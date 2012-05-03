Как спасти душу замужней христианке?

"Выдающий замуж свою девицу поступает хорошо; а не выдающий поступает лучше", — писал коринфянам апостол Павел. — "Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом и духом; а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу". И среди святых больше безбрачных. Неужели семейная жизнь является препятствием для святости?



Миссионерские письма. Письмо девушке, выбирающей между браком и монашеством

Что выше — путь брака или путь монашества? Христианство изначально задавало высокую планку и ставило подвиг девства и отречения от мира во имя Христово превыше всего. Хотя касательно этого прямого повеления Господа не было. "Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть Ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так", — писал в Послании к коринфянам апостол Павел.

Но хотя путь монашества в христианстве считается более высоким, он — для тех, кто "может вместить" (Мф. 19:2). Для тех, кто понимает, что не осилит его, святые советовали избирать брак — путь, лишенный крайностей как суровой аскетики, так и жизни по воле страстей. Но с одним условием, совершенно необходимым, чтобы бытовые заботы не подавили в человеке небесное тяготение: "время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие; …и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся; ибо проходит образ мира сего" (1 Кор. 7:31). В подтверждение этих слов мы находим среди святых замужних женщин, сумевших жить в обычном земном браке по-небесному.

Жены-мироносицы. Это были женщины разного возраста и социального положения, но всех их объединяла готовность идти за Христом. Когда над Ним насмехались: "не плотников ли Он сын?" (Мф. 13:55), когда Его и верующих в Него преследовали фарисеи: "ибо Иудеи сговорились уже, чтобы, кто признает Его за Христа, того отлучать от синагоги" (Ин. 9:22), когда "все ученики, оставив Его, бежали" (Мф. 26:56), а Его приговорили к смерти, и после Креста, когда апостолы почти потеряли веру — мироносицы были рядом. Что говорит Евангелие и церковное предание о тех из них, которые были замужем?

Саломия, жена Зеведея, галилейского рыбака. Она была дочерью Иосифа Обручника от первого брака, и наверняка такой же праведной, а плодом ее были замечательные сыновья — апостолы Иаков и Иоанн Богослов. Как они "тотчас, оставив лодку и отца своего", смогли последовать за Христом, так и она присоединилась к женщинам, служившим Ему. Зеведей, правда, тотчас за Христом не последовал. Вряд ли праведный Иосиф Обручник выбрал плохого мужа для своей дочери, но из Евангелия видно, что решимости было больше у Саломии.

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Иоанна, "жена Хузы, домоправителя Иродова" (Лк.8:3). Домоправитель, то есть управляющий хозяйством, или эконом — заметный человек при дворе. А быть при дворе Ирода Антипы, рукоплескавшего танцу Саломеи и казнившего Иоанна Крестителя, — значит, находиться в очень сомнительном окружении. Страх, хитрость, интриги, ты всегда на виду. Тем не менее, Иоанна смогла быть преданной Богу и здесь. Именно она разыскала и перезахоронила голову Иоанна Крестителя на Елеонской горе, когда Иродиада со злобы выкинула ее в "отхожее место". Она была с теми женщинами, которые служили Христу "имением своим".

Мария, жена Клеопы, младшая дочь Иосифа Обручника, сестра Саломии. По преданию Церкви, она была еще юной девушкой и жила в доме своего отца, когда Пресвятая Богородица была обручена Иосифу, и они подружились как сестры (Ин. 19:25). Ее муж Клеопа и сын Симеон стали апостолами от 70-ти. Церковное предание считает "Марию, мать Иакова и Иосии" (Мф. 27:56) за одно лицо с Марией Клеоповой (впрочем, есть другие мнения). В любом случае эта отважная женщина следовала за Господом тогда, когда ее родные еще не верили в Него. За эту верность и она, и другие мироносицы удостоились первыми видеть Христа воскресшим.

Жены апостолов. По преданию, апостольские труды разделили с апостолом Петром и апостолом Филиппом их жены. Вместе проповедовали также апостол от 70-ти Акилла и его супруга Прискилла, чей дом апостол Павел называет "домашнею их церковью", а их самих — "сотрудниками моими во Христе Иисусе" (1 Кор. 16:19, Рим. 16:3), апостол от 70-ти Филимон и супруга Апфия, апостолами также стали их сын Архипп и бывший раб Онисим.

Следующий яркий пример — это святая София. София была вдовой с дочерьми Верой, Надеждой и Любовью. Видимо, она была знатной и богатой женщиной, раз удостоилась приема императора Адриана. Но это не помешало ей быть по-христиански мудрой (что в переводе и означает ее имя): "мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов" (Иак.3:17). Действительно, ее дочери были добрыми плодами. Она не только дала им имена христианских добродетелей, но и воспитала в них эти добродетели. Дочери прекрасно знали Священное Писание, были послушны и искренне любили Бога. За такую любовь Бог дал им и Софии мученический венец: император Адриан никакими уговорами и пытками не смог заставить их поклониться Артемиде.

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Особенными женщинами были и матери святителей — Отцов Церкви: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста.

Святую Нонну, мать Григория Богослова, выдали замуж за Григория, богатого землевладельца. Брак был по-земному выгодный, но для христианки Нонны тяжелый — ее очень огорчало то, что Григорий был язычником. Она всеми силами старалась привести его ко Христу своим личным подвигом, примером и молитвой за него.

Так писал о святой Нонне ее сын Григорий Богослов: "Она знала одну красоту, красоту душевную, и старалась сохранять или уяснять в себе, по мере сил, образ Божий, а поддельные и искусственные украшения отвергала, предоставляя их определившим себя на зрелища. Она знала одно истинное благородство — быть благочестивой и знать, откуда мы произошли и куда пойдем; одно надежное и неотъемлемое богатство — жертвовать свое имущество для Бога и для нищих, особенно же для обедневших родственников".

По молитвам святой Нонны Григорию было во сне видение. Григорий пришел на Первый Вселенский Собор в Никею, где открыл свое обращение к Богу. Он был посвящен в сан пресвитера, а затем епископа и, по словам сына, превзошел жену благочестием (Слово 7). Одновременно его супруга была посвящена в диакониссы. Нонна мирно скончалась в окружении родных.

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Святая Эмилия, мать Василия Великого, была глубоко верующей и с детства готовила себя к монашеству. Но Эмилия отличалась редкой красотой, и была опасность, что ее похитят для насильного замужества. Поэтому она предпочла брак добровольный, выбрав образованного и благочестивого адвоката Василия. "Супружество [их] состоявшее не столько в плотском союзе, сколько в равном стремлении к добродетели, имело многие отличительные черты, как-то: питание нищих, странноприимство, очищение души посредством воздержания, посвящение Богу части своего имущества. … Но мне кажется в нем самой важной и знаменитой чертой благочадие. …Ежели из детей один или двое бывают достойны похвалы, то это можно приписать и природе. Но превосходство во всех очевидно служит к похвале родивших" (Григорий Богослов. Слово 43).

Действительно, пять их детей прославлены в лике святых: это святой Василий Великий, Григорий Нисский, Петр Севастийский, преподобная Макрина и блаженная Феозва. Когда родился сын Петр, ее супруг умер, и на руках Эмилии осталось девять детей. Всех она воспитала по-христиански.

Воспитание Макрины она приняла за образец прочих своих чад. Греки начинали обучение детей с басен или поэзии, но Эмилия предпочла им псалмы Давида и притч Соломона. Эмилия учила дочь и пению, но не светскому. Вообще она старалась предотвращать все, что было сомнительным с нравственной точки зрения. Так, Эмилия считала вредом от театров уже то, что они отучают душу от любви к труду и приучают к легкомыслию и рассеянности. Она также учила дочь женскому рукоделию и домашнему хозяйству. Старания вознаградились: Макрина превзошла мать в христианском благочестии, а ее сын Василий Великий стал одним из трех самых почитаемых Отцов Церкви. Под конец жизни Эмилия приняла монашество.

Анфуса, мать Иоанна Златоуста, не прославлена в лике святых, но о ней тепло говорится в житии ее сына. Анфуса осталась вдовой, когда ей было около 20-ти. Она полностью посвятила себя сыну, воспитала его в христианской вере, атакже дала ему блестящее образование.

Пример замужних святых показывают и русские благоверные княгини: равноапостольная Ольга, Анна Новгородская, Анна Кашинская, Евфросиния Московская и другие. У них был особый тип святости: они деятельно служили людям, были хранительницами семьи как малой Церкви, матерями, воспитывающими детей для Небесного Царства. С другой стороны, они всегда молитвенно предстояли перед Богом, и когда выполняли свой долг, принимали "ангельский образ", монашество.

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Анна Новгородская, супруга Ярослава Мудрого, была дочерью короля Олафа, первого христианского монарха Швеции. Она получила блестящее образование: изучила Священное писание, литературу, историю (что было тогда для женщины исключительной редкостью), кроме того, путешествовала, владела оружием, принимала гостей. Православие приняла с именем Ирина. Своему мужу она стала помощницей во всем. Киев и Русь Ярослав и Ирина устраивали как земное отражение Небесного Иерусалима: строили храмы, перевели множество церковных книг, обучали русских детей грамоте. Своих собственных детей — а их было десять — Ирина также воспитала в атмосфере деятельного служения Богу и "книжности" — то есть начитанности и образованности. Быт семьи был основан на христианском благочестии. Ее сын Владимир Новгородский был причислен к лику святых. Вырастив детей и овдовев, княгиня приняла монашеский постриг с именем Анна.

Евдокия (Евфросиния) Московская, жена Дмитрия Донского, вышла замуж совсем молодой — в 13 лет. И сразу же на нее легли взрослые заботы: моровая язва и страшный пожар в Москве. Она всеми силами старалась облегчить положение людей, помогала бедным, сиротам, больным, хоронила на свои деньги скончавшихся. Брак с Дмитрием был счастливым и по-настоящему христианским. Вот как отзывался о них летописец: "Любящего душа в теле любимого. И я не стыжусь говорить, что двое таких носят в двух телах единую душу и одна у обоих добродетельная жизнь, на будущую славу взирают, возводя очи к небу. Также и Димитрий имел жену, и жили они в целомудрии, …огнем божественного Духа распалялись и слезами покаяния очищались".

Князь был очень боголюбивым, княжна была супругой нежной, кроткой и набожной. В их браке родилось 12 детей, которых княгиня воспитывала глубоко верующими. Крестным одного из сыновей был преподобный Сергий Радонежский. Дмитрий умер, не достигнув 40 лет. Он поручил Евдокии воспитывать сыновей и помогать наследнику Василию, пока тот молод. Выполняя волю мужа, она не могла принять монашество сразу, но жизнь вела по-монашески строгую. О подвигах и святости Евдокии мы можем судить по случаю, известному из летописи: при шествии в монастырь княгиня исцелила слепого. В конце жизни она наконец смогла принять постриг с именем Евфросиния.

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Такую же традицию христианской семьи продолжила через несколько веков императрица Александра Федоровна, супруга Николая II. Вот что она пишет о браке: "Долгом в семье является бескорыстная любовь. Каждый должен забыть свое "я", посвятив себя другому".

Николай и Александра не баловали детей: они росли воздержанными в еде, не были приучены к дорогой одежде, украшениям и роскоши. Мать и дочери окончили курсы медсестер и трудились в госпитале. Выездов и балов в их жизни почти не было, зато были игры на свежем воздухе, вечера за чтением книг, Священного Писания, святоотеческой литературы. И эта совсем не показная любовь и стремление жить по-христиански особенно проявились в последний год, когда они были в заключении, терпели лишения и издевательства.

Все это примеры женщин, у которых не "заботы века сего" поглотили все небесное, а наоборот, предстояние перед Богом отражалось на всей их земной, семейной жизни. Некоторым из них Бог дал мученический венец, некоторые прославились как преподобные и праведные. Но начинали они все с того, что были "верными в малом" — жили по-евангельски в обычных обстоятельствах и уже на Земле были гражданами Неба.

Фото превью: YouTube