Хула на Духа - самый непростительный грех

Сейчас, в дни, когда Церковь празднует сошествие Святого Духа на апостолов, будет уместно вспомнить о грозных словах Христа: "всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится человекам; если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем." (Мф.12:31-32) Что это за страшная угроза такая, и почему Третье Лицо Троицы вдруг предстает перед нами более обидчивым, чем Отец или Сын?



Вера Святых 15 Бог Святой дух

Поначалу фраза, вырванная из контекста, может показаться странной и даже излишне жестокой. Ну правда, Бог Любви, который сказал: "Если будут грехи ваши, как багряное, — как снег убелю; если будут красны, как пурпур, — как волну убелю" (Ис.1:18), — и вдруг говорит о грехе, которому нет прощения.

Еще большего тумана добавляют некоторые поверхностные пособия образца "В помощь кающемуся". Так, в одном из них содержание упомянутого греха "хулы на Духа Святого" расшифровывается следующим образом.

"Чрезмерное упование на Бога или продолжение тяжко греховной жизни в одной надежде на милосердие Божие. Отчаяние или противоположное чрезмерному упованию на Бога чувство в отношении к милосердию Божию, отрицающее в Боге отеческую благость и доводящее до мысли о самоубийстве. Упорное неверие, не убеждающееся никакими доказательствами истины, даже очевидными чудесами, отвергающее самую дознанную истину".

Безусловно, к сути указанного греха относится лишь последний, третий тезис. А вот понять, что есть "чрезмерное упование на милосердие Божье", право, несколько затруднительно. Скажем, благоразумный разбойник, попросивший на Кресте: "Помяни мя, Господи во Царствии Твоем!". — и немедленно получивший просимое, он что, тоже "Духа хулил"? Ведь до этого в его преступной жизни не было ни искры покаяния — и Церковь, желая подчеркнуть в рекомендуемых молитвах кающимся их крайнее смирение, сравнивает их как раз с данным разбойником. "Но яко разбойник молю Тя…".

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Пожалуй, если что и может возникнуть в душе неискушенного верующего от мыслей о "губительности чрезмерного упования на милость Божью", — так это как раз упомянутое во втором тезисе "отчаяние". Которое способно довести человека если не до самоубийства, то до полного отказа от надежды на спасение. Дескать, поживу, наслаждаясь жизнью, пока можно — а там все равно ничего хорошего не будет.

Между тем, в грех хулы на Духа Святого сам Христос вкладывал вполне определенный смысл. Непосредственно в контексте евангельской истории — это очернение фарисеями творимых Им чудес. Которые объявлялись мнимыми "праведниками" выполняемыми "по воле князя бесовского", и так далее. В отличие от мнения простых современников Спасителя, мысливших гораздо более практично и правильно: "От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего".

Многие "продвинутые" христиане с умилением читают цитированные строки — но в упор не могут применить их к современности. Так, они с не меньшим умилением читают статьи и брошюры, где любое целительство объявляется богопротивной, антицерковной и сатанинской деятельностью. Спору нет, некоторые методы лечения — даже принятые в официальной медицине — и вправду явно берут свое начало в черной магии — как, например, терапия стволовыми клетками, взятыми у трупов убитых во время абортов детей. Или пересадка органов, вырезанных у похищенных для этого взрослых. Гипноз, как порабощение свободной человеческой воли, также вызывает сомнения.

Однако объявлять без предварительного разбирательства любого целителя "сатанистом" на основании лишь того, что тот не взял благословения у местного архиерея и не ведет монашеского образа жизни — это, право, сильно напоминает подход ветхозаветных фарисеев. На что большинство людей, не исключая и многих верующих, могут ответить чисто евангельскими словами: "Я не знаю, грешник ли Он — знаю лишь, что я раньше был слеп, а теперь вижу…" (Ин. 9:25).

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Впрочем, и безотносительно к трактованию чудесных исцелений в нашей жизни, увы, хватает примеров указанной "хулы". Проявляется она каждый раз, когда мы, иногда из-за злости, иногда — по неведению, пытаемся объяснить нечто хорошее (а значит, происходящее под воздействием благодатных энергий Святого Духа) чем-то приземленно-плохим.

В качестве квинтэссенции подобного подхода можно привести строки из шуточной песни Тристана из музыкального фильма 70-х годов "Собака на сене".

Если вы на женщин слишком падки,

В прелестях ищите недостатки.

Станет сразу все намного проще:

Девушка стройна, мы скажем: мощи!

Умницу мы наречем уродкой,

Добрую объявим сумасбродкой.

Ласковая — стало быть, липучка,

Держит себя строго, значит злючка.

Назовем кокетливую шлюхой,

Скажем про веселую — под мухой.

Пухленькая: скоро лопнет с жиру.

Щедрую перекрестим в транжиру.

Ну, а бережлива? Окрестим в сквалыгу!

Если маленькая? Ростом с фигу!

Если рослая? Тогда верзила!

Через день, глядишь,

Через день, глядишь,

Через день, глядишь,

Любовь остыла!!!

Впрочем, примеры откровенной лжи и клеветы в применении к лучшим проявлениям человеческих чувств и действий вышеуказанным не исчерпываются. Разве редко можно услышать: "Ага, подает милостыню, ходит в храм — значит, хочет показаться святошей"? "Она с ним встречается не потому, что любит, а хочет его квартиру захватить" (а любовь юноши объясняют исключительно "желанием секса")? "Он идет в политику (медицину, образование, etc) только ради того, чтобы набить карман, а не ради помощи согражданам", и так далее? Увы, гораздо чаще, чем хотелось бы.

Но почему же грех хулы на Духа назван Господом "непростительным"? Тут все дело в "механизме" нашего спасения. Бог готов сотворить любое чудо, включая безграничную милость к любому, даже самому страшному грешнику, но для его успешного действия необходимо свободное согласие самого человека. К примеру, попадет описанный в Евангелии фарисей в рай — а там ему Христос скажет: "Приди в радость Отца Моего". И что с большой вероятностью ответит указанный "праведник", в земной жизни считавший Спасителя "прислужником бесов"? Разве что "отойди от меня, Сатана"! Как окажешь помощь тому, кто по неверию своему (или — по ложной вере) от этой помощи упорно отказывается, почитая истинную любовь за проявление ненависти?

Вот и получается, что хула на Святого Духа, его спасающую Благодать является самим тяжким грехом, не поддающимся исцелению даже Богом — потому что грешником отвергается сама возможность исцеления в принципе. Впрочем, как замечают Святые Отцы, если человек покается даже в такой хуле — Господь примет его покаяние. Что особенно актуально для нас, чересчур часто осуждающих ближних, клевещущих на лучшие движения их души. К счастью, "нет греха, способного победить милосердие Божье", главное — вовремя осознать всю его мерзость, попросив у Бога прощения.