Ликбез: Как не спутать священника и святого

В любой религии, кроме уровня мистического, возвышенного, есть и уровень ритуала — важный, но более приземленный. Его не стоит обходить молчанием. Ведь часто людей интересуют практические, прикладные вопросы, а не фундаментальные проблемы, касающиеся сути вероучения. Незнание простейших "внешних" моментов порой приводит к курьезным ситуациям.



Фермер в рясе: священник возрождает деревню в Тверской области / Новости от 28.01.2019 11:04

Зачастую желание "захожан" получить четкие практичные инструкции на тему "какой иконе ставить свечку, чтобы повезло в бизнесе" повергает в большое расстройство священнослужителей и богословов, но человек есть человек, и на его реальные запросы тоже нужно уметь ответить.

Весьма забавные ситуации происходят регулярно. Подходит женщина в одном монастыре к молодому иеромонаху и спрашивает: простите, святой Пантелеймон — это вы? Иеромонах грустно вздыхает (видимо, такое обращение для него не внове) и вежливо отвечает: иеромонах Пантелеймон. Женщина нисколько не смущается: "Ну да, да, именно это я и имела в виду" — и деловито переходит к изложению своего вопроса.

Этот случай, как и многие другие, наглядно иллюстрирует, насколько зачастую размыта и, так сказать, не сигментирована в восприятии человека "с улицы" сфера сакрального. Свято все, что как бы то ни было относится к этой сфере.

Однако разбираться в этих вопросах нужно. Нужно хотя бы потому, что раз уж человек обращается по какому-то вопросу к Церкови, к ее представителям, то совершенно логично проявить к ним толику уважения. Не плохо бы потрудиться узнать, каково, собственно, церковное, христианское отношение к тем вопросам, которые тебя беспокоят? А не просто потребовать готовую технологию их решения. Ведь порой доходит до странного — в Церкви видят силу, реально способную помочь в той или иной жизненной ситуации, но вот мнение Церкви о самой ситуации, ее оценка, если она как-то противоречит оценке вопрошающего, игнорируется или даже отметается.

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Также не худо бы знать, к кому стоит обращаться и по какому конкретно вопросу. Святой Пантелеймон и иеромонах Пантелеймон — не одно и то же. Но не для всех это очевидно. Как же их отличить?

Конечно, спутать давным-давно жившего святого и стоящего перед тобой служителя культа — случай хоть и не единичный, но все же и не повседневный. Есть более насущные вопросы: к кому обратиться, если я пришел в храм, и по какому вопросу? Как отличить одних священнослужителей от других? Все ли, кто работает в храме — священники?

Сразу стоит сказать, что большинство людей, работающих при храме, не имеют никакого отношения к священному сану. Но это вовсе не значит, как думают многие, что они не имеют отношения к Церкви. Человек, принявший святое крещение, становится членом Церкви, так что и мы с вами, если были крещены, являемся таковыми. Таким образом, Церковь не является по отношению к нам чем-то внешним. Очень большой ошибкой будет под словом "Церковь" подразумевать только священников, тем более — только Патриарха и его окружение. Если человек осознанно является христианином, то и он — член Церкви.

Наверное, это первое и самое важное, что нам стоит помнить, заходя в храм и обращаясь к "официальным представителям" Церкви. Мы приходим сюда к себе домой, в дом нашего общего Отца, а не в бюрократическую контору, отвечающую за "духовность". Как горько восклицал один опытный мудрый священник, "Церковь в понимании многих людей — это дом такой, где попы работают!". Увы, нередко такому восприятию "помогают" и сами "работники" храмов.

Внутри самой Церкви существует определенная иерархия. Как и в любом живом организме, каждый орган имеет свои функции. Так, и священники — это вовсе не посредники между Богом и человеком, а такие же люди, христиане, у которых есть определенные функции внутри церковного организма.

Священство имеет три степени, делится на три категории. Первая категория — это епископат. Дословно епископ значит "блюститель", "смотрящий над". Это особое служение, появившееся в древней Церкви еще в апостольский век. Апостолы (по-русски — посланники), отправленные Господом Иисусом Христом просвещать народы и свидетельствовать о Нем, не могли постоянно находиться среди людей, которым проповедовали. Им надо было идти дальше. Вместо себя в очередной христианской общине, которая возникала в результате их проповеди, апостолы ставили своих преемников — епископов. В задачи епископов входило в первую очередь следить за тем, чтобы Благая Весть, прозвучавшая через апостолов, не искажалась и не забывалась, заглушенная новыми учениями. Епископы руководили духовной и общественной жизнью христиан, разрешали споры между ними.

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Теоретически такое понимание епископского служения сохранилось в Церкви и до наших дней. Сейчас, конечно, епископы вынуждены решать гору административных и экономических задач, что сильно отвлекает их от основного призвания и зачастую не радует их самих.

Если вы зайдете в храм, вряд ли вы встретите там епископа. Во-первых, самих епископов в Церкви объективно немного: до недавнего времени на каждый регион России приходился один епископ. Сейчас многие епархии, до того совпадавшие в своих границах с областями, краями и республиками, поделены. Число епископов несколько увеличилось, но по сравнению с остальными священнослужителями их все равно очень мало.

Внешне в Русской Православной Церкви епископ отличается от обычного священника наличием панагии — небольшой иконы, висящей у него на груди поверх одежд и облачений. Как правило, епископ ходит с жезлом — небольшим посохом, знаком епископской власти. Однако с жезлами, только несколько иного вида, нередко ходят и настоятели монастырей. Так что наличие панагии — наиболее заметный внешний отличительный знак.

В наших следующих статьях мы продолжим рассказ о том, чем отличаются одни священнослужители от других, в чем их функции и по каким вопросам к кому из них лучше обращаться.

Фото превью: school.orthpatr.ru