господне появилась в глубокой древности. Самое раннее документальное свидетельство об этом празднике, относящееся к 5 веку н.э., указывает на то, что обычай празднования утвердился задолго до этого времени. Через многовековую историю существования этот праздник всегда приходится на четверг шестой седмицы по Пасхе.

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Вознесение Спасителя на небо для верующих людей понимается продолжением и завершением прославления его по человечеству, которое началось в Воскресении, и основанием которому послужил Крест Христов. Именно поэтому Вознесение для православных важно как историческое событие, в котором совершается и завершается таинство спасения Христом, в его пребывании плотню на земле.

Вознесение Иисуса Христа на небо вместе с тем открывает для всех верующих путь к небу, к вечной жизни, подобно тому, как его смерть и Воскресение есть победа над грехом и смертью для всего человечества. Христос вознесся на небо, как первенец из мертвых, представив в своем лице начало искупленной и возрожденной им человеческой природы.

На небе через свое вознесение господь приготовил место человеку. Как свидетельствует текст Евангелия Иисус Христос говорил, что у отца его ''обителей много'' и что ''лучше'' ему пойти и приготовить там место верующим и любящим его, чтобы и они были там, где он. Для отрешения человека от страстей земных и введения в горние обители претерпел Господь смерть, воскрес и вознесся на небо.

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Для православных богословов Вознесение является одним из самых важных моментов в истории спасения человечества. Согласно православной догматике, по вознесении Иисуса Христа дело спасения человека продолжает совершать Дух Святой, посланный им в мир, очищающий от греха, дарующий жизнь духовную человеку.

Иконография Вознесения едина: двенадцать апостолов с Богородицей в центре, На некоторых иконах можно заметить такую деталь – на горе Елеонской изображен след от ноги Христа. Это изображение действительного отпечатка Христа на камне, который показывают всем паломникам, прибившим в Иерусалим. В честь праздника Вознесения на Руси часто воздвигались храмы. Одним из уникальных произведений архитектуры является храм Вознесения в Коломенском, едва ли не единственный сохранившийся в Москве «шатровый храм», воздвигнутый Петроком Малым в 1532 году в честь рождения у Василия III долгожданного сына (будущего Ивана IV Грозного).

Кроме того, престольный праздник в этот день состоится и в церкви Вознесения Господня у Никитских Ворот (или как его еще называют Большое Вознесение) на улице Большая Никитская в Москве. Этот храм известен тем, что здесь венчались Александр Сергеевич Пушкин и Наталья Николаевна Гончарова.