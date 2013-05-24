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Автор Сергей Василенков

Ватикан: "Бедная церковь для бедных людей"

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Ватикан — это карликовое государство, резиденция Папы Римского. Однако это государство имеет одну интересную особенность — в нем нет налогов. Высшее духовенство использует это. Не единожды в СМИ появлялись публикации о финансовых махинациях в Ватикане. Выходит, "наместники" Бога на Земле тоже научились оптимизировать свои финансовые потоки?


Папа Римский ушел на покой

Финансовый отчет Ватикана

В Ватикане в 2013 году впервые был опубликован годовой финансовый отчет, который подготовило Управление финансовой информации Святого Престола. Этот отчет состоит из 64 страниц и содержит информацию обо всех операциях, проведенных в прошлом году финансовыми институтами Ватикана, в частности и IOR, выполняющего функции банка. Как стало известно из этого отчета, в 2012 году было зафиксировано 6 подозрительных операций и зарегистрировано практически 2400 денежных переводов на сумму, превышающую 10 000 евро.

В своем вступлении Рене Брульхарт, руководитель Управления финансовой информации Святого Престола, отметил, что глобальный экономический кризис продемонстрировал уязвимость финансово-экономической системы, дав основания к преступной деятельности и злоупотреблениям лиц или компаний, способных проникать в мировую экономику. По словам Рене Брульхарта, Ватикан и Святой Престол ужесточили усилия по предотвращению легализации преступных доходов, а также финансированию терроризма.

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За два последних года Ватикан, а также Святой Престол привели свое законодательство к международным нормам по этой проблематике, а также активизировали свою деятельность по борьбе с отмыванием денег. Напомним, Управление было создано Папой Римским Бенедиктом XVI еще в 2010 году. В его обязанности входит мониторинг денежно-кредитной, а также коммерческой деятельности учреждений Ватикана, в частности Института религиозных дел, информация о финансовом положении которого засекречена. Бюро финансовой информации исповедует принципы прозрачности финансовой системы и мгновенно реагирует на стоящие перед ним вызовы.

Экономика Ватикана

Экономика Ватикана является уникальной, так как функционирует без налоговой системы. Она основана лишь на обслуживании Папской резиденции, а также приезжающих сюда туристов. Однако не следует забывать, что в Ватикан стекаются огромные финансовые потоки всего католического мира, это и позволяет такому крохотному государству быть таким богатым. Ватикану принадлежит много крупной недвижимости в Европе и Латинской Америке. Он сотрудничает с огромными международными монополиями и банками (банк Моргана, Ротшильда, "Креди Сюис" и другие), а также итальянскими банками (Коммерческий банк Италии, Банк Рима, Банк "Святого Духа").

Также Ватикан владеет огромными капиталами, инвестированными в промышленные объекты различных стран — Великобритании, Швейцарии, США, Франции и ряда латиноамериканских, но примерно 75 процентов капиталов Ватикана вложено непосредственно в Италии. Ватикан — участник нескольких концернов (в сфере производства химии, резины, электричества и других сфер). Ватикан владеет акциями множества компаний в текстильной, электронной и пищевой отраслях промышленности.

Только американское имущество Ватикана оценивают в 40 миллиардов долларов. Ватикану также принадлежат крупнейшие земельные участки в Италии, ФРГ, Испании и прочих странах (аренда этих земель приносит огромную прибыль). В одной Италии Ватикану принадлежит более 482 тысяч га обрабатываемых земель. Как видим, несмотря на то, что Ватикан является государством-карликом, не имеющим собственного производства, население которого не работает в сельском хозяйстве, он — весомый игрок мировой экономики, поскольку является крупным собственником земли, капитала и имеет хорошо налаженные связи с мировыми банками и организациями.

Главные источники доходов Ватикана

Ватикан имеет 3 главных источника поступления денег: 1) Институт религиозных дел; 2) "Грош Святого Петра" (это пожертвования верующих Папе Римскому); 3) Личная предпринимательская деятельность (заработок от туристической деятельности, продажи марок, а также капиталовложений). Институт религии — это Центральный банк Ватикана, который был основан еще в 1887году. В 1989 году его реорганизовали, и сейчас он осуществляет международные транзакции.

Бюджет данной организации исчисляется десятками миллиардов долларов. Именно через этот Институт Ватикан сотрудничает с ведущими компаниями мира: "Чейз Манхэттен", "Морган Гаранти", "Креди Сюисс", "Континенталь Иллинойс" (Чикаго). К тому же, это учреждение скупает акции стальных, страховых и сельскохозяйственных корпораций.

Банку принадлежит часть строительной компании Immobiliare, которая владеет отелями в Вашингтоне, мексиканскими курортами, а также жилыми домами в Монреале. Ватиканский банк через "Чейз Манхэттен" получил акции "Дженерал Моторс", IBM, TWA, Bethlehem Steel, Gulf Oil и других крупных компаний. В Ватикан стекаются со всего мира взносы от католических соборов и церквей, а также пожертвования от простых верующих.

Приезжающие в Ватикан паломники из разных стран, а также туристы вносят свой вклад в бюджет Ватикана ("грош Святого Петра"). Финансовая деятельность собственных предприятий заключается в реализации печатной продукции, которая производится полиграфической промышленностью, и получении значительных поступлений от туризма. К тому же, Ватикан чеканит собственные монеты, а также выпускает собственные марки (только в 2005 году папское государство продало своих почтовых марок на 4,5 миллиона евро.). Почтовые марки Ватикана в основном покупаются коллекционерами, на обычных конвертах и открытках их редко наклеивают. Кроме марок, Святой Престол выпускает свои монеты. Эти деньги не используются в качестве платежных средств, как правило, они становятся лакомой добычей нумизматов.

Финансовые махинации Ватикана

Как видим, Ватикан обладает огромными денежными активами. А там, где есть такие большие деньги, всегда найдутся желающие манипулировать ими в своих целях. Похоже, в Ватикане решили, что духовность духовностью, но нужно деньги зарабатывать, при этом, не платя никаких налогов. Отметим, что Банк Ватикана (IOR) является частной структурой, им управляет профессиональный директор, который подчиняется комитету кардиналов и лично Папе.

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Однако особое внимание заслуживает один интересный факт — активы банка (пожертвования, имущество и инвестиции) не являются собственностью Святого престола. Деятельность этого банка до 2010 года вообще никто не контролировал, хотя через него собирались пожертвования и выделялись деньги на благотворительность. Можно только догадываться, сколько священнослужители высокого ранга за это время отмыли денег.

Банк Ватикана активно сотрудничал с итальянской мафией. Так, финансовым консультантом Банка в 1968 году был Микеле Синдона, отмывавший героиновые деньги семьи Гамбино через Banco Ambrosiano. При этом Архиепископ Пол Марцинкус, главный банкир Банка Ватикана, избежал судебного преследования в Италии, поскольку имел дипломатическую неприкосновенность. Отметим, что Банк Ватикана вплоть до 1982 года являлся главным держателем акций Banco Ambrosiano. Причем, мафия защищала свои темные дела в Ватикане всеми возможными и невозможными методами.

Существует версия, что когда в 1978 году Папой стал Иоанн Павел I, он узнал об этих махинациях и дал указание провести расследование государственному секретарю, кардиналу и Жан-Мари Виллоту, главе папской курии. Через несколько дней Папа был отравлен, он скончался, пробыв на посту только 33 дня. Через полгода Жан-Мари Виллот тоже умер.

Многие эксперты уверены, что решение Бенедикта XVI досрочно покинуть престол тоже было вызвано финансовыми махинациями, в которых он не захотел принимать участие. Даже лояльные к Ватикану Соединенные Штаты и те включили это крошечное государство в список стран с высоким риском совершения преступлений, связанных с отмыванием денег. Как видим, даже священнослужителей нельзя считать белыми и пушистыми. Деньги любят все, а когда их очень много, то велик риск махинаций.

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Темы вера финансы Ватикан религия экономика духовность католицизм недвижимость банк Ватикана Святой Престол
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