Раскол и украинский бунт против православия в Польше

Делегация Польской автокефальной православной церкви во главе с архиепископом Люблинским и Холмским Авелем приняла участие в праздновании десятой годовщины возведения на престол Патриарха Московского и всея Руси Его Святейшества Кирилла. Между тем, некоторые из проживающих в Польше православных (?) украинцев во главе с доктором Григорием Куприяновичем начали регулярное восстание против иерархии Польской православной церкви.

Делегаты Польской православной церкви встретились не только с Святейшим Патриархом (который несколько лет назад подписал чрезвычайно важную декларацию, призывающую к польско-российскому примирению, участником которой также был католический архиепископ Иосиф Михалик), но и с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, что в нынешней политической и социальной ситуации приобретает очень символический, позитивный оттенок, для того чтобы успокоить отношения между нашими странами и нациями. К сожалению, тем более не удивительно, что в то же время некоторые силы подстрекают православных верующих в Польше против собственной иерархии.

Против православной традиции

Это произошло так, как много раз предупреждали эксперты. Григорий Куприянович, лидер украинского сообщества в Польше, известный по поддержке бандеровцев, призвал к бунту и подчинению Православной церкви в Польше расколотой ложной Украинской церкви. Следует подчеркнуть, что большинство православных верующих в Польше не украинцы, а белорусы, русские, а также этнические поляки.

Вы думали, что все поляки католики и "иезуиты"? Нет, не все. Первым на землях сегодняшней Польши было православие. До прихода католических священников в Польшу были миссионеры апостолов славян святых Кирилла и Мефодия. И по сей день многие поляки верны Церкви (например, автор этого текста). Но сегодня бандеровцы хотят забрать у нас и это!

Как известно, сторонники раскола, поддерживаемые режимом Порошенко и бандеровцами, объявили себя… единственными представителями украинского православия не только на Украине, но и среди украинской общины за рубежом. Кроме России, большинство украинцев за последние годы приезжают в Польшу. Постоянно проживает их у нас около 1,8 миллиона человек, а еще 1,3 миллиона работают периодически. И хотя это отношение противоречиво принципам Православной церкви, согласно которым нельзя привлекать в свою "церковь" верующих за пределами своих канонических территорий, раскольники получают поддержку в Польше.

"Я думаю, что первое, что можно и нужно сделать, чтобы помочь православию на Украине, — это попросить Архиерейский собор Польской автокефальной православной церкви признать Украинскую автокефальную православную церковь (раскольников. — Авт.)", — написал доктор Куприянович. И украинское сообщество начало распространять подготовленный им призыв, чтобы изменить нынешнюю позицию и поддержать неканоническую структуру раскола.

Конечно, иерархи, и священнослужители, и верующие Православной церкви в Польше твердо признают только структуры Московского патриархата на Украине. Тем более, что украинские раскольники хотят устроить православным в Польше вторую Волынскую резню…

Религиозные партизаны

Деятельность форпоста раскола в Польше приостановлена. Этим форпостом в Польше считался Монастырь святых Кирилла и Мефодия в Уйковице. Но он не закончил свою деятельность в 2015 году, он и сейчас осуществляет тесное сотрудничество с украинскими раскольниками.

В настоящее время Православная церковь официально не комментирует появление доктора Куприяновича. В то же время, однако, многие священнослужители и даже иерархи Польской автокефальной православной церкви уже давно выражают озабоченность по поводу деятельности эмиссаров раскола в Польше, которые, не глядя на польскую церковную организацию, имеют прямой доступ к украинским верующим.

Трудно расценивать их деятельность как осуществляющуюся во имя мира и примирения. Скорее это религиозные партизаны! Их голоса все громче и громче. Конфликт, кажется, все ближе. И нужно помнить, что на Украине это начинает принимать все более радикальные формы, в том числе захват храмов и регулярные нападения на Православную церковь. Теперь этот хаос и предательство переносятся в Польшу.

Еще до Второй мировой войны в Польской православной церкви существовало тайное движение за ее украинизацию. Во время оккупации сторонники этого направления сотрудничали с немцами, как и униатские епископы. Теперь их преемники характеризуются не только устремлениями к нацизму, но и удалением из Православной церкви священной литургии, ее латинизацией, признанием девиации и либерализма. Мы должны защищать нашу веру от предательства, иначе Истина никогда не восторжествует.

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