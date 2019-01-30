Всеволод Чаплин: кто пойдет в секты, СЦУ и ПЦУ

На Украине усиливается давление на священнослужителей и прихожан Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Верных истинной канонической Церкви всячески притесняют и стараются загнать силой в наспех созданные псевдоцеркви, в которых запутались уже даже сами раскольники.

Верховная рада приняла безбожный и беззаконный закон, позволяющий изменять юрисдикции религиозных общин и лишать каноническую Украинскую православную церковь храмов. Прихожанам и священникам в таких случаях придется покинуть здания церквей, отошедших раскольникам, чтобы не предать веру и не лишиться Божьей благодати.

Чтобы спасти русское и мировое православие, а значит, и Россию, нужно вместе с автокефальными церквями признать, что Фанар — раскол и ересь, а всевозможные новоявленные СЦУ (Святейшая церковь Украины) и ПЦУ (Православная церковь Украины) не более, чем секты.

Об этом и многом другом в видеостудии "Правды.Ру" рассказал настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин.

— Отец Всеволод, если украинские власти отнимут у УПЦ Московского патриархата все или большинство храмов, юридически все оформят, кто будет служить в раскольнических церквях? И кто туда будет ходить? Насколько украинское общество и православные прихожане понимают, что все эти СЦУ и ПЦУ — самозванные секты и там нет благодати? Будет продолжаться и усиливаться пропаганда, промывка мозгов?

— Да, это уже давно и происходит, они постоянно говорят: каждая копейка, которую вы отдали сюда, уйдет Путину в Москву и станет пулей, которая вылетит в вас, и т. д. И вся эта риторика, увы, действует. Особенно когда это постоянно идет потоком через телеканалы, через политическую полемику.

— Насколько все-таки паства готова к этому переходу? Большинство будет бороться за то, чтобы остаться в канонической Церкви, или спокойно перейдет?

— Очень интересный вопрос, и очень нестандартно могут развиваться события. На самом деле, консервативный верующий, верный украинский православный народ, — это очень сильные духовные люди. Они способны и к сопротивлению, и к тому, чтобы отстаивать свои храмы. Они способны к упертому, в хорошем смысле, гражданскому действию, но их большинство социологически.

Конечно, люди встанут на защиту Киево-Печерской лавры и особенно Почаевской лавры. Это вроде бы самый запад Украины, Тернопольская область. Но есть огромное количество людей, которые постоянно ездят в Лавру, паломничают из самых разных регионов Украины. Несколько тысяч людей могут встать на защиту этой святыни. Еще и из Польши приедут. Даже из Румынии, может быть. Из Болгарии приедут почти наверняка.

И все это очень сильные люди. Но большинство людей просто ходят в храм, который рядом. Они будут, особенно при поддержке антироссийской русофобской пропаганды, как-то волей-неволей постепенно смиряться с тем, что у них сменили священника и что не понятно, к какой Церкви теперь относится их приход.

— А священники?

— Так может быть в очень многих местах и, конечно, будет достаточно много священников-предателей. Есть уже такие, их несколько десятков.

— Это мало.

— Есть два епископа, которые уже перешли. Есть потрясающие примеры священников и епископов и особенно монашествующих, которые очень ясно встали за истину и не пошли ни на какой компромисс с этим филькиным томосом и с фанатской порошенковской так называемой "автокефалией". Но будут и другие. Я думаю, что если будет усиливаться давление, будут отниматься храмы, некоторые священники, конечно, перебегут в эту новую организацию.

Отдельная тема — монашествующие. Во всей этой раскольнической структуре меньше монашествующих, чем в одной Киево-Печерской лавре, где их больше двухсот. То есть монашествующих настоящих в этой организации будет очень мало, потому что там больше бонвиванов, людей, которые привыкли заниматься всяческой полукоммерческой, полурепрезантационной деятельностью, чем тех людей, которые способны жить в монастырях.

Но можно сделать так, что в той же Киево-Печерской лавре после изгнания сотен настоящих монашествующих будет каких-то пять человек, которые будут себя считать новой братией Киево-Печерской лавры. Это будет, конечно, карикатура на лавру, это будет карикатура на монашество. Но если будет применен властный ресурс, то вот этим все и кончится.

Поэтому сейчас обязательно нужно еще раз очень ясно сказать: Фанар — это полный раскол и окончательный уход в ересь. Такое слово мы уже сказали. Фанар сегодня — это раскольники. Это было сказано даже нашими достаточно вежливыми церковными дипломатами.

Но это далеко не все. Нужно принимать на уровне нашей Церкви и на уровне союзных православных Церквей полноценное решение о том, что Фанар — больше не церковь, а раскол.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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