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Константинополь признал нормой раздрание ризы Христовой

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Порошенко заплатил за варфоломеев томос о мнимой независимости 12 монастырями и многой другой церковной собственностью, ему не принадлежащей. Теперь активисты СЦУ-ПЦУ с молчаливого согласия или при непосредственном участии властей силой захватывают храмы канонической УПЦ. Зачем нынешнему киевскому режиму и националистам нужна своя новая якобы независимая церковь? Кто стоит во главе? Какова цена раскола? Куда ведет такая кровавая дорога вражды и ненависти?


Киев, ПЦУ и Константинополь в руках ЦРУ!

Обо всем этом и многом другом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал настоятель Богоявленского кафедрального собора Протоиерей отец Александр (Агейкин).

Читайте начало интервью: Священник: томос — идеологически-имущественная сделка

— Отец Александр, ПЦУ как-то пересматривают каноны православия? Или в итоге будет уже какая-то совсем другая вера?

— А для нынешнего режима Украины это неважно. Для них главное, чтобы это были якобы настоящие украинцы, носители украинской псевдоидеи, а каноны веры их совершенно не интересуют, они их давно попрали. Там люди, которые уже давно отлучены от Церкви, анафематствованы, запрещены в служении, бродяги разных мастей. Какое в этом может быть каноническое право?… Для них оно давно не существует, оно изначально попрано и растоптано.

— Филарет давно был отлучен от Церкви. Но Константинопольский патриархат как бы отменил отлучение, хотя это, мягко говоря, человек с явно сомнительным прошлым и настоящим…

— Но официально же его никак не могли отменить. Ведь он ни в каких грехах не раскаивался. Просто его отступление от Церкви и попрание канонов признали нормой единоличным решением Константинопольского патриарха и его синода. Вот это отступление от канонов, попрание ризы Христовой, как называют каноны Церкви, раздрание ризы Христовой теперь у них признано нормой.

Человек прощается, и с него снимается анафематствование только в случае его покаяния. Таковы каноны Церкви, но мы прекрасно понимаем, что Михаил Денисенко, который называет себя патриархом Филаретом, никакого покаяния не приносил — ни публичного, ни закрытого, никакого. И ведет он себя сейчас так, как и раньше вел.

Это просто нарушение всех канонических норм, практически уничтожение Священного Предания со стороны Константинопольского Патриарха, который говорит, что исходя из любви и экономии мы примиряемся с этим человеком. Но он же разбойник! Разбойник должен раскаяться в своих грехах, раскаяться в своих злодеяниях, изменить свою жизнь.

Только после этого он снова становится частью общества. Возвратиться в общество церковное он может, если искренне раскается и встанет на путь исправления. Но здесь люди, совершенно не желающие вставать на путь исправления, не желающие меняться, а пребывающие в своем грехе, просто признаются равными со всеми остальными.

— Сам Константинопольский патриархат очень маленький во всех отношениях. Сложно назвать это Вселенским патриархатом, хотя исторически они так себя величают. Но ведь многие столетия не было у Русской православной церкви имущественных и прочих проблем с ними. Почему такое происходит сейчас?

— Они всегда были.

— Они мечтали быть великими, в том числе материально?

— Там действительно маленькая Церковь, хотя, конечно, она с глубокой священной историей, с особым сонмом святых, подвижников. И такие великие амбиции вселенские там всегда были.

— Этот патриархат давно стал таким маленьким?

— Со времен завоевания и падения Константинополя.

— С 1453 года?

— Да, практически сразу, когда это стало Османской империей.

— У них сейчас 63 епархии, в которых 3200 приходов. Сколько в РПЦ?

— В Русской православной церкви уже более 300 епархий. Приходов — несколько десятков тысяч. Но у Константинополя есть такие амбиции, что несмотря ни на что они претендуют на главенство, на такое восточное папство. Проблема периодически возникала, но это общая геополитическая проблема. Мы это уже переживали и проходили, потому что эту же трагедию, то же разделение внутри нашего русского народа Константинополь пытался посеять в 1924 году.

— А что было в 24-м году?

— Тогда экзархи, так можно назвать, представители Патриарха Григория VII, Вселенского Патриарха Константинопольского, присутствовали на так называемом "объединительном соборе новой церкви". Григорий VII даже объявил, что отлучает Святителя Тихона, Патриарха Московского, за то, что он вносит смуту в среде христиан…

— Как он вносит смуту? Это же время, когда начались страшные гонения на Церковь, когда священников уничтожали…

— Константинопольский Патриарх прямо встал на сторону ОГПУ. На этом соборе обновленческой церкви было примерно 200 с чем-то человек, 80 епископов, сколько-то мирян и совсем немного попов. Это все было в донесениях ОГПУ написано, и сразу же там сказано, что из них 156 человек были осведомителями ОГПУ. Три четверти участников этого обновленческого собора были осведомителями.

И там же присутствует и выступает, зачитывает приветствие к собравшимся представитель Константинопольского Патриарха и встает на их сторону. Это мы видели, проходили уже. Потом было противостояние обновленческой церкви и настоящей Церкви, страдающей, когда большинство иерархов было репрессировано.

Но мы жили своей жизнью, и время расставило все на свои места. И Константинополю пришлось отказаться от своих амбиций, потому что Русская церковь несмотря ни на что осталась жива и здорова, и духовно, и физически, даже уничтожаемая. И мы знаем, как эта репрессивная машина перемолола и созданную ими же самими обновленческую новую церковь.

На фото: Макарий (Малетич) и Филарет

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы ОГПУ Филарет Церковь Украина православие Инна Новикова раскол Церкви гонения на Церковь раскол православия Клуб главного редактора отец Александр (Агейкин) Константинопольский патриархат Константинопольский патриарх Варфоломей
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