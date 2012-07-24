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Автор Юрий Носовский

Зачем ходить в церковь, если Бог "в душе"?

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Cомнения в том, зачем вообще надо ходить в церковь — один из краеугольных камней мировоззрения невоцерковленной интеллигенции, наряду с их главным "символом веры" — "Зачем мне религия, если у меня Бог в душе?". Тем более, что при небольшом усилии можно найти, вроде бы, железное подтверждение данному тезису даже из Священного Писания и Предания…


Лекция: богослов Андрей Осипов о том, зачем человеку Бог / Новости от 26.12.2018 11:50

Например, слова о том, что "Бог живет не в рукотворных храмах — и поклоняться Ему надо в Духе и Истине", сказанные Иисусом Христом в беседе с самарянкой, а затем повторенные и первомучеником архидиаконом Стефаном, и апостолом Павлом в беседе с афинскими философами.

А примеры из Житий Святых? Сколько этих угодников Божьих были прославлены Господом за свои подвиги, во время которых они не то, что в храмах не бывали, но десятилетиями не видали ни одного человеческого лица? Как, например, преподобная Мария Египетская, за 40 лет суровой жизни в пустыне из закоренелой блудницы переродившаяся в избранный сосуд Благодати.

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Ну, а тут еще и воскресное утро приходится, вместо хорошего отдыха или рыбалки, посещению Литургии посвящать, и стоять там минимум полтора часа. Да еще и всякие злющие бабки замечание к месту и не к месту сделать норовят, и слова службы непонятны. И свечки покупать надо — а Христос же изгнал торгующих из храма! И у батюшки если и не 600-й "Мерседес", то тоже неплохая "тачка". В общем, все не так.

А раз не так, то не лучше ли и вправду иметь Бога в душе, не заморачиваясь поведением, достойным разве что "фанатиков" и тех самых "отсталых" бабок, которым больше заняться нечем? Из-за этих самых вопросов, по данным МВД, даже в Пасхальную ночь храмы Москвы посещает хорошо, если несколько процентов от многомиллионного населения, по статистике проходящего как "православного".

На самом деле, конечно, с важностью церкви дело обстоит несколько по-другому. Начнем с того, что в обычном языке слова "церковь" и "храм" употребляются как синонимы, но в действительности их значения очень различны. Церковь в переводе означает "собрание" — верующих во имя Господа, объединенных единством веры, Закона Божьего, иерархии и Таинств. Такое определение дается и Катехизисом и Догматическим Богословием. Так что это не здание, а сообщество людей, хоть и собирающихся в храмах.

Тем не менее, сообщество это отличается от, скажем, застолья собутыльников или научной конференции. Ведь сам Господь еще при Своей земной жизни сказал: "Созижду церковь свою — и врата ада не одолеют ее". Создана эта Церковь была в день Пятидесятницы — когда Святой Дух снизошел на апостолов. Кстати, тоже не индивидуально и поодиночке, но лишь после того, как они собрались вместе в Сионской горнице, ставшей первым новозаветным храмом.

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Сами апостолы и их последователи стали "Телом Христовым", глава которого — сам Спаситель. Верующие же стали одновременно "святыми" — как призванные к благовествованию и проявлению Истины и Любви Божьей окружающему миру, но и остались грешниками, пусть и кающимися, будучи не в силах сразу изжить в себе все недостатки. Однако, по учению ап. Павла, пока человек в Церкви, Теле Божьем, он может проявлять свои достоинства, дарованные благодатью, прикрывая недостатки других. А те, другие, точно также компенсируют его недостатки. Апостол сравнивает такое положение вещей с живым организмом, где у каждого органа своя специализация.

Но "взаимопомощь членов" возможна лишь в рамках "единого тела", как и в реальной медицине. Если член отторгается, происходит тоже самое, что и в случае травматической ампутации, например, руки или ноги. Живительная кровь, переносящая кислород, перестает поступать к отрезанному органу — и он неизбежно гибнет. Максимум, что можно сделать — это поместить его на ограниченное время в пузырь со льдом в надежде, что микрохирургам удастся восстановить перерезанные сосуды и нервы.

Конечно, вышеуказанное сравнение во многом хромает — ведь Святой Дух "дышит, где хочет", и в принципе, может оживотворить кого угодно. Но при этом не стоит забывать, что Господь не насилует чужую волю и не может спасти человека вопреки его желанию. Благодать Божья разлита повсюду, но надо уметь ее воспринять.

Самым простым способом позвать Бога на помощь является молитва. Но успех личной молитвы одного человека, так сказать, не гарантирован. Зато "если двое или трое собраны во Имя Мое — там и Я среди них" (Мф. 18:20). И вообще, Литургия в храме — не просто богослужение, а еще и Таинство. "Богоустановленное действо, в котором невидимым образом подается Благодать Божья", согласно православному богословию. Таинство Евхаристии, "благодарения" — обычно именуемое просто причащением. Правда, на беду современных православных России, причащаются они крайне редко в отличие от своих единоверцев из Европы и Греции. Но даже они могут утешаться словами прп. Серафима Саровского, говорившего, что "иных, кто не может причащаться, невидимо причащают ангелы".

Интересно заметить, что даже среди протестантов, уверенных в своем уже совершенном спасении одной верой, нет ни одной конфессии, в которой не было бы места собраниям, как бы оно не называлось: кирха у лютеран, "зал Царства" у "Свидетелей Иеговы", стадион — у харизматов, и т. д. Независимо от того, играют ли они на органе, бренчат ли на гитаре, поют ли псалмы или просто беседуют, люди собираются во имя Божье в вере и любви друг к другу. Выходит, что "дистанционно-заочное" членство не принято ни в одной уважающей себя организации — как невозможна и настоящая любовь между мужчиной и женщиной без взаимной заботы не на словах, а на делах.

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Впрочем, порой "удаленное членство" действительно имеет место, но именно как исключение и очень большой подвиг. Который берут на себя избранные верующие, удаляющиеся в пустыни для борьбы со страстями, созерцания Бога и молитве за весь мир. Но кстати, первое, что сделал будущий великий святой Сергий Радонежский, прибыв в лесную глушь на горе Маковец, это построил себе — нет, не келью, а небольшой храм во имя Пресвятой Троицы. Хотя рядом был только его брат (который вскоре ушел, не выдержав тягот пустынной жизни) — и не было даже священника.

Однако таких людей можно сравнить разве что с "духовным спецназом", в одиночку выполняющим боевые действия особой сложности против врага. И отнюдь не в комфортной квартире, оснащенной всеми благами цивилизации — обычном месте обитания "квази-отшельников", у которых "Бог в душе". А эта формула для них обычно служит самооправданием от нежелания и неспособности жить церковной жизнью. Большинство же "нормальных" верующих можно сравнить с обычными солдатами, воюющими в составе отрядов и соединений. Без взаимовыручки товарищей они обречены быть уничтоженными поодиночке, причем каких бы то ни было потерь для "противника".

Так что неблагодарное это дело для ревнующих духовной жизни — отказываться от сопричастности к Церкви, не пользоваться помощью предоставляемых Ею Таинств (подаваемых чаще всего в храмах) — и при этом мнить себя "верующими христианинами". Конечно, можно согласиться, что некоторые (и даже многие) духовные практики Православия требуют сил и времени. Ну так и на работу приходится вставать по будильнику, и в фитнес-клубе с занимающихся во имя сохранения фигуры по сто потов сходит.

Так что проблема не в слабеньких попытках оправдать свою лень тезисом "Бога в душе", сделав его индульгенцией для отказа от церковной жизни. А в том, есть ли у тебя вера вообще. А равно — мотивация и сила воли, чтобы начать "со страхом и трепетом совершать свое спасение", а не вспоминать о Боге от случая к случаю, особенно при наступлении неприятностей.

Фото превью: cdn-nus-1.pinme.ru

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