Алексей Плужников: "Читайте добрые книги"

Священник Алексий Плужников, настоятель Петропавловского прихода города Волгограда, — автор многих статей, в которых анализируются злободневные проблемы современного церковного общества. Эти статьи порой неоднозначны, вызывают много критики и споров, к батюшке поступает множество вопросов. На некоторые из них отец Алексий ответил "Правде.Ру".

— Отец Алексий, ваше имя известно верующим людям, интересующимся публицистикой, так как вы публикуете интересные острые статьи разнообразной тематики. Но значительная их часть посвящена литературе, разбору и критике художественных и публицистических произведений. Почему эта тема так сильно волнует вас? Вы серьезно обеспокоены состоянием современной православной литературы?

— Тема эта волнует меня с пятилетнего возраста: как научился читать, так не могу от этой любви избавиться. Да, я, действительно, очень обеспокоен состоянием современной художественной и публицистической литературы в Церкви. Дело в том, что у нас в России писателей воспринимают как учителей и пророков. Их произведения влияют на мировоззрение общества очень сильно (по крайней мере, так было до недавних пор). Писатель в России — больше, чем писатель, он должен творить и жить "не по лжи", как говорил Солженицын.

Мы оцениваем качество литературного произведения по многим параметрам, но главные из них, как мне кажется, это глубина художественного таланта и внутренняя искренность, которая сближает, роднит читателя с автором и его героями. И, по-моему, с этим в современной православной литературе довольно плохо. Если настоящие писатели сочиняют от избытка творческого дара, выступая некими "сотворцами" Богу (как говорил Толкин), то православные авторы подчас выдают свои скромные потуги за что-то более серьезное, чем они являются на самом деле. Современная православная литература очень напоминает особый пласт советской литературы на идеологически "правильную" тему.

Как некогда писались штампованные среднестатистические произведения о любви доярки и председателя колхоза в промежутках между партсобраниями, так и сейчас сочиняются стандартные истории с участием ходячих манекенов в православной упаковке.

— А что вообще, на ваш взгляд, можно сейчас понимать под этим определением — "православная литература"? Можно ли использовать это определение по отношению к художественной прозе?

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— Само понятие "православная литература" мне видится некорректным (как "православная медицина" или "православная юриспруденция"). Художественный талант не связан с конфессией. Могут быть замечательные писатели и поэты, которые исповедуют Православие и в своих произведениях выражают христианские идеи, но, к сожалению, сейчас понятие "православный" в применении к художественному произведению используют как некое религиозное ("миссионерское") оправдание недостатка таланта.

Думается, это очень неправильно, даже вредно, когда предполагаемая "польза" от книги превалирует над ее художественной глубиной. Люди, воспитанные на настоящих образцах литературы, это видят и недоумевают, когда православные восхваляют в рецензиях художественное убожество и пошлость. От нас ждут, в первую очередь, честности, которая принесет гораздо больше пользы в миссии, чем фальшивые суррогаты "миссионерской направленности".

— Отец Алексий, вы являетесь цензором епархиального склада духовной литературы Волгоградской епархии. Правильно ли я понимаю, что в связи с этим вам приходится знакомиться с большим количеством книг, выпускаемых православными издательствами?

— На самом деле, не с таким уж большим, к сожалению. Специфика моего цензорства такова: на склад приезжают машины с православным товаром и книгами. Иногда приезжают от конкретных издательств (Сретенского монастыря, например), но чаще привозят смесь различной литературы, причем складом берется для реализации, скажу честно, в основном то, что выгодно продавать, а не то, что высокодуховно. Например, труды Святых Отцов хоть и присутствуют, но в ничтожном количестве, потому что, кроме священников (да и то далеко не всех), Отцов никто не читает.

Зато массово присутствуют молитвословы (особенно популярны те, в которых много молитв на разные потребы: одна из моих задач — проверять такие молитвословы на предмет наличия неканонических молитв), акафистники, различные лечебники, типа "Божьей аптеки", сборники "Какому святому или какой иконе от чего молиться" и подобное. Очень популярны книги про разных "старчиков", "прозорливцев" и "чудотворцев". Большинство псевдодуховных книг я выявил таким способом. И, конечно, очень популярна художественная литература, особенно протоиерей А. Торик и Ю. Вознесенская.

— Но неужели все действительно настолько плачевно и вы не можете назвать ни одного современного автора, который хорошо, талантливо и искренне пишет романы, рассказы, очерки на православную тематику? В данном случае я имею в виду именно те произведения, в которых описывается духовный путь человека, его опыт в Православной церкви, даются, может быть, истории из приходской жизни и т.д.

— Мне не хочется здесь называть имена, не хочется и огульно кого-то охаивать, но скажу откровенно, я пока не встречал ни одного православного Писателя с большой буквы (хотя, разумеется, я читал далеко не всех и далеко не все). Попадаются интересные вещи, рассказы, неплохие места в романах, но все это, честно говоря, на довольно невысоком уровне.

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— Сейчас уже нередко можно услышать такое мнение, что, наверное, авторам художественных книг не следует открыто писать о Христе, о Церкви, о каких-то духовных вещах, что в популярной литературе не должно быть открытой проповеди, эта проповедь должна быть тонкой, ненавязчивой, завуалированной. Но ведь мы знаем, что от избытка сердца говорят уста.

Мне лично сложно представить, что человек пишущий, когда приходит к вере, когда в его жизнь входит Христос, сможет удержать свои "уста" — то есть перо — и не сделать ни единой попытки поделиться с читателями тем, что потрясло его внутреннюю жизнь. С другой стороны, на такую литературу существует спрос именно среди верующих людей. Они хотят читать подобные художественные произведения, хотят, чтобы их дети читали книги, которые открыто говорят о Боге, и противопоставляют этим книгам современное развлекательное чтиво. Что вы можете сказать по этому поводу?

— Надо разделять художественную литературу (романы, сказки, повести) и желание человека поделиться своим опытом встречи со Христом. Есть прекрасный жанр священнических рассказов о приходской жизни, есть великолепные мемуары (я, помню, с удовольствием читал книгу матушки Натальи Соколовой, внучки Н. Е. Пестова, "Под кровом Всевышнего", о жизни своей семьи — рекомендую всем почитать), есть какие-то виды очерков, но всё это в корне отличается от ВЫДУМАННОГО опыта жизни в Боге, от РОМАНИЧЕСКОГО Христа. Рассказывать о Христе напрямую в романе или сказке — пошло, потому что о Христе уже всё сказано в Евангелии. Все попытки такой проповеди через литературу убивают саму литературу, ибо требуется не только желание, но и умение рассказать так, чтобы не было пошло, навязчиво, в духе протестантских гимнов ("Как я принял Христа в свое сердце!").

Поэтому есть авторы, которые неплохо рассказывают о реальной жизни христиан, но хороших "православных" романистов я не встречал.

— Как вы считаете, какие жанры сейчас наиболее популярны в литературе? Почему в последние годы так много стали издавать фэнтези, фантастики, сказок, и почему даже среди верующих пользуются весьма большим спросом книги легкие, развлекательные, нередко с примесью фантастического, но при этом так или иначе затрагивающие церковную тематику? Возможно ли такое сочетание, на ваш взгляд, без ущерба для художественной составляющей книги, или же, с другой стороны, видите ли вы в подобном сочетании что-либо кощунственное?

— Самый популярный жанр среди православных читателей такой: жил грешник, встретил праведника, покаялся, воцерковился, аллилуйя, слава Богу за все! Этому жанру стараются соответствовать очень многие православные писатели. А фэнтези с участием ангелов, Антихриста и схимников — за пределами моего понимания. Это даже не кощунство — это безвкусица и глупость. Но нынешним христианам это нравится, и это очень печально. Если сто-двести лет назад любимым чтением православных были Четьи-Минеи и Псалтирь, то теперь духовность ищут в православной фантастике — такой облегчённый вариант христианства…

— Тогда что бы вы советовали почитать тем верующим людям, особенно детям, которые любят фэнтези, сказки, да и просто книги, в которых описываются увлекательные приключения героев?

— Я бы посоветовал им читать хорошие книги, но не православные. В большинстве советских и классических зарубежных фэнтези и сказках присутствуют главные христианские идеи: победа добра, верность, честность, дружба, любовь, милосердие. Я не знаю более высокодуховной детской книги, чем "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери, до сих пор слезы наворачиваются от нежной дружбы принца и лиса: "Мы в ответе за тех, кого приручили". Пусть дети читают Толкина, Льюиса, Жюля Верна, Майна Рида, Крапивина, Урсулу Ле Гуин, Ролинг (да, пресловутого "Гарри Поттера" — я твердо уверен, что это хорошая и добрая сказка о любви, дружбе и самопожертвовании).

Еще я посоветовал бы читать побольше исторических романов, чтобы иметь хоть некий образ истории, старины, культуры, чтобы не считать, что мир начался с включения сегодня телевизора…

— Совсем другой пласт литературы — это популярные жития современных старцев и стариц, священников, монахов. Вы несколько раз выступали с критикой подобных книг — конкретных книг, и за это сами получали от некоторых возмущенных читателей немало ответной критики. Если можно, расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Почему читатели недовольны? Как отличить действительно вредную, сомнительную, псевдоправославную книгу от хорошего, правдивого и по-настоящему христианского рассказа о подвижниках благочестия? От чего именно вы хотите предостеречь читателей вашими статьями?

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— Да, книги о псевдоподвижниках пользуются огромной популярностью среди православных. И это, кстати, во многом связано с тем, что люди впитывают основы духовной жизни не из Житий святых Димитрия Ростовского или древних Патериков, а из "Флавиана" и "Моих посмертных приключений"… Люди ищут простых и конкретных решений своих проблем: заболел — тебе на отчитку к старцу; молиться лень — это ИНН виноват, не надо было брать… Как жить по-христиански — никак невозможно: собирай спички и котелки — и вперёд, в Пензенские пещеры…Люди ищут того, на кого бы переложить ответственность за свои поступки, поэтому и натыкаются на грабли в виде лжестарцев и "чудо-отроков" из Чебаркуля. Естественно, когда они видят критику своего упования на человека, а не на Христа, то злятся и раздражаются. Обычная формулировка их недовольства моими статьями — мол, зависть у отца Алексия: наш-то старец свят и чудотворяет иногда, а этот критикан ничего не может, только ИНН брать и мошне поклоняться… Что тут скажешь? Только вздохнуть печально остается.

Отличить псевдодуховную книгу от действительно душеполезной непросто. Для этого нужно учиться: начиная с Закона Божия, читая церковно-историческую литературу, догматическую, житийную. Разумеется, не все прихожане обладают такими возможностями, поэтому огромная ответственность лежит на священниках, которые обязаны не допускать попадания книг с ложной духовностью в свои приходские лавки и библиотеки.

А своими статьями я хочу предостеречь читателей от духовной нетрезвости: рассудительность — одна из главных добродетелей христианина. Нужно учиться, учиться всю жизнь, не ограничиваться только акафистами и приходской газетой.

— Обычно мы спрашиваем рекомендаций, что можно выбрать почитать, а сейчас я хочу, напротив, спросить: какие в последнее время вышли книги, от которых вы лично хотели бы читателя предостеречь? Какие основные ошибки совершают люди, ориентируясь на псевдодуховные книги?

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— Именно в последнее время выходит огромное количество псевдомедицинских книг, в которых подвергается сомнению и даже отвержению официальная медицина, вместо которой предлагаются шарлатанские рецепты "народного" знахарства. С помощью трав обещают исцелить рак, туберкулёз, СПИД и прочие страшные болезни, которые могут лечиться только в условиях стационаров. Эти рецепты часто не просто бесполезные, нередко они бывают даже опасными для жизни, если их применять.

К сожалению, на таких книгах можно найти и "благословение" архиерея (которое оказывается ложным, как в случае с книгой "Божий лекарь"), бывает, что авторами книг значатся священники или люди без медицинского образования. Но, к сожалению, именно такая "целительская" литература пользуется сейчас максимальным спросом (даже "старцы" отстали в популярности). Очень прискорбно, что всё это безобразие происходит под церковной крышей, в наших приходских лавках.

Но тут все в руках настоятелей — должен быть жесткий отбор литературы, попадающей на прилавки церковных магазинов. Главная ошибка людей, увлекающихся псевдодуховными книгами — техническая. Т. е. люди забывают, что Бог — это Личность, и с Ним можно иметь живые личные отношения, можно напрямую сказать Богу: "помоги мне, Господи, Ты Сам все обо мне знаешь, спаси меня так, как считаешь нужным!".

А когда человек надеется на "особые" молитвы (типа "при переломах конечностей" или молитва "задержания") или ищет "пророчеств", "чудес", то, значит, такой человек считает, что Бог — это кнопка, нужно только узнать: как, куда и сколько раз нажать, чтобы полилась нам в стакан "благодать".В Церкви нет ничего эзотерического (тайного), особенного, хранящегося в кармане у неведомых "старцев", нет "чудотворных", сильнодействующих самих по себе молитв.

Откройте богослужебные книги: все стихиры, каноны, тропари — это богословская поэзия, это воззвание к любимому и милостивому Христу от полноты любящей души. И весь смысл наших молитв — "Господи! Ты нас возлюбил до Креста, воскреси же нас по милости Своей и в Царствие Твое!"