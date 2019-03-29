Священник: томос - идеологически-имущественная сделка

Киевские власти активно продолжают перевод храмов канонической Украинской православной церкви под юрисдикцию новой раскольнической Церкви. За полгода в разных областях Украины были захвачены десятки церквей Московского патриархата.
Недавно Блаженнейший Митрополит Киевский Онуфрий в очередной раз указал президенту Украины Петру Порошенко на недопустимые случаи захвата храмов сторонниками ПЦУ с применением насилия и передал список захваченных церквей.
Какая цель у раскольников? Почему нынешний украинский режим объявил войну традиционной вере? Обо всем этом и многом другом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал настоятель Богоявленского кафедрального собора Протоиерей отец Александр Агейкин.
— Отец Александр, на Украине на православных продолжаются гонения. Почему это делается? Недавно стало известно о тщательно скрываемом ранее документе, сделке Порошенко с Константинополем, о том, как именно Украина получала независимость и что Украина за это должна заплатить. В этом числе 12 монастырей. Получается, что это идеологический бизнес?
— Для нас то, что происходит сейчас с Украинской православной церковью, — это боль и скорбь. Это никак не духовный акт, это никак не может быть актом любви и самопожертвования, о котором говорит Константинопольский Патриарх. Это была обыкновенная сделка, и никто изначально не скрывал, что за этим изначально стоят имущественные интересы со стороны Константинополя, его вселенские амбиции и желание обладать как можно большим имуществом, большей властью.
Все изначально знали, что в так называемом томосе есть пункты, касающиеся вселенских ставропигий. Это обители и святыни, храмы и монастыри прямого подчинения Константинопольскому Патриарху вне украинской якобы уже независимой церкви.
То есть Митрополит Киевский может распоряжаться определенным имуществом, но самые древние святыни и подворье, которые когда-то каким-то образом пересекались с константинопольскими интересами, отходят, становятся объектами прямого подчинения, то есть собственностью, Константинополя.
Мы же слышали, как быстро в угоду этим интересам и общему сговору была передана Святая София — кафедральный собор, который был предоставлен константинопольским экзархам, древний Андреевский собор, Михайловский собор… Это все очень быстро делается в угоду как раз каким-то обоюдным интересам, но не интересам верующих людей, не интересам народа, не интересам славы Христа.
Мы свидетели многих разговоров о томосе между этими переговорщиками, но в них ни патриарх, ни президент Украины даже не вспомнили о Христе. Мы слышим о справедливости, о национальном достоянии, о культурной идентичности, о всем, что угодно, только не о Христе — главе Церкви.
— Еще раньше у них возникла идея провести "Евровидение" на территории Софийского храма. Все были просто в ужасе от того, что они разрушат эти святыни — объекты мирового культурного наследия.
— Да. В течение нескольких десятилетий были редчайшие возможности у Предстоятеля Украинской православной церкви — сначала Блаженнейшего Владимира, потом Блаженнейшего Онуфрия — послужить в Софии Киевской, это с большим трудом удавалось. Но зато с большой легкостью там проводились какие-то культурные акты, концерты и все что угодно.
Это все всегда было в угоду каким-то политическим, идеологическим интересам. Это уже воплощение государственного, националистического лозунга "Украина понад усе", то есть "Украина превыше всего". И мы видим, что да, Украина превыше всего, превыше традиционных нравственных ценностей, превыше всего святого.
Если бы не активные выступления общественности и верующих людей, то было бы проведено и намеченное богослужение главой униатской Греко-католической церкви в Святой Софии. Это просто кощунство, потому что никогда в этом соборе не звучало католическое поминовение предстоятеля Римской церкви, как это делают униаты.
Святая София всегда была святыней всего общерусского православия, всего русского мира, потому что Украина — это Русь. Но теперь министерство культуры Украины выдало разрешение на основании того, что посчитало Греко-католическую церковь своей национальной идентичностью… Таковы плоды и достояние нынешней идеологии.
— Как вообще можно во всем этом разобраться? Они говорят про единую Церковь, автокефалию, но уже сами путаются с своих новых и старых нетрадиционных Церквях? Возможно ли, что ПЦУ и Греко-католическая церковь действительно объединятся? Как это вообще возможно?
— Ну вот, они смогли объединиться по интересам. Все бандитские толки, какие-то непонятные образования по своему разбойничьему смыслу смогли объединиться. Конечно, туда никогда не пойдут те, кто сохраняет чистоту Православия, которых на Украине больше и сейчас. И мы видели, что на этом объединительном разбойничьем соборе практически никого из православных не было.
— Там был один священник и помощник.
— Это уже о многом говорит. Они составляют буквально всего 0,2 процента от общего количества православных. Среди апостолов тоже был Иуда, поэтому и к Голгофе пришли не 12 апостолов, а 11, потому что один отпал.
Беседовала Инна Новикова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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