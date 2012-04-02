Мария Египетская - преображенная блудница

В пятую неделю Великого поста, предшествующую Страстной седмице, Церковь празднует память преподобной Марии Египетской. Она — живой укор, но и живая надежда всякому, кто утверждает, будто невозможно сопротивляться зову плоти. Мария много лет была блудницей, не ради денег, а лишь ради похоти, но любовь к Христу полностью преобразила ее жизнь…

Идет Великий Пост. Многие из нас в большей или меньше мере постятся, избегают лишних развлечений, читают Священное Писания или жития святых. Но иногда приходит мысль: куда мне до этих святых, они совсем из другого теста, а я — обычный человек, мне бы хоть какую-то меру соблюсти. А иногда — другая: вот я как хорошо пощусь, а! Тем более что на фоне светского окружения такой человек и правда выглядит чуть ли не святым. Такая мысль пришла и одному действительно хорошему постнику, монаху Зосиме, жившему в пятом веке.

Несколько десятков лет пробыл он в монастыре, занимаясь только работой, молитвой и чтением Писания, пищу же употребляя в минимальном количестве. "Есть ли, — думал он, — на земле монах, который может показать пример такого постничества, какого я еще не прошел? Найдется ли в пустыне — а в те времена самые стойкие подвижники отправлялись даже не в монастыри, а в пустыни — человек, превзошедший меня?". Этому монаху было дано увидеть подвиг, в который трудно поверить, и который объясним только чудом Божиим.

В монастыре был обычай на период Великого Поста до Страстной Седмицы уходить в каменистую Иорданскую пустыню. Монахи брали с собой немного еды (а некоторые не брали вовсе, питаясь растениями), расходились в разные стороны и проводили время в молитвах, не отвлекаясь ни на какие дела. Так сделал и Зосима. Он отправился далеко за Иордан.

После 20 дней пути он увидел как будто тень человеческого тела. Сначала он подумал, что ему показалось — но нет, это был человек, чье тело было худым и черным от солнца, а короткие выгоревшие волосы — белыми. Человек бросился бежать, Зосима — за ним. Он стал кричать и просить того остановиться, думая, что перед ним- пустынник-подвижник. Наконец издалека монах услышал ответ: "Авва Зосима! Прости меня ради Бога, что не могу предстать перед тобой: женщина я, как видишь, нагая, ничем не прикрытая. Но если ты хочешь преподать мне, грешной, свою молитву и благословение, то брось мне что-нибудь из своей одежды прикрыться". Затем она попросила его священнического благословения. Зосима удивился, что она знает его имя и сан, и понял, что перед ним — святая, которую за подвиги Господь наделил необыкновенными дарами.

Читайте также: "Лествица" на небо преподобного Иоанна

Вскоре он увидел этому еще одно невероятное подтверждение: во время совместной молитвы преподобная приподнялась над землей. Он даже подумал, что видит привидение. "Нет, — отвечала она как бы на его мысли, — я не дух, а обычная грешная женщина", и перекрестилась. Пораженный Зосима попросил ее рассказать о своей жизни. Святая не без смущения согласилась. Вот ее рассказ:

"Я, святой отец, родилась в Египте, но будучи двенадцати лет от роду, покинула родителей и отправилась в Александрию. Там я я потеряла свою девическую чистоту и стала неудержимо, ненасытно предаваться любодеянию. Семнадцать лет я совершала блуд со всеми, не ради подарка или платы, так как ничего ни от кого я не хотела брать, но я так рассудила, что даром больше будут приходить ко мне и удовлетворять мою похоть. Не думай, что я была богата и оттого не брала, — нет, я жила в нищете, часто голодная делала пряжу. Однажды я увидела, как много мужчин — и египтян, и ливийцев, идут к морю.

Я спросила одного встречного, куда спешат эти люди? Тот ответил, что они идут в Иерусалим на праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста. На мой вопрос, возьмут ли они и меня с собой, он сказал, что если у меня есть деньги и пища, то никто не будет препятствовать. Я сказала ему: "Нет, брат, у меня ни денег, ни пищи, но все-таки я пойду и сяду с ними в один корабль, а они меня пропитают: я отдам им свое тело заплату". — Я хотела пойти для того, чтобы около меня было много людей, готовых к похоти. Говорила тебе я, отец Зосима, чтобы ты не принуждал меня рассказывать про мой позор. Бог свидетель, я боюсь, что своими словами я оскверняю самый воздух". Но по просьбе Зосимы она продолжила:

"Как тебе, человек Божий, сказать, что было дальше? Какой слух вынесет рассказ о позорных делах, совершенных мною на корабле во время пути? Поверь, отец, я ужасаюсь, как море перенесло такой разврат, как не разверзлась земля и не погрузила меня живою в ад после совращения столь многих людей! Но я думаю, что Бог ожидал моего покаяния, не желая смерти грешника, но с долготерпением ожидая обращения.

Читайте также: Святой Патрик: рабство — путь к свободе

С такими чувствами прибыла я в Иерусалим и все дни до праздника поступала по-прежнему, и даже хуже. Я не только не довольствовалась юношами, бывшими со мной на корабле, но еще собирала на блуд местных жителей и странников. Наконец, наступил праздник Воздвижения Честного Креста, и я как и прежде, пошла совращать юношей. Увидев, что рано утром все, один за другом, идут в церковь, отправилась и я, вошла со всеми в притвор и, когда наступило время Воздвижения Честного Креста Господня, попыталась с народом проникнуть в церковь.

Как я ни старалась протесниться, но народ меня отстранял. Наконец, с большим трудом приблизилась к дверям церкви и я, окаянная. Но все входили в церковь, а меня не допускала какая-то Божественная сила. Я снова попыталась войти, и снова была отстранена, осталась одна в притворе. Так три-четыре раза я напрягала силы, но не имела успеха. Отчаявшись, я со стыдом отступила и встала в углу притвора. Очнувшись, я поняла, какая вина не дозволяет мне видеть животворящее древо Креста Господня: мерзость дел моих препятствует мне войти в церковь. Тогда я стала горько плакать, стоя в притворе. Подняв глаза, я увидала на стене икону Пресвятой Богородицы и, обратившись к ней, воскликнула:

— О Владычица, Дева, родившая Бога плотию! Я знаю, что недостойна я, нечистая и скверная, взирать на Твой лик Приснодевы, чистой телом и душой. Праведно, если Твоя девственная чистота погнушается и возненавидит меня, блудницу. Но я слышала, что рожденный Тобою Бог для того и воплотился, чтобы призвать грешников к покаянию. Приди же ко мне, оставленной всеми, на помощь! Повели, чтобы мне не возбранен был вход в церковь, дай мне узреть Честное древо, на котором плотию был распят рожденный Тобой, проливший святую кровь Свою за избавление грешников и за мое. Повели, Владычица, чтобы и для меня, недостойной, открылись двери церкви для поклонения Божественному Кресту! Будь моей верной поручительницей перед Сыном Твоим! Обещаю, что я больше не оскверню своего тела нечистотою блуда, но отрекусь от мира и его соблазнов и пойду туда, куда поведешь меня Ты, поручительница моего спасения.

Читайте также: Державная неба и земли Владычица

Когда я так помолилась, то, убежденная в милосердии Богородицы, двинулась с толпой в церковь. Теперь никто меня не отталкивал. Достигнув дверей, прежде для меня затворенных, я без труда вошла внутрь святой церкви и сподобилась видеть Животворящее древо, постигла тайны Божии, поняла, что Бог не отвергает кающегося. Я поклонилась до земли Честному Кресту и поцеловала его с трепетом. Потом я вышла из церкви к образу моей поручительницы — Богородицы и, преклонив колена перед Ее святой иконой, так молилась:

— О присноблаженная Дева, Владычица Богородица, не погнушавшись моей молитвы, Ты на мне показала Свое великое человеколюбие. Я видела славу Господню, блудная и недостойная видеть ее! Слава Богу, ради Тебя принимающему покаяние грешных! Вот все, что я грешная могу помыслить и сказать словами. Теперь, Владычица, пора исполнить то, что я обещалась, призывая Тебя поручительницей: наставь меня, как будет Твоя воля, и научи, как довершить спасение на пути покаяния.

После этих слов я услыхала, как будто издалека, голос:

— Если перейдешь через Иордан, то найдешь себе полное успокоение.

Выслушав эти слова с верою, что они обращены ко мне, я вышла из церковного притвора и быстро пошла вперед. На дороге кто-то дал мне три монеты. На них я купила три хлеба и спросила продавца, где путь к Иордану. Узнав, какие ворота ведут в ту сторону, я быстро пошла, проливая слезы. Так я провела весь день в пути, спрашивая дорогу у встречных и к третьему часу того дня, когда сподобилась узреть святой Крест Христов, уже на закате солнца, я дошла до церкви святого Иоанна Крестителя у реки Иордана. Помолившись в церкви, я сошла к Иордану и омыла себе водой этой святой реки руки и лицо. Возвратившись в церковь, я причастилась Пречистых и Животворящих Тайн Христовых. Потом я съела половину одного хлеба, выпила воды из Иордана и уснула на земле. Рано утром, найдя небольшую лодку, и переправившись на другой берег, я снова обратилась к своей руководительнице-Богородице с молитвой, как ей будет угодно наставить меня. Так я удалилась в пустыню, где и скитаюсь до сего дня, ожидая спасения, какое подаст мне Бог от душевных и телесных страданий. 47 лет прошло, как я оставила Иерусалим".

"Неужели никакие искушения не соблазняли тебя?" — спросил потрясенный рассказом монах, — "и неужели тебе не понадобилось здесь ни пищи, ни одежды?"

"Поверь мне, отец Зосима, что 17 лет прожила я в этой пустыне, борясь со своими безумными страстями, как с лютыми зверями. Когда я принималась за пищу, я мечтала о мясе и вине, какие ела в Египте; мне хотелось выпить любимого мною вина. Будучи в миру, много пила я вина, а здесь не имела и воды; я изнывала от жажды и страшно мучилась. Иногда у меня являлось очень смущавшее меня желание петь блудные песни, к которым я привыкла. Тогда я проливала слезы, била себя в грудь и вспоминала обеты, данные мною при удалении в пустыню.

Тогда я мысленно становилась перед иконою поручительницы моей, Пречистой Богородицы и с плачем умоляла отогнать от меня мысли, смущавшие мою душу. Долго я так плакала, крепко ударяя себя в грудь, и наконец как бы свет разливался вокруг меня, и я успокаивалась от волнений. Как признаться мне, отец, в блудных вожделениях, овладевавших мною? Прости, отец. Огонь страсти загорался во мне и опалял меня, понуждая к похоти. Когда на меня находил такой соблазн, то я повергалась на землю и обливалась слезами, представляя себе, что перед мною стоит Сама моя поручительница, осуждает мое преступление и грозит за него тяжелыми мучениями.

Поверженная на землю я не вставала день и ночь, пока тот свет не озарял меня и не отгонял смущавшие меня мысли. Тогда я возводила очи к поручительнице своей, горячо прося помощи моим страданиям в пустыне — и действительно, Она мне давала помощь и руководство в покаянии. Так провела я 17 лет в постоянных мучениях. А после, и до сего времени, Богородица во всем — моя помощница и руководительница.

Читайте также: "Суд без милости не оказавшему милость…"

Окончив хлебы, через семнадцать лет, я питалась растениями; одежда, какая была на мне при переходе через Иордан, истлела от ветхости, и я много страдала, изнемогая летом от зноя, трясясь зимой от холода; так что много раз я, как бездыханная, падала на землю и так долго лежала, претерпевая многочисленные телесные и душевные невзгоды. Но с того времени и до сегодня, сила Божия во всем преобразила мою грешную душу и мое смиренное тело, и я только вспоминаю о прежних лишениях, находя для себя неистощимую пищу в надежде на спасение: питаюсь и покрываюсь я всесильным словом Божиим, ибо не хлебом одним будет жить человек!"

Услышав, что она говорит словами Священного Писания, Зосима спросил, не изучала ли она его?

"Не думай, — отвечала она с улыбкой, — что я со времени моего перехода через Иордан видела какого-либо человека, кроме тебя: даже зверя я не видала ни одного. И по книгам я никогда не училась, но слово Божие везде и всегда просвещает разум и проникает даже до меня, неизвестной миру. Но заклинаю тебя воплощением Слова Божия: молись за меня, блудницу".

Зосима же, наоборот, бросился к ее ногам в поклоне, хваля Бога, который дает людям силу для таких подвигов. Преподобная не дала ему поклониться, но попросила:

"Останься в монастыре в следующий Великий Пост, да и невозможно тебе будет уйти, если и захочешь; во святой и великий Четверг, в день Тайной Христовой вечери, возьми в сосуд животворящего Тела и Крови, принеси к селению на том берегу Иордана и подожди меня, чтобы мне причаститься Святых Таин". После этих слов она удалилась в пустыню.

Зосима отправился в монастырь, славя Бога. В следующий Пост он приболел и, действительно, не смог выйти из монастыря. Только к концу Поста, выздоровев, он пошел к Иордану, как и попросила святая. Когда уже стемнело, в лунном свете монах увидел худую фигуру. Тут ему пришла в голову мысль: как она переправится через Иордан, если лодки нет? Но тут же был поражен необычным зрелищем: святая перекрестила воду и пошла по ней, как по суше. "Воистину Бог исполняет Свое обещание уподобить Себе своих святых!" — подумал Зосима.

Преподобная попросила его прочитать "Символ Веры" и "Отче наш", причастилась Святых Таин и, хотя никогда не читала Священное Писание, произнесла молитву Симеона Богоприица: "Ныне отпущаеши рабу Твою, Владыко, по глаголу Твоему с миром, яко видеста очи мои спасение Твое" (Лк. 2:29-30).

Святая еще раз попросила молиться за нее, и прийти еще через год на то же место. Затем она удалилась, а Зосима понял, что он так и не спросил имени великой подвижницы, но понадеялся узнать это в будущем году.

Прошел еще год. Зосима опять отправился в пустыню. Подойдя к назначенному месту, он увидел святую, лежащую умершей, со сложенными руками, лицом на Восток. Около нее он заметил надпись: "Погреби, авва Зосима, на этом месте тело смиренной Марии, отдай прах праху. Моли Бога за меня, скончавшуюся в месяце апреле, в первый день, в ночь спасительных Страстей Христовых, по причащении Божественных Тайн". Зосима еще раз удивился: как она могла написать это, не умея, по ее словам, не читать, не писать? И как же он выполнит поручение святой, ведь он уже старый и не в состоянии вырыть могилу?

Тут монах увидел огромного льва. Сначала он испугался, но затем перекрестился, веря, что останется невредим молитвами святой подвижницы. Лев приближался кротко и ласково, как котенок, и Зосима сказал зверю: "Выкопай же ты когтями своими могилу, и я погребу тело преподобной". Тот как будто понял слова и действительно стал рыть передними лапами яму. Когда она стала достаточно большой, Зосима положил в нее тело святой, с молитвами засыпал землей и возвратился в монастырь.

Читайте также: Преподобный Герасим — старец со львом

Только сейчас он рассказал монахам все, что видел и слышал от святой Марии. Игумен Иоанн исправил в обители некоторые недостатки, на которые указала Зосиме святая, а сам рассказ о ней передавался устно в этом монастыре, пока его не записал святой Софроний, патриарх Иерусалимский, несколько десятилетий спустя.

Рассказ о Марии Египетской кажется на первый взгляд совершенно удивительным — но такими же удивительными кажутся и чудеса Христовы, и чудеса святых: Серафима Саровского, Иоанна Кронштадтского, тоже невероятные, но засвидетельствованные современниками. Сам Серафим Саровский на вопрос, почему его современники-христиане не имеют такой жизни, как великие подвижники, ответил: потому, что не имеют такой решимости.

А ведь это значит, что и мы, даже самые "обычные" из нас, могут стать святыми, была бы решимость и любовь к Богу? А откуда ее взять, подскажет отрывок из Евангелия, который читается в день преподобной Марии: "прощаются грехи её многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит" (Лк. 7:47). Пока мы считаем себя "не такими уж плохими", пока мы считаем, что нам и прощать то почти нечего — вряд ли будет особо благодарны Богу за прощение. А если будем трезвого мнения о себе — то от благодарности сможем и любить, как великая святая Мария Египетская.