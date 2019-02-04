Воспаление хитрости у союзников угрожает ПЦУ

Интронизация митрополита ПЦУ Епифания прошла блекло. Афонский старец Ефрем заболел воспалением хитрости, чтобы не присутствовать на мероприятии. Как Петр Порошенко будет лечить эту повальную "болезнь"?
В отсутствии всех значимых персон
В воскресение на интронизацию не явился ни один представитель от автокефальных православных Церквей. Не присутствовал даже анонсированный накануне почетный патриарх Православной Церкви на Украине (ПЦУ) раскольник Филарет — в связи с ухудшившимся состоянием здоровья, якобы повысилось давление.
Делегацию Константинопольского патриархата возглавил не лично Варфоломей, как можно было бы подумать в связи с торжественностью момента, а митрополит Эммануил Гальский. Это показывает, что Константинопольский патриарх не только не достиг признания в православном мире своей раскольнической инициативой по созданию Православной церкви на Украине (ПЦУ), но и сам в нее не верит.
"Афон наш"?
Монастыри Афона также отказались отправить своих представителей на интронизацию Епифания, однако одного из них — настоятеля Ватопедского афонского монастыря архимандрита Ефрема (Куцу) Варфоломей, видимо уговорил или заставил. Но по прибытии старец воспользовался опытом Иерусалимского патриарха Феофила, который внезапно заболел перед встречей с Петром Порошенко во время его визита в Израиль.
Епифаний показал смирение и лично поехал в больницу к Ефрему, надо же показать народу, что "Афон с нами", картинка была растиражирована в проправительственных СМИ.
Патриарх Кирилл отметил с размахом 10 лет интронизации
Днем ранее с размахом отпразновал 10 лет своей интронизации патриарх Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл. Богослужение прошло в присутствии представителей Александрийской, Антиохийской, Грузинской, Сербской, Румынской, Болгарской, Польской, Чешских земель и Словакии, Православной Церкви в Америке, Японской и других.
Обычно день интронизации Кирилла патриархия РПЦ отмечает скромнее и с участием только постоянных представителей зарубежных Церквей в Москве. В молениях "были вознесены прошения о единстве Православной церкви и сохранении Церкви от разделений и расколов", сообщает сайт РПЦ. Собственно, вот он общий настрой православных иерархов.
Как Порошенко будет добиваться признания ПЦУ?
Процесс признания ПЦУ не складывается, и это не удивительно, слишком сильно торчат из сугубо церковных дел уши светских властей Киева и Вашингтона. Возможно, ситуацию исправят финансовые вливания, но Порошенко и так уже много заплатил Варфоломею, хватит ли у него денег, чтобы подкупить коллегиальное мнение влиятельных восточных патриархий?
Кроме того, его перспективы как президента очень туманны. Если он не переизберется в марте, то проект ПЦУ заглохнет сам собой, поскольку его не поддерживают "люди на земле" — архиереи и прихожане Украинской православной церкви (УПЦ).
Фото: Википедия
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