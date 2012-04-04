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Автор Афанасий Савельев

Манихейская ересь: Христос-искуситель

Религия » Диалог

Мы продолжаем рассказ о манихействе — древней ереси, зародившейся в III веке. На примере манихейства видно, как еретическое учение, возникшее в лоне одной из мировых религий, само перерастает рамки обычной ереси и становится новой религией. Последователи этого учения спустя века после проповеди Мани, основателя новой веры, вели активную деятельность в Персии, Риме, Африке, Китае, в Провансе и даже на берегах Енисея.

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В III веке проповедь Мани, вместе с его жизнью, оборвали, вопреки ожиданиям общественности, еще не знакомой с историей манихейства, вовсе не жестокие христианские фанатики, а мудрые и веротерпимые жрецы зороастризма. Ждали они долго, не в пример евангельским саддукеям и фарисеям — более 30 лет. В то время зороастризм переживал новый подъем, и служители этой религии создали в Персии настоящую инквизицию, яростно преследуя любое инакомыслие. Впрочем, их триумф над манихейством был весьма относителен. Мани хоть и не воскрес на третий день, но его учение стало стремительно распространяться, и очень скоро число его последователей в мире значительно превысило число последователей пророка Заратустры.

Сам основатель манихейства сосредоточил свою деятельность в рамках персидского государства, но его сторонники очень быстро появились и в Римской империи. Там новое учение было без восторга встречено христианами. Достаточно углубиться в учение Мани, чтобы ясно понять причины такого отношения.

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Хорошо известен библейский рассказ о трагических событиях в эдемском саду, о грехопадении Адама и Евы, о змее-искусителе и запретном плоде. Сатана в образе змея искусил прародителей, склонил их к непослушанию Богу, обрек многие поколения людей на тяжелую, полную лишений жизнь вне Эдема… Не трудно представить возмущение христиан, когда они узнавали манихейскую версию тех событий! Оказывается, в образе змея, явившегося первым людям, выступал вовсе не сатана, а… Христос! Точнее, "Иисус-Сияние", как говорят о нем манихейские тексты. Он явился, чтобы вырвать Адама из-под власти материи, научить непослушанию злому божеству, создавшему человеческое тело. Все, как всегда, испортила Ева — она была специально сотворена супругой Царя Тьмы для того, чтобы отвлечь человека от стремления к свободе, привязать его к материи. Миссия Евы, надо заметить, оказалась весьма успешной.

Как же появилось столь странное толкование библейских событий? Оно естественным образом вытекает из главной идеи манихейства, в корне отличающей это учение от христианства. Весь материальный мир является злом. Тот, кто сотворил человеческие тела, а равно и все, что мы вокруг видим — птиц, зверей, деревья, реки, горы, — не может являться добрым и благим существом. Таким образом, в основе манихейства лежит радикальное неприятие этого мира, несогласие с ним. Неслучайно в начале своей проповеднической деятельности Мани побывал в Индии. Там его глубоко тронул буддизм, в частности, буддийское отношение ко всем мирским, земным благам. Но буддизм не "искал виноватого", а просто учил непривязанности к этому миру и его радостям. Мани и эту мировую религию переосмыслил по-своему.

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В то же время в сердце персидского пророка жило искреннее восхищение евангельским образом Христа. Мани даже называл себя его апостолом, что, конечно, было весьма сомнительно. В новой черно-белой, материально-духовной картине мира, создаваемой Мани, Иисусу была отведена почетная роль освободителя Адама от уз материи. 

Вполне понятно, что у христиан такая "почетная роль" эдемского искусителя, которую Мани отвел их Господу, вызывала не самые христианские желания по отношению к манихеям. Впрочем, противостояние ограничивалось взаимными обвинениями в еретичности и безумии, не переходя в более угрожающую фазу. Лишь много позже, когда уже средневековая католическая церковь столкнется со странными явлениями, в которых с изумлением узнает древнее манихейство, вспыхнет настоящая война…

Вообще сама идея греховности всего материального была известна задолго до Мани. Видя все то, что происходит в нашем мире, очень трудно было прийти к мысли, что мир хорош, благ и добр. Просто каждая религиозная традиция решала этот вопрос по-своему. Буддизм не находил в этом мире ничего, что было бы достойно глубокой и полной привязанности, но рассматривал его как данность, а не творение злого существа. Зороастризм четко делил в самом мире, что есть благо, что есть зло; даже живые существа были поделены не просто на "чистые" и "нечистые", а на творения Бога и его врага. Иудаизм и христианство утверждали, что весь мир сотворен добрым и благим Богом, но был искажен в результате свободного выбора человека, поставленного хозяином этого мира. Гностики, а затем и перенявший их идеи Мани, выносили добро полностью за грань нашего мира, именно в материи видя корень зла, а в создателе материи — сатану.

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Вообще, манихейский миф, отчасти заимствованный у гностиков, очень много говорит о мировоззрении и мироощущении своих создателей. Согласно этому мифу, Царь Тьмы (или его демоны) нарушили вечное статус-кво между материальным миром — своим царством — и владениями Отца Света. Так все и началось — не с сознательного творческого акта, не со слов "да будет…", а с экспансии темных сил, нарушивших гармонию.

Отец Света посылает на борьбу с агрессорами Первочеловека, вооруженного пятью светлыми элементами — светом, ветром, водой, огнем и воздухом (конечно, чисто духовными). Но враг усыпляет и пленяет Первочеловека. На помощь своему сыну Отец Света направляет Духа Живого, в помощь которому даны Друг Света и Великий Зодчий. Первочеловек спасен, но светлые элементы оказываются растворены в темной материи. Что же делать? Дух Святой разрабатывает целую стратегию по их извлечению из плена материи. Для этой цели и творится наш мир. Больше всего светлых элементов сосредоточено в Солнце и Луне. Луна, являясь своего рода вампиром, высасывает светлые элементы из мира и перенаправляет на Солнце, где они возвращаются в свой дом.

Солнцу и Луне в космогонии манихеев повезло больше всего. Там даже расположились престолы Отца Света! А вот миру, который мы видим вокруг, повезло меньше. Из костей демонов, поверженных в результате битвы с Духом Святым, возведены горы, из шкур созданы десять небес, из мяса и нечистот — восемь земель. Растения произошли из семени, извергнутого демонами-мужчинами (для этого пришлось призывать 12 дев!), а животные порождены демонами-женщинами.

Трудно вообразить, сколь глубокой должна быть ненависть к миру, чтобы так увидеть его происхождение!

Царь Тьмы творит первых людей, чтобы сделать их тела темницами для еще не высосанных Луной частиц света. Но тут и вмешивается "Иисус-Сияние"…

Несмотря на всю причудливость своего мифа, манихейство приобрело себе очень много сторонников. О том, как это учение развивалось дальше, чем покоряло одних и отталкивало других, мы расскажем в следующих статьях в серии "Ереси".

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