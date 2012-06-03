Пятидесятница - день рождения Церкви

В воскресенье, 16 июня, Церковь отмечает день Пятидесятницы, который чаще называют Троицей. Как и у всех праздников, связанных с пасхальным циклом, дата эта плавающая — и отмечается он спустя 50 дней после Воскресения Христова. Впрочем, оба эти названия не совсем точно отражают суть праздника. Первое обозначает всего лишь временный интервал, прошедший от момента Славного Христова Воскресения — и чисто словарно напоминает праздник с таким же названием у иудеев, посвященный памяти заключения Завета с Богом через Моисея на горе Синай как раз через 50 дней после выхода из египетского рабства.



Читаем Деяния Святых Апостолов с протоиереем Андреем Рахновским. Телеканал Союз.

Слегка перекликается с ветхозаветным праздником и внешняя форма христианской Пятидесятницы. Так, иудеи приносили Богу в жертву начатки плодов — христиане приносят в храмы весеннюю зелень, которая после освящения разбирается по домам для их освящения и сохранения от враждебных сил.

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Второе именование указывает на то, что этот день в Священной Истории ознаменовался исполнением полноты Бога — явлением Святого Духа Он окончательно явил себя в Трех Лицах. Впрочем, в этом смысле Пятидесятница не эксклюзивна: например, при Крещении Господнем в водах Иордана Троица была явлена миру даже более наглядно. Когда на находившегося в воде Сына в виде голубя снизошел Святой Дух — и при этом с небес раздался голос Бога-Отца: "Се есть Сын мой возлюбленный — в нем мое благоволение".

Как бы там ни было, в исторической традиции сложились именно эти названия — и их употребление вполне допустимо. Но все же главным отличием Пятидесятницы является Сошествие Святого Духа на апостолов. Именно оно отражено на всех иконах этого праздника — склонившиеся в благоговении ученики Христовы, и нисходящие на них огненные языки. Еще этот день называют днем рождения Церкви.

Конечно, это не означает, что верные последователи Господа доселе были лишены благодатных даров Божьих. Вообще Дух Святый действовал в мире всегда — без него было бы невозможным само бытие. Тем же Духом были движимы пророки Ветхого Завета. Так, царь Давид в своем знаменитом 50-м покаянном псалме говорит: "Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отыми от меня". По вдохновению Духа святой праведный Симеон Богоприимец вместе с пророчицей Анной узнали в младенце Христе, принесенном в Иерусалимский храм, будущего Спасителя мира.

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Без Духа апостолы просто не смогли бы совершать множество чудес еще в земной жизни своего Учителя. Правда, сами они тогда не всегда понимали, чем руководствуются — как в эпизоде с попыткой "свести огонь с неба" на неверных, когда сам Господь укоризненно заметил: "Не знаете, какого вы духа". А сразу после своего Воскресения Он явился апостолам и сказал им: "Мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся" (Ин. 21-23).

Однако это ниспослание Святого Духа в богословии принято именовать "личной Пятидесятницей". В первую очередь потому, что этот священный дар был ниспослан Христом при личной встрече — и каждому из апостолов в отдельности. А о Пятидесятнице "общей" сам Господь предупреждал учеников еще до Распятия. Причем, объяснял необходимость своего удаления от мира как раз тем, что в противном случае "не сможет придти Утешитель", под которым подразумевался именно Святой Дух.

Вообще, чтобы лучше понять содержание сегодняшнего праздника, необходимо сделать еще один экскурс в библейскую историю — еще на несколько тысяч лет в прошлое. Когда после Всемирного Потопа вновь возродившееся человечество попыталось объединиться в горделивом замысле "создать себе имя" — помимо Бога — и начало строить Вавилонскую башню. Что в расширенном смысле обычно толкуется, как "цивилизация без Бога". Чуть отвлекаясь от главной цели статьи, можно заметить, что временное торжество этой идеи наступит перед Вторым Пришествием Христа — в виде мрачного Царства Антихриста, который тоже объединит народы — но против Создателя и Его Любви.

Но тогда, в Вавилоне, Господь не попустил совершиться самоубийственному замыслу людей — Он "смешал им языки". Незадачливые строители перестали понимать друг друга — и разбрелись по всей Земле, образовав отдельные народы и прекратив строить горделивое сооружение.

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Однако спустя 50 дней после Воскресения Христова (и через десять дней после Его Вознесения) все вдруг изменилось! Огненные языки, помимо множества других даров, сообщили апостолам знание языков и наречий всех окружающих народов. В первую очередь, конечно, для того, чтобы те могли им проповедовать Христа безо всяких помех. Но и само по себе такое "многоязычие" означало ничто иное, как отмену древнего Божьего прещения. Падшее человечество, в свое время раздробленное на отдельные народы для его же блага, вновь предстает единым целым — только уже в виде Церкви Христовой, собрания верующих во Имя Господа, объединенного единым Духом.

Собственно, образование этой церкви и есть исполнение обетований о наступлении Царства Божия. Да, формально земное время падшего мира еще продолжается — но "царство Божие внутри нас есть", в самоощущении каждого верующего, движимого Духом Святым. Если, конечно, в нем этот дух не угас.

Недаром один из самых выдающихся подвижников земли Русской, преподобный Серафим Саровский на вопрос о цели жизни христианина отвечал, что она заключается в "стяжании Духа Святого". И, как и другие святые, видимым образом показывал через себя его благодатные действия. "Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание." (Гал.5:21-22), — говорит апостол Павел, и добавляет при этом: "На таковых нет закона." Спустя несколько столетий отец западного богословия блаженный Августин скажет: "Возлюби Бога — и делай, что хочешь". Ведь если человек движется лишь Духом Любви — ему не обязательно знать какие-то формальные запреты, обозначающие хотя и греховные, но соблазнительные деяния — они не имеют над ним власти.

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Впрочем, вышеперечисленным дары Святого Духа не исчерпываются — проявлясь и в том, что выглядит настоящими чудесами. "Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания…; иному вера…; иному дары исцелений…; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно." (1Кор.12:7-11) Важно уточнить — апостол акцентирует внимание на том, что эти благодатные дары сообщаются верующим в единой Церкви — Теле Христовом, отдельные члены которой, подобно органам человеческого тела, выполняют свое служение согласно сообщенному Духом таланту. Покрывая немоши ближних — и, в свою очередь, принимая в других аспектах помощь от них.

К сожалению, до конца всеобщей истории и видимого торжества Царства Небесного в мире сохраняется грех и зло — а значит, живущие неизбежно испытывают скорбь. Однако Дух Святой, по обетованию Спасителя, утешает верующих в их немощах. Уже в Пятидесятницу при Его сошествии апостолы исполнились такой невероятной радости, что очевидцы недоумевали: "Может, они напились вина?". Утешением может быть и исцеление в болезни, и какое-ниюдь иное показательное чудо. А может — и подание терпения в перенесении скорбей, когда они даже не ощущаются. Конечно, наиболее показательны в этой связи подвиги мучеников за веру, которые, перенося немыслимые пытки, часто не чувствовали реальной боли.

Но и в повседневной жизни есть немало сходных примеров. Когда, скажем, искренне любящие друг друга люди, объективно идущие ради своей любви на взаимные жертвы, тем не менее, чувствуют себя абсолютно счастливыми. А ведь такая вроде бы обыденность и есть ярчайшее проявление одного из наиболее характерных действий Святого Духа, в связи с эти и называемого Параклитом, по гречески — Утешителем.

Конечно, знание указанных моментов встречается, в основном, в богословской литературе. Но любые даже самые правильные слова — это всего лишь слова, Дух ими не исчерпывается. И потому можно, даже не зная правильных богословских формул, на каждой молитве искренне просить: "Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша." И получать просимое — по своей вере. А основание нашей молитвы Святому Духу полагается как раз в Пятидесятницу, когда Он в виде огненных языков сошел на апостолов в Иерусалиме, сотворив из них первую христианскую церковь…