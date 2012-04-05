Александр Невский - православный рыцарь

Утром 5 апреля 1242 года началась битва на Чудском озере, известная как Ледовое побоище. Русские войска сражались с "псами-рыцарями" Тевтонского ордена. Пришельцы притязали на новгородские земли и надеялись на легкую победу. Но во главе русского воинства стоял тот, кого по праву можно назвать православным рыцарем, — святой князь Александр Невский… Он родился, согласно летописям, 30 мая 1220 года. 15 июля 1240 года он одержал свою первую победу. Молодой новгородский князь Александр cо сравнительно небольшой дружиною наголову разбил шведов.

Ясный, удивительно цельный образ предстает перед нами при погружении в русский XIII век, образ, может быть, самый значительный и великий для своего времени. Святой благоверный князь Александр Невский… Сын Суздальского князя Ярослава Всеволодовича, Александр был потомком великих властителей земли Русской, оставивших в истории яркий след, князей, которые отличались неустанной созидательной деятельностью, а также — благочестием, внешне выразившемся в активном храмоздательстве. Прадед Невского — великий князь Киевский Юрий Долгорукий, дед — Всеволод Юрьевич Большое Гнездо, младший брат Андрея Боголюбского.

Эти знаменитые братья, Андрей и Всеволод — первые Великие князья Владимирские. При них началось развитие Суздальского княжества как нового центра Руси, и молодой Владимир на Клязьме возвысился над старинным гордым Киевом. Твердые духом, порой жесткие князья-самодержцы… Подобен им и отец Александра, князь Ярослав.

Но сам Александр Ярославич, как пишет о нем историк Николай Клепинин, "вырастает из своего рода. Вместо неподвижной, медленной тяжести характера отца и дедов в нем есть ясность, легкость сердца, быстрота мысли и движений. Но он унаследовал от них серьезность взгляда, сдержанность и умение переживать и таить в себе свои думы. Во всей своей деятельности он является преемником суздальских князей, ни в чем не ломает родовых традиций, лишь преображая их благоуханием своей святости".

При чтении Жития благоверного князя поражает, прежде всего, иконописная лаконичность облика святого Александра и его удивительная гармоничность. Немного известно о его детстве, о личной жизни. Из туманности далеких веков проступают строгие и необыкновенно притягательные черты воистину святого человека.

Причем, мы не найдем ничего, что дает хоть какой-то намек на человеческую страстность. Он сумел войти в нашу жизнь истинно святым, а неизбежные у каждого человека слабости если и были, то остались в его времени. С легкой пластичностью благоверный князь Александр предстает перед нами совершенно разным и при этом внутренне удивительно цельным. Его житие — словно клейма на иконе — сюжет сменяется иным целостным законченным сюжетом.

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Детство и ранняя юность благоверного князя — это развитие огромного внутреннего мира, в котором доминируют над всем два начала — искреннее благочестие, церковность и — в продолжение этого — осознание своего княжеского предназначения, будущей власти — как креста, как особого Божьего послушания.

Первые детские годы князя Александра прошли в городе Переяславле. "Он быстро научился читать и писать, пристрастился к чтению и целыми часами сидел за книгами. Он был силен, ловок и красив. Поэтому во всех играх, на лове, а потом и на войне он был всегда первым, как и за чтением Псалтири… Св. Александр — ловкий охотник, храбрый воин, богатырь по силе и сложению. Но в то же время в нем есть постоянная обращенность внутрь. Из слов жития видно, что эта резко его отличающая особенность — совмещение двух, казалось бы, противоречивых черт характера — начала проявляться еще в годы раннего детства". (Н. Клепинин).

Важнейший период в жизни святого Александра — Господин Великий Новгород. Географическое положение вольнолюбивого Новгородского княжества обрекало его на борьбу с католическим Западом, а потому новгородцы стремились к оборонительному союзу с суздальскими князьями, звали их к себе на княжение. Однако не всем было это по нраву, многие новгородцы видели в таком союзе не только опору для отражения западного натиска, но и угрозу своей традиционной "вольности". Со всем этим пришлось соприкоснуться святому Александру.

В 1222 году его отец с семьей по просьбе новгородцев и по благословению своего старшего брата, великого князя Суздальского Юрия Всеволодовича прибыл на княжение в Великий Новгород. Княжичу Александру было всего три года. Княжение Ярослава в вольном городе, склонном к бунтам и проявлениям своеволия, было неспокойным,князь то уходил из новгородской земли, то опять возвращался.

В 1231 году Ярослав вернулся в Переяславль, оставив в Новгороде наместниками своих сыновей, Федора и Александра, но в 1233 году старший княжич, Федор скончался. Александр остался в Новгороде один, а через три года его отец сделался Великим Князем Киевским. Семнадцатилетний княжич становится самостоятельным правителем Новгорода.

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Меж тем страшная беда подступала к Руси. В 1237 году в Русскую землю вторглись орды Батыя. На много десятков лет ослабленная междоусобицами страна погрузилась в кошмар монголо-татарского ига. Но пока князю Александру не довелось вплотную соприкоснуться с этой напастью, — не дойдя до Новгорода сто верст, орды повернули на юг.

1240 год. Впервые ярко и красочно выступает перед нами из глубин прошлого образ святого Александра — юного бесстрашного витязя. Западная агрессия, которой подвергались северные земли Руси, по сути своей была страшнее и опаснее татарской.

Грубая необузданная сила восточных завоевателей с неописуемой жестокостью сметала все на своем пути, но она не касалась главного — православной веры. Запад же нес Православной Руси реальную угрозу насильственного окатоличивания. Не мог не понимать этого молодой князь.

"Он знал, — пишет М. Хитров, — что должен быть щитом, прикрывающим родину, уже обессиленную татарами, от других более опасных врагов. Прежние князья, не имея недостатка в военной силе, грудью отражали врагов. Но при изменившихся обстоятельствах, при малочисленности наличных сил одного Новгорода, пришлось подумать о другого рода защите".

В 1240 году на Неве появились шведы. Помощи из разоренных княжеств быть не могло, и юный Александр Ярославич выступил против сильного врага с одной своей дружиной и новгородскими добровольцами. Но не на свою рать он надеялся, — он надеялся на Бога. После коленопреклоненной молитвы в Софийском храме, он выходит к воинам и произносит знаменитые слова: "Не в силах Бог, но в правде".

И словно в ответ на эти слова Господь являет удивительное знамение накануне битвы. Один из старейшин языческого ижорского племени — Пелгусий — был христианином, носил христианское имя Филипп и вел благочестивую жизнь. Накануне сражения он вышел навстречу княжескому войску, чтобы довести до Александра Ярославича сведения о силе и расположении выслеженных им шведов. Но вот что еще сообщает он князю:

— Всю ночь провел я без сна, наблюдая за врагами. На восходе солнца я услыхал на воде шум страшен и один насад с гребцами. Посреди насада стояли, положив на рамена друг другу руки, святые мученики Борис и Глеб, а гребцы, сидевшие в насаде, были яко мглою одеяны. И рече Борис: "Брате Глебе! Вели грести, да поможем сроднику своему Александру Ярославичу". Увидав дивное видение и услыхав святых мучеников, я стоял трепетом в ужасе, пока весь насад ушел от очию…

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Было 15 июля, день памяти святого равноапостольного князя Владимира. "Туман, с восходом солнца, понемногу рассеялся, и наступил день яркий и знойный. Враги ничего не подозревали… Их шнеки лениво покачивались на волнах, привязанные бичами к берегу. По всему побережью ярко белели многочисленные шатры, и среди них высоко подымался златоверхий шатер самого Биргера. Прежде чем враги успели опомниться, русские дружным натиском ударили на них.

Как Божия гроза, впереди всех пронесся в средину врагов юный князь и… увидал своего страшного врага. С неукротимой отвагой бросившись на Биргера, он нанес ему тяжкий удар по лицу, — "возложил ему печать на лицо", по выражению летописи. Русская дружина прошла, избивая смятенных неприятелей, через весь стан. Вражеское полчище бросилось к берегу и спешило укрыться на корабли. Однако лучшая часть ополчения успела оправиться от внезапного удара, в разных концах обширного лагеря закипел упорный бой, продолжавшийся до ночи. Но дело врагов было уже проиграно безвозвратно…" (М. Хитров)

Житие святого благоверного князя Александра повествует о том, что Божия сила была послана на помощь новгородцам, Небесные Ангелы поражали врагов на противоположном берегу Ижоры…

При возвращении в Новгород под ликование народа князь-полководец первым делом поспешил в храм — благодарить Господа за чудесную победу.

Великая битва подарила князю Александру вековую славу, отныне он назовется в народе — Невским. И кто бы мог подумать, что буквально через несколько месяцев Невский победитель уйдет из Новгорода, оскорбленный "вольнолюбивыми" боярами, учинившими мятеж… Но Господь вскоре в очередной раз явил истинную цену этих "вольностей". Нападение меченосцев на новгородские земли показало, что без крепкой княжеской власти не обойтись. В 1241 году Александр вернулся в Новгород на княжение и "рады быша новгородцы".

Невскому вновь приходится воевать. В ответ на захват меченосцами Пскова князь вместе с братом Андреем идет на орден, берет приступом Псков и движется с войском дальше, во владения ордена. Враги в ответ собирают большую рать. Отступив из орденских владений, Александр, перейдя Чудское озеро, ставит свои полки на русском берегу озера.

И вновь летопись рассказывает, как святой Александр обращается перед битвой, прежде всего, за помощью к Богу: "Помози Господи, яко же древле Моисеови на Амалика и прадеду моему, князю Ярославу, на окаянного Святополка".

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5 апреля (12-го по новому стилю) 1242 года разыгралась одна из великих судьбоносных битв в истории России. Рано утром на новгородцев двинулась неприятельская рать. Меченосцы, выстроенные клином, врезались в русское войско, вызвали смятение. Но Александру был ведом этот вражеский "прием", а потому заранее подготовлен запасной полк, который, предводимый самим князем, и ударил в тыл рыцарей.

Началась сеча, "зла и велика", "и не видети озеру, покрыто бо есть все кровью". Наконец, враг побежал, и русская рать гнала "псов-рыцарей" по озеру семь верст. Множество из них утонуло, пятьдесят было взято в плен. И вновь после битвы передавалось из уст в уста, что воочию явлен был иным Ангельский полк, помогавший войску Александра Невского…

Торжественно въехал князь-победитель в освобожденный им Псков, и перво-наперво проехал в Троицкий собор…

Сильный удар был нанесен меченосцам, и хотя борьба с католическим Западом продолжалась, но на Неве и на Чудском озере князем Александром Русь была спасена от нового порабощения. И до сих пор доблестного князя Александра — как идеальный образ русского ратоборца — знает всякий, пусть и неверующий, русский человек. Таким он соткался в народном сознании, таким остался в памяти народной на века. Но вот картина меняется…

В 1246 году, возвращаясь домой из Орды, умирает великий князь Ярослав Всеволодович, отец святого Александра. Для молодого князя освобождается великокняжеский престол, но ему необходимо получить ханский ярлык на княжение, а стало быть — ехать в Орду.

Начинается новый этап его жизни, теперь противостояние не только агрессивному Западу, но и коварному Востоку ложится тяжким бременем на Невского. Но он воспринимает это как очередное Божье послушание, которое может быть дано только ему, князю. А потому — надо отринуть себя. Имя его, защитника и спасителя от врагов единственного кусочка Русской земли, оставшегося нетронутым восточными завоевателями, уже прогремело по всей Руси.

Эта святая слава дошла и до Батыя. Можно полагать, что все ждали от непобедимого богатыря открытого вызова Орде. Возможно, опасался и хан. И теперь только от Александра, от его решения зависело, — идти ли путем отца, князя Ярослава, чтобы смирением перед Ордой отвращая кровопролития, сыскать хотя бы некоторый отдых и покой Русской земле, или рискнуть, собрать, воспользовавшись своей славой, любовью и доверием народа, русские силы под свои знамена и — ударить…

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Александр поехал в Орду. Один Бог знает, сколько перед этим он молился, сколько пережил и передумал. Но принял решение. Сил для открытого противостояния не хватало. Он смирился, и поехал к Батыю, готовый и на унижение, и на мученическую смерть. "Для средневекового рыцаря это было бы концом славы, — рассуждает Клепинин. — Трубадур не стал бы слагать песен в честь рыцаря, пошедшего на унизительный шаг.

Но Святой Александр не был рыцарем. Он был православным князем. И в этом унижении себя, склонении перед силой жизни — Божией волею — был больший подвиг, чем славная смерть. Народ особым чутьем, быть может, не сразу и не вдруг, понял Св. Александра.Он прославил его еще задолго до канонизации, и трудно сказать, что больше привлекло к нему любовь народа, победы ли на Неве, или эта поездка на унижение. Отныне на Святого Александра ложится печать мученичества".

По приезде в Орду Александру Ярославичу велено было пройти меж двух костров, чтобы "очиститься", а затем поклониться идолам. Пустой обряд, ровным счетом ничего не значащий для человека, идолопоклонником не являющегося… Но святой Александр отказался. "Не подобает ми, христианину сущу, кланятися твари, кроме Бога; но поклонитеся Святой Троице, Отцу и Сыну и Святому Духу, иже сотвори небо и землю, и море, и вся, яже в них суть". Батый однако отнесся к этому спокойно. Войдя к хану, Александр поклонился ему четырехкратно по татарскому обычаю и сказал:

— Царь, тебе поклоняюсь, потому что Бог почтил тебя царством, а твари, ради человека сотворенной, не поклонюсь.

Отпуская русского князя от себя, Батый произнес с удивлением:

— Истину мне сказали, что нет князя, подобного этому.

Впоследствии благоверный князь шел на многие уступки, чтобы отвращать бедственные нашествия, при этом все силы полагал на укрепление и внутреннее усиление подчиненных ему земель. Здесь в полной мере проявится и мудрость, и, увы, одиночество, — несмотря на горячую народную любовь, — святого Александра. Одиночество, неизбежное для тех, кто глядит дальше всех, кто на голову перерос современников.

В том же, что политика его верна, Александр имел горькую возможность убедиться в 1252 году, когда брат его Андрей, Великий Владимирский князь, задумал открыто выступить против татар. Карательные войска Орды разбили рать Андрея, разорили Переяславль. Сам Андрей бежал в Швецию, и брат его Александр, до того получивший от хана ярлык на Великое Киевское княжение, становится Великим князем Владимирским.

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Владимир белокаменный с "лебедиными" храмами — город предков святого Александра, их "стол", где они явили зачатки самодержавной власти. Здесь на Александра Ярославича легло новое послушание — устроение мирной жизни в разоренной земле, восстановление городов и церквей, привлечение жителей на свои земли. В нелегком деле княжеского хозяйствования Александр опирался, прежде всего, на Митрополита Кирилла, своего духовника и близкого друга, который один, возможно, и понимал все мотивы действий князя.

Нет, князь Александр не наводил татар на Русь, как утверждают некоторые историки, но ему приходилось карать восставших против ига своих же подданных. Это вызывало вполне естественные непонимание и ропот, но Александр понимал, что стихия мятежа может вместо спасения окончательно погубить Русь. Понимал, но, конечно же, душевно терзался. И впоследствии в церковных молитвах, обращенных к святому благоверному князю Александру, он будет назван бескровным мучеником…

И вот последняя картина земной жизни Александра Невского. Картина, вызывающая удивление у новообращенных христиан, впервые знакомящихся с церковным житием всем известного исторического героя. Здесь великий полководец и государственный деятель предстает перед нами иноком Алексием.

Последняя поездка князя Александра в Орду была вызвана трагическими событиями. Стихийное восстание против татар, которое Александр не успел, да и смог бы, наверное, сдержать, вызвало великий гнев хана Берке. Хан стал готовить карательное нашествие.

Кроме того, собираясь в поход на Персию, Берке требовал от всех подчиненных Орде государств выставить свое войско для участия в этой войне, и Русь не была исключением. Целый год провел святой Александр в Орде, и выхлопотал-таки у сурового хана и помилование своей земле, и освобождение от участия в походе на Персию. Наконец, он смог выехать на родину.

По дороге из Орды князь не на шутку разболелся. Почувствовав, что болезнь его смертная, святой Александр, остановившись в монастыре, попросил у игумена пострига в схиму. Это было исполнено. 14 ноября 1263 года святой благоверный князь Александр, в схиме — Алексий, мирно скончался, причастившись Святых Христовых Таин.

Все недоумения и разногласия были забыты, — народ рыдал о своем почившем князе так, будто с его смертью к ним пришла погибель. В глубокой скорби был митрополит Кирилл.

Погребли честные останки благоверного князя Александра во Владимире, в церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Когда митрополичий эконом Севастьян подошел к усопшему, чтобы по обычаю вложить в его руку разрешительную грамоту, рука почившего князя сама взяла грамоту и снова опустилась. Можно представить себе, что ощутили свидетели этого чуда!

И это было только начало. Почитание святого благоверного князя Александра началось задолго до его канонизации. Не раз посмертные чудеса "ангела-хранителя земли Русской" были связаны с защитой Отечества от врагов. Как когда-то святые Борис и Глеб пришли на помощь юному князю Александру в Невской битве, так и в знаменательную ночь на 8 сентября 1380 года в церкви Рождества Пресвятой Богородицы сами собой зажглись свечи и два старца, выйдя из алтаря, обратились к гробнице святого Александра, взывая: "Возстани и ускори на помощь правнуку твоему, Великому князю Димитрию". Князь восстал из гроба и сделался невидим…

Видение это явлено было пономарю Богородице-Рождественского храма. Исход Куликовской битвы, в которой русская рать сражалась под водительством правнука Невского — московского князя Димитрия, впоследствии прозванного Донским, общеизвестен.

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Вследствие этого видения были обретены нетленные мощи святого благоверного князя Александра и положены уже в открытой раке для поклонения. Тогда же было установлено его местное почитание.

В 1552 году Грозный Царь Иоанн, шедший завоевывать Казань, остановившись во Владимире, прибегнул за помощью в молитве к князю Александру. Словно в ознаменование будущего успеха похода, один из приближенных Царя, Аркадий, по молитве к святому Александру получил чудесное исцеление больной руки. А в 1571 году, когда Москве угрожал хан Девлет Гирей, князья-страстотерпцы Борис и Глеб — в видении иноку Антонию — обращаются к сроднику своему и Небесному сожителю Александру с призывом помочь потомку — Царю Иоанну.

Как и в видении перед Куликовской битвой князь восстал из раки. А затем инок увидел, как святые Борис и Глеб и Александр с восставшими великими князьями Андреем, Всеволодом, Георгием и Ярославом — прародителями Александра — перенеслись на конях через городские стены со словами: "Пойдем в Ростов к поборнику нашему, царевичу Ордынскому Петру, да и тот с нами поможет на безбожных агарян сроднику нашему Царю Иоанну".

В эту же ночь татары сняли осаду с Москвы и ушли…

Общецерковное почитание святого благоверного князя Александра Невского было установлено на Соборе 1547 года.

30 августа 1721 года Петр Первый после продолжительной и изнурительной войны со шведами (бывшими когда-то противниками и святого Александра) заключает Ништадский мир. Решая ознаменовать эту дату, Царь Петр строит в новооснованной им столице Санкт-Петербурге Александро-Невскую лавру, куда 30 августа 1723 года по воле Царя переносятся мощи святого князя. Этот день теперь отмечен в церковном календаре как день памяти святого благоверного князя Александра Невского.

После атеистического пленения его святые мощи вновь вернулись в Троицкий собор Александро-Невской Лавры, где к ним на поклонение спешит каждый христианин, посещающий град святого Петра…

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И вновь обратимся в заключение к книге Николая Клепинина: "Святой Александр — князь, подвижник и мученик — не уходил в пустыню, а жил в миру княжеской жизнью. У него была многочисленная семья, он пировал — "кашу чини" — ездил на ловы. В нем не только сила духа и отрешенность подвижничества, но и красота, и ясность, и легкость жизни - ее преображенность… Оттого, погружаясь в житие Святого Александра, столь отличное от жития других святых, словно погружаешься в небо и дышишь легкостью и широтой неба. И весь Святой Александр как бы предстоит в синеве неба, легкий и ясный, постоянно горящий, твердый и неуклонно устремленный к одной цели, это ясность и твердость святости.

Этот внутренний образ Святого Александра и проходит через все его житие, от самого рождения до кончины, в умиротворенности и преображенности над всем взмятенным морем его внешней жизни".