Запад уничтожает православие, цель - Россия

Украинский нацистский антинародный режим с бесовской энергией борется не только со всем русским, выдавливая его из людей, вплоть до их физического уничтожения, но и стремится покончить с Украинской православной церковью Московского патриархата.

Почему российская власть надеется на чудо, но ничего не делает сама? Ведь от конечной цели — порабощение или уничтожение России — Запад никогда не откажется. Об этом и многом другом в видеостудии "Правды.Ру" рассказал настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин.

— Константинопольский патриарх уже со времен султана находится под Турцией, а в последнее время прямо подчиняется США, которые убирают неугодных и грубо ставят по своему усмотрению новых патриархов. Что вообще представляет из себя теперь эта структура?

— Очень многие сегодня говорят о том, что Фанар уже исповедует ереси. Они попытались изменить не изменяемые под угрозой анафемы каноны, в частности, разрешив второй брак духовенству. Этим изменяются нормы, за переписывание которых положена анафема. Очень многие ереси обновленческие, такие как учение о том, что мы якобы не знаем, спасется ли тот, кто не верует во Христа, о том, что есть ли церковь вне Православной церкви.

Вот эти учения, которые очень часто попадаются в разных текстах, связанных с Фанаром, однозначно являются тем, что уже находится за пределами христианства. Сам Христос ясно сказал, что в его царство не войдет никто из неверующих в него. Если мы после этого говорим, что мы якобы не знаем, что произойдет с этими людьми, мы противоречим Христу.

Если кто-то служит вместе с так называемыми католиками, даже с протестантами, это отступление от истинной веры. И вот настало уже время сказать совершенно ясно, забыв о том, что мы сами когда-то, в том числе и я лично, участвовали в каких-то экуменических мероприятиях. Это, как я теперь считаю, было ошибкой, и сегодня нужно от этой инерции отказаться.

Надо ясно сказать, что обновленческие ереси — это именно ереси и Фанар уклонился в них. Поэтому люди, которые ходят в храмы, находящиеся в союзе, в единстве с Фанаром, больше не могут быть православными христианами, как и сам Фанар, как и вся эта псевдоавтокефалия, которую он учредил на Украине.

— Украинские священнослужители считают также и говорят об этом на проповедях и люди прислушиваются?

— Да, говорят, конечно. И люди, конечно, думают об этом. Об этом хорошо и часто говорят, например, потрясающий митрополит Лука в Запорожье, потрясающий архиепископ Лонгин (Жар), который служит на западе Украины, в румыноязычных местах. Он, кстати, герой Украины, человек, который усыновил несколько десятков детей и создал потрясающий приют.

Я там однажды был — просто рай земной. Вот эти люди сейчас так и говорят: вне истинного православия только ересь, только раскол, и там нет спасения. Над ними, конечно, издеваются всякие интернет-тявкуны, но все-таки есть такие голоса и у них есть поддержка паствы. И я уверен, что именно за ними должен сегодня идти верующий народ на Украине и по всему миру.

— Видимо, очень немногие будут ходить в раскольнические церкви. Как, на что они будут существовать?

— Может быть, пан Порошенко будет платить или западные деятели…

— Но все-таки церковь жива прихожанами…

— Да, поэтому в целом ряде мест, где отняли храмы у канонической Церкви, этим все и закончилось. Настоящие верующие люди теперь молятся в частных домах, а рядом стоит захваченный храм, где почти нет богослужений, а когда изредка они проводятся, на них нет людей.

— Как долго это может продолжаться?

— Все-таки зло торжествует очень часто. Надо понимать, что очень крепкий в вере западно-украинский православный народ поляки и австрияки за несколько столетий сделали антироссийским. Там потом, конечно, Сталин еще добавил: он слишком жестко себя повел по отношению к значительной части жителей этих территорий. Отчасти это было и справедливо, но отчасти несправедливо.

В результате всех этих событий получилось, что народ, который всегда смотрел на Москву как на опору, за несколько десятилетий стал жестко антироссийски настроенным. Увы, зло часто оказывается достаточно сильным. Но нам не нужно бояться ему противостоять.

Нам не нужно пытаться идти с ним на компромисс, нам не нужно пытаться как-то уговорить себя и собственное начальство, в СМИ или на разных совещаниях, что все хорошо, что все это рассосется само собой. Нет, это не рассосется само собой. Бог действует в истории, как правило, через человеческие руки.

Редко получается, что чудесным образом что-то происходит. Как правило, Бог действует руками верующих в него, и поэтому очень важно, чтобы была проявлена воля и чтобы было проявлено действие и нашими церковными властями, и светскими и — самое главное — самим народом.

Как можно нам до сих пор торговать еще с Украиной после того, что там уже случилось и сейчас происходит?!… Какая экономика, какой газ могут быть, если там самым наглым и грубейшим образом попираются права людей, которые чувствуют себя с нами одним целым? Как можно с теми, кто издевается над этими людьми, кто попирает их права, поддерживать какие-либо отношения?

Пусть лучше мы вообще порвем любые экономические отношения с Европой, чем пострадают эти люди. И, конечно, Россия должна действовать силой. Никуда мы не денемся от этого. Боязнь конфликта с Западом — это самый страшный позор нашей власти, какой только может быть.

Понятно, откуда эта боязнь происходит. У многих крупных чиновников там есть собственность, жилища, есть и семьи, есть и какие-то личные интересы. Очень многие просто боятся, что пострадают либо они сами, либо их дети и другие близкие люди. Но возьмем историю нашей страны в XVIII, в XIX веках, да, собственно, всегда и историю Советского Союза.

Наши аристократы, которые имели родственников в Англии, в Германии и в других странах, не боялись выходить на бой с этими странами. Наши советские лидеры не боялись действовать против любого зарубежного влияния. Сталин не пошел на компромисс, когда его сына начали использовать в качестве фактора личного давления. Вот пример.

Мы можем по-разному относиться к Сталину или к нашей государственной аристократии XVIII и других веков. Но для этих людей совершенно ясно, определенно жизнь нашего Отечества и нашего народа имели безусловный приоритет перед любыми личными интересами, собственными или своих близких. Вот эти примеры должны сегодня в полной мере включиться. Потому что мы в любом случае не уйдем от войны с Западом.

— И эта война идет уже…

— Да, конечно, разные могут быть у нее формы. И западные элиты так же, как и Гитлер, не успокоятся, пока не поработят Россию полностью или не уничтожат ее. Безумно и преступно надеяться на какую-то их добрую волю и на то, что само собой пройдет или мы договоримся.

Нужно действовать, нужно освобождать русскую землю так, как освобождали ее в 40-е годы, или, по крайней мере, ставить такие жесткие условия, политические и экономические, которые бы разворачивали ситуацию с правами людей, ориентирующихся на Россию, надеющихся на Россию.

Об этом нужно прямо говорить, потому что сегодня идет большой поток успокаивающих и самоуспокаивающих мантр, которые мы слышим с телеэкранов, — очень вредный поток. Наши политики и общественные деятели ведут себя, как базарные бабы. Очень много криков на ток-шоу и почти ни одного действия. Мы каждый вечер слышим: Украина, Украина, то-се, пятое-десятое… А что сделано для того, чтобы ситуация была изменена?…

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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