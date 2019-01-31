Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Религия » Религии России
Православие Ислам Иудаизм Буддизм
Автор Редакция рубрики "Религия"

Запад уничтожает православие, цель - Россия

Религия » Религии России » Православие

Украинский нацистский антинародный режим с бесовской энергией борется не только со всем русским, выдавливая его из людей, вплоть до их физического уничтожения, но и стремится покончить с Украинской православной церковью Московского патриархата.

Запад уничтожает православие, цель - Россия. 398136.jpeg

Почему российская власть надеется на чудо, но ничего не делает сама? Ведь от конечной цели — порабощение или уничтожение России — Запад никогда не откажется. Об этом и многом другом в видеостудии "Правды.Ру" рассказал настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин.

— Константинопольский патриарх уже со времен султана находится под Турцией, а в последнее время прямо подчиняется США, которые убирают неугодных и грубо ставят по своему усмотрению новых патриархов. Что вообще представляет из себя теперь эта структура?

— Очень многие сегодня говорят о том, что Фанар уже исповедует ереси. Они попытались изменить не изменяемые под угрозой анафемы каноны, в частности, разрешив второй брак духовенству. Этим изменяются нормы, за переписывание которых положена анафема. Очень многие ереси обновленческие, такие как учение о том, что мы якобы не знаем, спасется ли тот, кто не верует во Христа, о том, что есть ли церковь вне Православной церкви.

Вот эти учения, которые очень часто попадаются в разных текстах, связанных с Фанаром, однозначно являются тем, что уже находится за пределами христианства. Сам Христос ясно сказал, что в его царство не войдет никто из неверующих в него. Если мы после этого говорим, что мы якобы не знаем, что произойдет с этими людьми, мы противоречим Христу.

Если кто-то служит вместе с так называемыми католиками, даже с протестантами, это отступление от истинной веры. И вот настало уже время сказать совершенно ясно, забыв о том, что мы сами когда-то, в том числе и я лично, участвовали в каких-то экуменических мероприятиях. Это, как я теперь считаю, было ошибкой, и сегодня нужно от этой инерции отказаться.

Надо ясно сказать, что обновленческие ереси — это именно ереси и Фанар уклонился в них. Поэтому люди, которые ходят в храмы, находящиеся в союзе, в единстве с Фанаром, больше не могут быть православными христианами, как и сам Фанар, как и вся эта псевдоавтокефалия, которую он учредил на Украине.

— Украинские священнослужители считают также и говорят об этом на проповедях и люди прислушиваются?

— Да, говорят, конечно. И люди, конечно, думают об этом. Об этом хорошо и часто говорят, например, потрясающий митрополит Лука в Запорожье, потрясающий архиепископ Лонгин (Жар), который служит на западе Украины, в румыноязычных местах. Он, кстати, герой Украины, человек, который усыновил несколько десятков детей и создал потрясающий приют.

Я там однажды был — просто рай земной. Вот эти люди сейчас так и говорят: вне истинного православия только ересь, только раскол, и там нет спасения. Над ними, конечно, издеваются всякие интернет-тявкуны, но все-таки есть такие голоса и у них есть поддержка паствы. И я уверен, что именно за ними должен сегодня идти верующий народ на Украине и по всему миру.

— Видимо, очень немногие будут ходить в раскольнические церкви. Как, на что они будут существовать?

— Может быть, пан Порошенко будет платить или западные деятели…

— Но все-таки церковь жива прихожанами…

— Да, поэтому в целом ряде мест, где отняли храмы у канонической Церкви, этим все и закончилось. Настоящие верующие люди теперь молятся в частных домах, а рядом стоит захваченный храм, где почти нет богослужений, а когда изредка они проводятся, на них нет людей.

— Как долго это может продолжаться?

— Все-таки зло торжествует очень часто. Надо понимать, что очень крепкий в вере западно-украинский православный народ поляки и австрияки за несколько столетий сделали антироссийским. Там потом, конечно, Сталин еще добавил: он слишком жестко себя повел по отношению к значительной части жителей этих территорий. Отчасти это было и справедливо, но отчасти несправедливо.

В результате всех этих событий получилось, что народ, который всегда смотрел на Москву как на опору, за несколько десятилетий стал жестко антироссийски настроенным. Увы, зло часто оказывается достаточно сильным. Но нам не нужно бояться ему противостоять.

Нам не нужно пытаться идти с ним на компромисс, нам не нужно пытаться как-то уговорить себя и собственное начальство, в СМИ или на разных совещаниях, что все хорошо, что все это рассосется само собой. Нет, это не рассосется само собой. Бог действует в истории, как правило, через человеческие руки.

Редко получается, что чудесным образом что-то происходит. Как правило, Бог действует руками верующих в него, и поэтому очень важно, чтобы была проявлена воля и чтобы было проявлено действие и нашими церковными властями, и светскими и — самое главное — самим народом.

Как можно нам до сих пор торговать еще с Украиной после того, что там уже случилось и сейчас происходит?!… Какая экономика, какой газ могут быть, если там самым наглым и грубейшим образом попираются права людей, которые чувствуют себя с нами одним целым? Как можно с теми, кто издевается над этими людьми, кто попирает их права, поддерживать какие-либо отношения?

Пусть лучше мы вообще порвем любые экономические отношения с Европой, чем пострадают эти люди. И, конечно, Россия должна действовать силой. Никуда мы не денемся от этого. Боязнь конфликта с Западом — это самый страшный позор нашей власти, какой только может быть.

Понятно, откуда эта боязнь происходит. У многих крупных чиновников там есть собственность, жилища, есть и семьи, есть и какие-то личные интересы. Очень многие просто боятся, что пострадают либо они сами, либо их дети и другие близкие люди. Но возьмем историю нашей страны в XVIII, в XIX веках, да, собственно, всегда и историю Советского Союза.

Наши аристократы, которые имели родственников в Англии, в Германии и в других странах, не боялись выходить на бой с этими странами. Наши советские лидеры не боялись действовать против любого зарубежного влияния. Сталин не пошел на компромисс, когда его сына начали использовать в качестве фактора личного давления. Вот пример.

Мы можем по-разному относиться к Сталину или к нашей государственной аристократии XVIII и других веков. Но для этих людей совершенно ясно, определенно жизнь нашего Отечества и нашего народа имели безусловный приоритет перед любыми личными интересами, собственными или своих близких. Вот эти примеры должны сегодня в полной мере включиться. Потому что мы в любом случае не уйдем от войны с Западом.

— И эта война идет уже…

— Да, конечно, разные могут быть у нее формы. И западные элиты так же, как и Гитлер, не успокоятся, пока не поработят Россию полностью или не уничтожат ее. Безумно и преступно надеяться на какую-то их добрую волю и на то, что само собой пройдет или мы договоримся.

Нужно действовать, нужно освобождать русскую землю так, как освобождали ее в 40-е годы, или, по крайней мере, ставить такие жесткие условия, политические и экономические, которые бы разворачивали ситуацию с правами людей, ориентирующихся на Россию, надеющихся на Россию.

Об этом нужно прямо говорить, потому что сегодня идет большой поток успокаивающих и самоуспокаивающих мантр, которые мы слышим с телеэкранов, — очень вредный поток. Наши политики и общественные деятели ведут себя, как базарные бабы. Очень много криков на ток-шоу и почти ни одного действия. Мы каждый вечер слышим: Украина, Украина, то-се, пятое-десятое… А что сделано для того, чтобы ситуация была изменена?…

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Читайте также:

Только жесткие действия России спасут православие. ВИДЕО

Зачем, кому и для чего нужна укроцерковь

В Константинополе православия больше нет

Апокалипсис: когда религия становится политикой

Всеволод Чаплин: кто пойдет в секты, СЦУ и ПЦУ

Если супруг - не верующий, но любящий... Если супруг - не верующий, но любящий...

Встройте Новости религии от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Новости религии от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...

 

Томос Украине: только жесткость Кремля спасет православие
Темы вера Украина религия православие Точка зрения Всеволод Чаплин Константинополь раскол православия
Обсудить
Актуальная аналитика
Православие
Запад уничтожает православие, цель - Россия
Советское наследие
Дуэль героя-подводника Трипольского
Недвижимость
Что будет с жилищным рынком в 2019 году
Новости Все >
«Боинг-777» с неизвестным грузом из Венесуэлы сел в Москве
Эксперты рассказали, какие 50 банков обанкротятся в 2019 году
Минздрав Татарстана объяснил срыв врача на "настырного пациента"
Почему россиянам запретят курить за рулем
Четвертую часть ипотечных кредитов в Крыму оформили жители материковой части России
Португалия готова ввести войска в Венесуэлу
TheOdyssey: Моссад и Mi-6 объединились для спецоперации против России
Грозят ли Москве перебои с продуктами
Средний чек максимальной ставки аренды элитного жилья в Москве вырос на 100 тыс. рублей
Военные академики обвинили создателей "супероружия Путина" в преступлениях
Сейчас читают
Почему в Италии снижают пенсионный возраст, а в России повышают?
Кошелек
Почему в Италии снижают пенсионный возраст, а в России повышают?
В России признали зависимость от США. Всё настолько серьезно?
Производство
В России признали зависимость от США. Всё настолько серьезно?
Сколько золота покупает Китай?
Мировая кооперация
Сколько золота покупает Китай?
Читательский топ
Боярыня Морозова: правда и вымысел
Талант и дворянка: история любви Александрова и Орловой
Идущий из Грузии "смертельный грипп" создан в биолаборатории США?
Без ядерного удара Россия проиграет войну с Японией
Почему в Италии снижают пенсионный возраст, а в России повышают?
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
СМИ: "Су-35 унизил восемь истребителей США и Японии"

Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.

СМИ: "Су-35 унизил восемь истребителей США и Японии"
Опасный прецедент: минфин США нарушил законодательство РФ
Металлы
Опасный прецедент: минфин США нарушил законодательство РФ
Южная Америка
Судьба Николаса Мадуро в руках Игоря Сечина
Интересное и полезное
Потерявшегося в лесу мальчика спас черный медведь
Военные новости
СМИ: "Су-35 унизил восемь истребителей США и Японии"

Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.

СМИ: "Су-35 унизил восемь истребителей США и Японии"
Опасный прецедент: минфин США нарушил законодательство РФ
Металлы
Опасный прецедент: минфин США нарушил законодательство РФ
Общество
СМИ: сигареты в России будут продавать лишь в одной сети
Южная Америка
Судьба Николаса Мадуро в руках Игоря Сечина
Военные новости
СМИ: "Су-35 унизил восемь истребителей США и Японии"

Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.

СМИ: "Су-35 унизил восемь истребителей США и Японии"
Евгений Пепеляев: забытый герой советской авиации
Советское наследие
Евгений Пепеляев: забытый герой советской авиации
Российское наследие
Боярыня Морозова: правда и вымысел
Мировое наследие
Вьетнамская война: как это было
Соломон Соловьев Оксимирон, Тимберлейк и Ванга. Что у них общего? - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Европа и Иран репетируют независимость от США Любовь Степушова Игорь Буккер Талант и дворянка: история любви Александрова и Орловой Игорь Буккер
Комментарии
Почему в Италии снижают пенсионный возраст, а в России повышают?
Россиянам стали присваивать кредитные "рейтинги доверия"
Почему в Италии снижают пенсионный возраст, а в России повышают?
Поможет ли Россия Сербии?
Без ядерного удара Россия проиграет войну с Японией
Министра Украины накормили руинами Кремля
Министра Украины накормили руинами Кремля
Министра Украины накормили руинами Кремля
Министр образования Латвии отказалась говорить с журналистами на русском языке
Генштаб Украины приготовил план захвата ЛДНР и войны с Россией
Министра Украины накормили руинами Кремля
Суперавианосец "Джеральд Форд" не может запускать самолеты
Суперавианосец "Джеральд Форд" не может запускать самолеты
Министра Украины накормили руинами Кремля
Министра Украины накормили руинами Кремля
Любопытные факты о пулемете "Максим"
Министра Украины накормили руинами Кремля
Почему россиянам запретят курить за рулем
Министра Украины накормили руинами Кремля
Почему в Италии снижают пенсионный возраст, а в России повышают?
Почему в Италии снижают пенсионный возраст, а в России повышают?
История и современность Все >
Почему при Сталине процветали воры в законе
Почему при Сталине процветали воры в законе
Американцы не смогли купить обещанный Украиной танк
Американцы не смогли купить обещанный Украиной танк
Португалия готова ввести войска в Венесуэлу
Португалия готова ввести войска в Венесуэлу
TheOdyssey: Моссад и Mi-6 объединились для спецоперации против России
TheOdyssey: Моссад и Mi-6 объединились для спецоперации против России
Военные академики обвинили создателей "супероружия Путина" в преступлениях
Военные академики обвинили создателей "супероружия Путина" в преступлениях
Суперавианосец "Джеральд Форд" не может запускать самолеты
Суперавианосец "Джеральд Форд" не может запускать самолеты
CNBC: хакеры из России и Китая могут вывести из строя всю американскую инфраструктуру
CNBC: хакеры из России и Китая могут вывести из строя всю американскую инфраструктуру
Приключения датского принца Вальдемара в России
Приключения датского принца Вальдемара в России
Почему Николай I помог Австрии подавить восстание в Венгрии
Почему Николай I помог Австрии подавить восстание в Венгрии
Власти мечутся между борьбой с бедностью и "доением" народа
Власти мечутся между борьбой с бедностью и "доением" народа
Для чиновников началась худшая эпоха со времен Сталина
Для чиновников началась худшая эпоха со времен Сталина
Женское Все >
Дельфиниум - красивый дом для лютиков
Дельфиниум - красивый дом для лютиков
Если любите клематисы, то вот вам новый сорт
Если любите клематисы, то вот вам новый сорт
Ваш цветок никогда не цвел? Заставьте его
Ваш цветок никогда не цвел? Заставьте его
Чай из маргаритки имеет лечебные свойства
Чай из маргаритки имеет лечебные свойства
Кожура апельсина выведет мошек в комнатных цветах
Кожура апельсина выведет мошек в комнатных цветах
После 70 лет брака супруги умерли в один день
После 70 лет брака супруги умерли в один день
Врачи рассказали, чем картофель полезен для здоровья
Врачи рассказали, чем картофель полезен для здоровья
Кекс с сухофруктами и орехами
Кекс с сухофруктами и орехами
От недостатка сна страдает мозг
От недостатка сна страдает мозг
Современные технологии на страже облысения
Современные технологии на страже облысения
Какие из знаков Зодиака самые страстные и сексуальные?
Какие из знаков Зодиака самые страстные и сексуальные?
Ани Лорак соблазняет Сергея Лазарева
Ани Лорак соблазняет Сергея Лазарева
Психика человека страдает от наличия и количества татуировок
Психика человека страдает от наличия и количества татуировок
Неумение стоять на одной ноге 20 секунд - индикатор риска инсульта
Неумение стоять на одной ноге 20 секунд - индикатор риска инсульта
Мужское Все >
Зимняя ловля на мормышку
Зимняя ловля на мормышку
Учитель разрешил избить ребенка
Учитель разрешил избить ребенка
Как привлечь удачу и деньги в дом
Как привлечь удачу и деньги в дом
Как выбрать стиль интерьера
Как выбрать стиль интерьера
Как сделать маленькую спальню более просторной
Как сделать маленькую спальню более просторной
Акценты в интерьере кухни
Акценты в интерьере кухни
Дизайн интерьера офиса: что важно знать
Дизайн интерьера офиса: что важно знать
16 шагов для начинающего бодибилдера
16 шагов для начинающего бодибилдера
Как нужно питаться, чтобы набрать массу? 15 актуальных советов
Как нужно питаться, чтобы набрать массу? 15 актуальных советов
Президентом Украины станет шоумен?
Точка зрения
Президентом Украины станет шоумен?
Москва ждет крылатую ракету из США?
Точка зрения
Москва ждет крылатую ракету из США?
Белград уверовал, что Путин остановит наступление албанцев
Точка зрения
Белград уверовал, что Путин остановит наступление албанцев
Кто такие "Желтые жилеты"
Точка зрения
Кто такие "Желтые жилеты"
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Точка зрения
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Интересы
Запад уничтожает православие, цель - Россия
Запад уничтожает православие, цель - Россия
Радонежские: святые помощники в воспитании детей
Радонежские: святые помощники в воспитании детей
Собаки седеют из-за стресса
Собаки седеют из-за стресса
Правила для кошек, которые не гуляют сами по себе
Правила для кошек, которые не гуляют сами по себе
В США аллигаторы вмерзли в лед и впали в спячку
В США аллигаторы вмерзли в лед и впали в спячку
Как содержать декоративных мышей
Как содержать декоративных мышей
Рыбы способны узнать человека в лицо
Рыбы способны узнать человека в лицо
Учёные определят причины возникновения шизофрении, аутизма и депрессии
Учёные определят причины возникновения шизофрении, аутизма и депрессии
Теория РНК-мира
Теория РНК-мира
Череда детских смертей прошла в Челябинской области
Череда детских смертей прошла в Челябинской области
Стволовые клетки могут избавить человека от слепоты
Стволовые клетки могут избавить человека от слепоты
Привычки, из-за которых мы незаметно тратим деньги каждый день
Привычки, из-за которых мы незаметно тратим деньги каждый день
Молодые тамбовчане могут стать "внуками по переписке"
Молодые тамбовчане могут стать "внуками по переписке"
L'Oréal и 3D-принтер решат проблемы облысения
L'Oréal и 3D-принтер решат проблемы облысения
Теория Большого взрыва - тонкий английский юмор?
Теория Большого взрыва - тонкий английский юмор?
Балканы
Поможет ли Россия Сербии?

Что происходит на Балканах? Чем был вызван визит нашего президента в Сербию? Чего от него ждали сербы? Об этом в видеостудии Pravda.Ru рассказала руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения Российской академии наук, доктор исторических наук Елена Гуськова. ﻿

Поможет ли Россия Сербии?
США в двух шагах от мирного договора с Талибаном*
Центр. Азия
США в двух шагах от мирного договора с Талибаном*
Вилкул: "Слава Украине!", олигархам и США
Новости Украины
Вилкул: "Слава Украине!", олигархам и США
Судьба Николаса Мадуро в руках Игоря Сечина
Южная Америка
Судьба Николаса Мадуро в руках Игоря Сечина
Японцы, добиваясь островов, предают императора
Дальний Восток
Японцы, добиваясь островов, предают императора
В США протестуют против интервенции в Венесуэле
США и Канада. Новости и аналитика
В США протестуют против интервенции в Венесуэле
Бразилия обвиняет миссионера из США в геноциде индейцев
Южная Америка
Бразилия обвиняет миссионера из США в геноциде индейцев
Новый мирный договор с Японией - ревизия итогов Второй мировой?
Дальний Восток
Новый мирный договор с Японией - ревизия итогов Второй мировой?
ПАСЕ теряет Россию и смысл существования
Новости Европы
ПАСЕ теряет Россию и смысл существования
России нельзя вмешиваться в кризис в Венесуэле - эксперт
Южная Америка
России нельзя вмешиваться в кризис в Венесуэле - эксперт
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ