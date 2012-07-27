Крещение Руси: от апостола Андрея к Владимиру

По преданию, апостол Андрей принес на землю будущей России христианское благовестие. Воздвигнув крест на Киевских горах, он предсказал, что здесь будет великая страна, сильная в Православии. Несмотря на то, что предание это неоднократно оспорено даже крупными церковными историками, новейшие исследования подтверждают его достоверность. С этого события до Крещения Руси святым равноапостольным князем Владимиром — тысяча лет… Что же происходило за это время?



История Государства Российского - Серия 15 - Крещение Руси

Каждому, интересующемуся историей Отечества, известно, как совершалось воцерковление земли, на которой мы сейчас живем, в этот весьма немалый промежуток времени. Массовая версия такова: славянская Русь, неизлечимо языческая, слыхом не слыхивала о Христе, пока князь Владимир (атеисты прибавят "из политических соображений") силой не загнал своих подданных в Днепр, причем бедные славяне так и не сумели понять, что это с ними такое сотворили. И даже святая равноапостольная княгиня Ольга, бабка Владимира, при этом почему-то забывается. Но ведь она потому и наречена равноапостольной, что активно занималась распространением христианства на Руси.

Обратим внимание на то, что многовековые взаимоотношения языческой Руси с могучей Византией — великой православной империей, не могли не сказаться на христианизации наших предков. Версия же о полной темноте крещаемых по воле Владимира славян рассеивается при первом же соприкосновении с трудами серьезных историков.

Итак, "Русь конца VIII — начала IХ века — подвижное месиво народов: славянского, норманнского и, может, быть частично скифско-иранского, или даже тюркского, бродила и была рассеянна по всем северным берегам Черноморья, уже издавна христианизированного Византией", — пишет церковный историк А. В. Карташев. Первые князья руссов предпочитали вести, по выражению Карташева, "образ жизни морских пиратов", совершали набеги на берега Крыма и Малой Азии. В прошлом веке академик В. Г. Васильевский опубликовал тексты житий двух греческих епископов, Стефана Сурожского и Георгия Амастридского, и свое исследование этих текстов. В них содержатся сведения о том, что около 790 года руссы под предводительством князя, имя которого нам неизвестно, взяли крымский город Сурож, а в 842 году новгородская рать во главе с князем Брамлином захватила Амастриду на южном берегу Черного моря. Оба города были христианскими, и неожиданным результатом завоевательных походов руссов было крещение обоих князей.

Подобный же поход, но гораздо более мощный по силе и дерзкий, более известный в истории, предприняли в 860 году киевские князья Аскольд и Дир. Его целью была — ни много ни мало! — сама столица великой Византийской империи Константинополь.

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Митрополит Московский и Коломенский Макарий (Булгаков) в своем многотомном труде "История Русской Церкви" подробно исследует этот поход, приводит цитаты из текстов, принадлежащих перу византийцев: "В царствование греческого Императора Михаила III, в то время, когда Император отправился с войском против агарян, у стен Константинополя явились на двухстах ладиях новые враги империи, скифский народ руссы". Никита Пафлагонянин, Симеон Логофет отмечают необычайную жестокость этих руссов, приведших в трепет жителей византийской столицы. Греческий bмператор, бросив войско, поспешил к осажденному Константинополю. Целую ночь Михаил и gатриарх Фотий с бесчисленным множеством народа молились во Влахернском храме, где в то время хранилась чудотворная риза Пресвятой Богородицы.

Утром греки вынесли крестным ходом эту святыню на берег моря. Едва риза коснулась воды, как на спокойном, тихом море разыгралась яростная буря. Суда киевлян были рассеяны ураганным ветром, опрокинуты, разбиты о берег, много воинов погибло. Об этом свидетельствовал в проповедях сам патриарх Фотий, один из главных действующих лиц этих трагических событий. О том, как они развивались дальше, митрополит Макарий находит свидетельства в семи древних письменных источниках, в том числе, у того же патриарха Фотия.

Итак, руссы, как пишет Георгий Кедрин, "изведав гнев Божий, вернулись домой и, отправив в Константинополь послов, просили божественного крещения, что и было совершено". Греческий епископ прибыл в Киев, князь собрал вече ("великое множество простого народа"), сам присутствовал со знатью. Епископ изложил суть христианского вероучения. Руссы слушали с интересом, особенно повествования о чудесах, и когда епископ завершил свою речь, потребовали от него совершить во свидетельство истинности проповеданном им веры нечто подобное. В ответ на это епископ, дерзновенно помолившись Богу, вверг книгу Евангелия в специально разведенный костер. Костер сгорел, — книга осталась невредима.

"Варвары, — отмечают византийцы, — пораженные величием чуда, немедленно стали креститься". Патриарх Фотий: "Народ, глаголемый рос… переменил ныне языческое и безбожное учение, которое прежде содержал, на чистую и правую христианскую веру, и, вместо недавнего враждебного на нас нашествия и великого насилия, с любовью и покорностью вступили в союз с нами. И столько воспламенела их любовь и ревность в вере, что и епископа, и пастыря, и христианское богослужение с великим усердием и тщанием приняли". И это задолго до князя Владимира!

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Заметим, что долгое время наши предки повторяли, что первое крещение Русь приняла при византийском патриархе Фотии, и что от Фотия был прислан на Русь первый епископ. Впоследствии имя Фотия связывалось с князем Владимиром, жившим на столетие позже, что могло породить недоумение у позднейших историков.

После принятия христианства Аскольд и Дир управляли Киевом около 15-ти лет. Срок достаточный при наличии епископа и священства, чтобы христианская вера широко распространилась в Киеве и его окрестностях. Однако вскоре произошла трагедия. Пришедший из Новгорода князь, язычник Олег, с помощью обмана убил Аскольда и Дира и стал сам править Киевом.

Митрополит Макарий поддерживает версию историка Татищева, предполагавшего, что причиной смерти князей была нерасположенность к ним воинской дружины, состоящей преимущественно из суровых варягов. Они не отомстили за своих правителей Олегу, напротив, приняли его на княжение. Видимо, дружинников привлекала личность этого гордого, воинственного князя, тогда как Аскольд и Дир, сделавшись убежденными христианами, могли проводить жизнь в соответствии с миролюбивым духом Евангелия. Не исключено, что княжеская дружина состояла в заговоре с Олегом.

Над могилой князя Аскольда первые христиане воздвигли храм во имя святого Николая — его имя, видимо, носил в крещении Аскольд. "Аскольдова могила" — единственное, что еще, наверное, всплывает в памяти современного человека от тех далеких-далеких времен.

(продолжение следует)