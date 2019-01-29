Апокалипсис: когда религия становится политикой

"Запад (сторона князя мира сего) всегда относился к России (центру православной цивилизации) враждебно. Сейчас вечное неистовство достигло апогея. Неофашистские власти с Варфоломеем с сатанинским упорством реализуют давний план США — поссорить Украину с Россией. Надо действовать жестко, чтобы не дать разрушить русскую православную цивилизацию на Украине", — сказал в видеоэфире Pravda. Ru настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот, бывший член консультативного совета ОБСЕ по законодательству о религии и убеждениях протоиерей Всеволод Чаплин.

— Видимо, какие-то ошибки РПЦ тоже способствовали нынешнему раздраю в духовной сфере на Украине?

— Нужно было с самого начала избавиться от всех иллюзий относительно Константинополя. Надо было сказать, что это организация, которая стремительно теряет уже само право называться Православной церковью. Там ультрамодернисты, экуменисты, которые уже давно отошли от чистоты православного вероучения.

Поэтому давно надо было их обличить и просто ясно сказать людям, в том числе на Украине, да и во всем мире: "Не идите туда. Там, где этот обновленческий Константинопольский патриархат, там уход от истинной веры и, следовательно, потеря вечной жизни, там только ад, потому что те, кто теряет истинную веру, теряют и вечную жизнь, спасение и идут в геенну огненную". Вот так, без всяких оговорок, елея и лицемерия нужно было действовать.

— Это нужно на Украине в проповедях говорить…

— А Константинопольскому патриарху нужно было с самого начала сказать без всякой вежливости: "Обновленец, ты больше не православный. Все твои потуги, касающиеся лицемерных улыбок и всего прочего, — это ложь". Ложь. Вот так нужно с ним было говорить. А мы до недавнего времени писали всякие вежливые письма: "Ваше Святейшество, обнимаем Вас и сладчайше приветствуем". Все это ложный язык, антицерковный.

Этот язык лицемерной вежливости не есть язык Церкви, это язык фарисейства, просто прямо противоположный тому, что мы читаем в Евангелии. В Евангелии Сам Господь говорит нам: "Да будет слово ваше да — да, нет — нет, а что сверх этого, то от лукавого".

Сам язык Иисуса Христа афористичен и жесток. Он говорил так, что люди некоторые тут же думали о том, чтобы взять камни и побить ими, потому что правда резала им совесть. А мы эти лицемерные формулировки очень долго употребляли и позволили при помощи этих формулировок нас перехитрить.

Надо уходить от всякой ложной дипломатии, от всякой ложной вежливости и прямо называть разбой разбоем, ересь ересью, раскол расколом, зло злом. С этими лукавыми греками только так нужно говорить. Они этого боятся. Почему они так испугались, кстати, Филарета (Денисенко) и так долго пытались при помощи разных манипуляций отстранить его от руководства от этой своей так называемой "Церковью"?

Он, конечно, конченый жулик и прохвост. Я его помню лично еще по 90-м годам, это очень авторитарная и жесткая фигура, абсолютно нелюбим, скажем мягко, большинством людей, которые были уже тогда на Украине в его подчинении. Но он умеет с этими духовными и психологическими ничтожествами жестко говорить. Вот так с ними и нужно говорить.

— Верховная рада со второй попытки приняла закон, позволяющий изменять юрисдикции религиозных общин. Это может лишить каноническую Украинскую православную церковь ее храмов. Закон предусматривает, что прихожане получат право менять юрисдикцию религиозных общин, внося изменения в устав религиозной организации. Храмы на Украине отнимали и раньше, но сейчас это наверняка примет массовый характер. Такие случаи уже сильно участились, но пока это делается в большей степени грубой силой. Как будут отнимать храмы якобы законно? По собранию общины, паствы, которую сами же власти и назначат?

— По собранию кого угодно. Любой желающий может приехать и проголосовать. Могут нагнать автобусами бандеровцев из соседних сел и городов. Уже известно, что это будет сделано, как и раньше на Украине многое делалось, методами "карусели" с помощью активистов-радикалов.

— К тому же земля под храмами на Украине не находится в их собственности, она отдана во владение. Поэтому возможно по любым мотивам ее забрать обратно?

— Да, это ведь пользование, те же отношения, что и в случае аренды, но без уплаты арендной платы.

— То есть прекращается аренда, и храм переходит в пользование?

— Очень легко, да. Договор пользования можно отменить достаточно легко. И очень часто и сами храмы, особенно исторически значимые, особенно такие святыни, как Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра, находятся в собственности государства и только в пользовании религиозной общины.

А если речь о пользовании, сами понимаете, что можно найти любое действительное или мнимое нарушение (где-то не так разбиты клумбы или еще что-нибудь неправильно установлено) и разорвать договор пользования. Это можно сделать очень быстро. Собственно, об этом уже сейчас ведут речь, по крайней мере, в тех слухах, которые исходят из некоторых государственных инстанций и даже из ответственных (вернее, безответственных) заявлений некоторых чиновников.

Если речь идет о собственности местной общины, то, по новому беззаконному закону, происходит следующее: устраивается некий сельский сход, на него можно подтянуть бандеровцев, сторонников экстремистских организаций, запрещенных в России. Мы их с вами знаем хорошо — это "Правый сектор"*, С14* и масса других.

Они будут выступать и голосовать от имени местной общины. Надо, конечно, сейчас делать то, что почему-то не было сделано ни на Украине, ни в России, — зафиксировать список людей, которые являются членами прихода, членами местной церковной общины. Это сделать достаточно просто. Можно заверить этот список. Можно даже его не заверять, но все-таки приход должен знать, кто именно является его членом.

Но пока этого нет и пока этот беззаконный закон будет действовать достаточно жестко, очень велика вероятность того, что в самые ближайшие месяцы, а может быть, недели или даже дни будут организованы эти сходы. На них кто угодно может голосовать, а потом будет сказано, что это местная община решила, приняла решение о переводе храма из канонической Церкви в эту новую организацию.

Кстати, важный правовой момент. Я в свое время был членом консультативного совета ОБСЕ по законодательству о религии и убеждениях, и мы там коррелировали руководящие указания, которые касаются оценки со стороны ОБСЕ и Совета Европы по законодательству о религии. Там очень ясно говорится об автономии религиозной организации от государства, о ее самоопределении. Именно религиозная организация, религиозная община (и никто больше), имеет право определить, кто является ее членом и какое название она должна носить.

Вот это просто аксиома тех принципов, которые касаются отношений религиозных организаций и государства в современном праве. Не какая-то внешняя сила, не органы власти, не сельский сход, не какая-либо там общественная дискуссия, не интернет-полемика, а только сама религиозная община определяет, кто она, кто в нее ходит и как она должна называться.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Источник фото: официальный сайт Украинской православной церкви

* Организации, запрещенные в России.

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