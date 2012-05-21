Христианин и страдания - кара или испытание?

Проблема зла, страданий, справедливости издавна волнует нас. Проще всего атеистам: для них неприятности — помеха на пути ко "всеобщему счастью", для достижения которого надо придумать "единственно правильное учение" и увлечь им как можно больше людей. На деле же от "рая" остаются лишь "благие намерения", которыми вымощена дорога известно куда.



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"Светлые умы" толпятся в очереди, чтобы предложить страждущему человечеству очередной "единственно правильный" способ достигнуть всеобщей гармонии. То ли в хард-версии полного тоталитаризма вроде большвистко-марксистских идей, то ли лайт-версии повсеместной многопартийной системы, когда разделившиеся на два (или больше) отряда "спасители" раз в несколько лет сменяют друг друга у власти — когда населению становится очевидным закономерное банкротство прекраснодушных обещаний лицемерных политиков.

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Впрочем, верующим людям легче ненамного. Да, они знают, что хотя мир и создан изначально прекрасным творением Божьим, но ныне "лежит во зле". В первую очередь — из-за самих же людей и их стремления удовлетворить свои греховные страсти, не думая о последствиях. Рассчитывать превратить мир в подобие потерянного рая своими силами в лучшем случае — наивность. А в худшем — маниакальное желание добиться всеобщего счастья любой ценой раз за разом приводит к очередной "кровавой бане". Другое дело, что и способствовать своими действиями (или, наоборот, ленью) умножению зла в мире — тоже отнюдь не есть соработничество с Богом по хранению своего творения.

Особенно трудно бывает совместить два неопровержимых тезиса: один — Бог благ и всемогущ, и второй — зло в мире все-таки существует. Из чего часто и делаются вроде бы вполне логичные выводы о том, что либо Творец не может покончить со злом (и тогда Он просто слаб), либо может, но не хочет (а следовательно, Он не такой уже человеколюбивый).

Впрочем, указанные сомнения в души рядовых верующих большинство пастырей Церкви пытаются не заронить всеми возможными способами — так что с эти вопросом сталкиваются все больше "интеллектуалы", философы и богословы. В обычных "душеспасительных" книжках и таких же проповедях почти повсеместно проводится несложная мысль: все человеческие страдания — кара Божья за наши грехи, и лучшее, что может сделать страдающий человек, — перенести их с максимальным терпением и осознанием своего положения "справедливо наказуемого".

Но так ли это на самом деле? 19 мая Церковь отметила день памяти святого праведного Иова. Среди ветхозаветных святых он занимает особое положение. Для начала — он никоим образом не относился к иудеям, да даже и к прямой "ветви" потомков Ноя до Авраама. Собственно говоря, судя по историческому фону библейской книги, названной его именем, праведник жил в Северной Аравии задолго до того, как Авраам поверил Богу и стал родоночальником "избранного народа".

Как следует из Библии, Иов проводил весьма благочестивую жизнь: питал и защищал вдов и сирот, не обижал ближних, чтил Бога и приносил Ему жертвы не только за себя, но и за своих детей. В результате чего и был вознагражден Творцом значительным богатством, здоровьем, многочисленным потомством, а также был поставлен Им в пример для подражания. Тогда к Творцу пришел в числе других "сынов Божьих" (под которыми подразумеваются ангелы) Сатана, уже сверженный с Неба за свое отступничество.

Дьявол задал своему Создателю коварный вопрос: "А даром ли богобоязнен Иов?" Дескать, в богатстве и счастье любой сможет быть благодарным и благочестивым — а что будет, если все это отнять? В итоге падший дух получил от своего Отца временную власть вредить Иову — за исключением права посягать на его "душу", жизнь и разум.

Этим разрешением враг рода человеческого воспользовался в полной мере. Сначала на стада Иова напали враги, и, убив пастухов, лишили праведника всего богатства. Потом сильный ветер обрушил дом, под обломками которого погибли все его дети. И наконец, дьявол поразил тело 108-летнего старца лютой проказой — после чего тот стал избегаем почти всеми знакомыми, лежал на гноище в смраде и гное, отдирая зудящие струпья черепком.

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В упомянутой выше "душеспасительной" литературе упоминание об Иове обычно заканчивается воспеванием его "терпения", выраженном словами после всех указанных бедствий "Бог дал — Бог взял, неужели мы, принимая от Него доброе — злое не стерпим?", а также отказом от совета жены "похулить Бога — и умереть", тем самым избавив себя от невыносимых мук.

На самом деле, такое утверждение — "полуправда", граничащая с откровенной ложью. Да, ветхозаветный праведник, несмотря ни на что, не проклял своего Создателя — но, тем не менее, имел мужество не заниматься псевдоблагочестивым "самооговором" в духе "ах, это все справедливое наказание за мои бесчисленные грехи". Вместо этого он пламенно вопрошал: "За что?! Ведь я не знаю за собой никакой вины?!". И более того, вопреки слащавым утверждениям некоторых современных наставников образца "Жизнь — это великий дар Божий, быть недовольным ею (а тем более — отказываться от нее) — страшный грех", Иов в самом начале своей речи проклял сам день своего рождения ("Лучше бы я не родился"). Может быть потому, что четко понимал разницу между истинной жизнью, счастьем в ощущении Любви Божьей — и жалким прозябанием, когда эта Любовь не чувствуется. Тогда само существование оборачивается медленным мучительным умиранием, а смерть видится счастливым избавлением.

Слова страдальца были направлены к его друзьям, которые все же пришли к больному. И хотя они чисто по-человечески сочувствовали ему, но, будучи людьми верующими, чувствовали необходимость "защищать Бога". В сущности, большая часть содержания Книги Иова — это и есть самое древнее изложение "теодицеи" — защиты благости и справедливости Божьей в контексте царящего в мире зла.

Местами дискуссия праведника с друзьями кажется сверхактуальной даже для наисовременнейших реалий "эпохи первоначального накопления капитала". Например, эти "академические богословы" доказывают, что любой нечестивец, "кровопийца" и грешник обязательно получит от Бога справедливое возмездие.

"Нажитое трудом возвратит, не проглотит; по мере имения его будет и расплата его, а он не порадуется.

Ибо он угнетал, отсылал бедных; захватывал домы, которых не строил; не знал сытости во чреве своем и в жадности своей не щадил ничего.

Ничего не спаслось от обжорства его, зато не устоит счастье его.

В полноте изобилия будет тесно ему; всякая рука обиженного поднимется на него.

Когда будет чем наполнить утробу его, Он пошлет на него ярость гнева Своего и одождит на него болезни в плоти его.

Убежит ли он от оружия железного, — пронзит его лук медный; станет вынимать стрелу, — и она выйдет из тела, выйдет, сверкая сквозь желчь его; ужасы смерти найдут на него!

Все мрачное сокрыто внутри его; будет пожирать его огонь, никем не раздуваемый; зло постигнет и оставшееся в шатре его.

Небо откроет беззаконие его, и земля восстанет против него.

Исчезнет стяжание дома его; все расплывется в день гнева Его.

Вот удел человеку беззаконному от Бога и наследие, определенное ему Вседержителем!".

Однако на это богословски выверенное утверждение Иов отвечает изложением практических наблюдений из реальной жизни, прямо критикуя то, что кажется ему "Божьей недоработкой".

"Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки?

Дети их с ними перед лицем их, и внуки их перед глазами их.

Домы их безопасны от страха, и нет жезла Божия на них.

Часто ли угасает светильник у беззаконных, и находит на них беда, и Он дает им в удел страдания во гневе Своем?

Они должны быть, как соломинка пред ветром и как плева, уносимая вихрем.

Ты скажешь: Бог бережет для детей его несчастье его. — Пусть воздаст Он ему самому, чтобы он это знал.

Пусть его глаза увидят несчастье его, и пусть он сам пьет от гнева Вседержителева.

Ибо какая ему забота до дома своего после него, когда число месяцев его кончится?".

И даже описание похорон торжествующих грешников из числа "сильных мира сего" как будто списано с видеозаписей многих современных траурных процессий

"Его провожают ко гробам и на его могиле ставят стражу.

Сладки для него глыбы долины, и за ним идет толпа людей, а идущим перед ним нет числа".

Впрочем, эта дискуссия ведется главным образом с одной целью. Друзья Иова пытаются доказать ему, что беды, несчастья, горе могут быть следствие исключительно "праведного суда Божия" заслужившим его грешникам. А потому лучшее, что может сделать мнимый "злодей" — поскорее покаяться и исправиться. Иов же каяться в несуществующих грехах не желает — и доказывает на конкретных примерах, чтои благоденствие, и горе вовсе не обязательно связано с "моральным обликом" каждого человека. В конце концов, побежденные его аргументами, собеседники замолкают.

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И тогда к Иову обращается сам Бог — из бури! Первые Его слова вроде бы похожи по смыслу на утверждения собеседников страдальца: речи последнего называются "безумными". Ну, а в дальнейшем Вседержитель показывает свое величие, выразившееся в создании мира, управлении небесными светилами, растениями и животными, необъятную человеческим умом Божью премудрость. После этой речи Иов вздыхает: "Да, я настолько менее совершенен, чем Ты — что не вправе требовать от Тебя ни объяснений, ни оправданий".

Однако и смиренно посыпать голову пеплом: "Прости меня, принимающего заслуженное наказание за грехи" — праведник не спешит. И в итоге слышит неожиданное — Господь сообщает своим мнимым "защитникам", что "Его сердце пытает на них яростью" — и повелевает принести жертвы за то, что они "говорили о Мне не так правильно, как раб мой Иов". Только не самим — а, опять же, попросив об этом Иова, потому что напрямую от таких псевдопочитателей Бог не принимает даже покаянных молитв.

Вообще, как следует логически, Господь в конце концов сообщил Иову о причинах его злоключений. И о том, что благодаря его подвигу Сатана удостоверился — на Земле есть люди, способные на бескорыстную любовь к своему Создателю, которая может быть проверена лишь в беде, а не в благоденствии. Праведник исцелился от своей болезни, у него родились новые дети, вдвое увеличилось богатство, да и прожил он после описываемых бед еще 140 лет.

И хотя Книга Иова не дает однозначных ответов на вопросы, "почему праведник может бедствовать, а грешник — благоденствовать", "почему Господь попускает зло", главное, чему она учит — всегда оставаться человеком. И сострадать ближнему в его бедах, не углубляясь в поиск причин их возникновения — что и есть любовь в чистом виде. И не уподобляться мнимым "друзьям" Иова, которые вместо того, чтобы утешить своего товарища, фактически озлобляли и клеветали на него, думая, что защищают Бога, а самом деле, занимались форменным богохульством. О чем им и было нелицеприятно сказано Творцом.

Отрывки из Книги Иова недаром читаются на Страстной Неделе, когда вспоминается путь Христа на страдания и сама Его Крестная Смерть. Ведь тогда, в Иерусалиме, в пригвожденном на Кресте страдальце большинство собравшихся тоже видело справедливо осужденного грешника, преступника перед Законом. А оказалось, что Он в своих незаслуженных страданиях взял на себя грехи всего мира…

В современной церковной проповеди слишком часто забываются, скажем, и слова апостола Петра: "Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете…Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое; а если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь." (1 Пет. 4:13-16). Происходит странная аберрация церковного сознания — исчезает понимание, что страдание лишь "за свои грехи" автоматически лишает верующего права осознавать соучастие в безгрешных страданиях Христа. И тем самым — называть себя "христианином" в собственном смысле слова.

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Впрочем, такое отношение к самому себе может свидетельствовать и просто о смирении. Точно так же, как искусственное лишение себя пищи, пост, сам по себе не является обязанностью человека — но может служить делу его духовного роста и борьбе со страстями. Однако говорить, например, другу (или любому другому человеку): "Ты страдаешь за свои грехи" — совершенно недопустимо. Лишь Господь знает, кто за что и как страдает — по чину разбойника, Иова или самого Христа. И потому только Бог может судить. Поэтому добродетель неосуждения ближнего — одна из главных в христианстве. Что, разумеется, не означает толерантности к злу — что выражается словами "люби грешника, но ненавидь грех".

А создавать "теодицеи", конечно, можно. Только все же куда надежнее не пытаться постичь замысел Божий несовершенным человеческим умом, а стараться помогать Богу в Его замысле, проявляя деятельную любовь, сострадание и милосердие к тем, кто в них нуждается.