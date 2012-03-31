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Автор Юрий Носовский

Святой Алексий: отречение во имя любви

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В Священном Писании есть немало мест, которые, в святоотеческой терминологии, "вызывают соблазн". Например, строки: "если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником" (Лк. 14:26).

Святой Алексий: отречение во имя любви. 401895.jpeg

При их чтении убежденные противники христианства начинают цедить сквозь зубы: "Ох уже эти изуверы…" Впрочем, это, как раз, и не очень страшно — у них работа такая, обливать врагов черной краской. Не было бы этого повода — нашелся бы другой.

Хуже, когда некоторые верующие, преимущественно из числа новообращенных, начинают следовать повелению о "ненависти к семье" буквально, не прочитав не то что церковного истолкования Евангелия — но хотя бы Новый Завет до конца. В противном случае, таких фанатичных неофитов явно поставили бы в тупик слова апостола Павла: "Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного." (1Тим. 5:8).

Но и многих более взвешенных православных и указанные евангельские строки, и мнимое противоречие с апостольскими посланиями могут поставить в тупик. Между тем, 30 марта по новому стилю Церковь отмечает день памяти святого, который, среди многих других сподвижников, всей своей жизнью показал, как можно реализовать Евангельскую Правду…

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Святой Алексий, человек Божий, родился в конце IV века в семье богатых и знатных римлян, Евфимиана и Аглаиды. Несмотря на обладания почти всеми благами мира, у последних долгое время не было детей. Алексий родился лишь после длительных и искренних молитв несчастной пары.

Мальчик рос очень смышленым. Уже в шесть лет он пошел в школу, в короткий срок овладев множеством мирской премудрости. Но не менее быстро юный отрок понял, насколько мирское существование суетно — и твердо решил посвятить себя служению Богу. Правда, в свои планы любящих родителей он не посвящал — судя по всему, справедливо подозревая, что они вряд ли одобрят уход от мира единственного наследника их огромных богатств.

Когда Алексий стал совершеннолетним, отец нашел ему в невесты девушку из царского рода. Но после брачного пира, юноша, даже не прикоснувшись к ней, тайно ушел из дома, взяв лишь небольшое количество золота и драгоценностей на дорогу. Путь его лежал в Месопотамию — в город Эдессу, в которой находился "убрус", полотенце запечатлевшее нерукотворный Образ Христа — пославшего его в подарок князю Авгарю.

Продав все свое имущество и раздав деньги нищим, Алексий сам стал одним из них — прося подаяние на паперти церкви Пресвятой Богородицы. Впрочем, и из этого подаяния подвижник большую часть отдавал своим более немощным "коллегам" — а сам проводил жизнь в строгом посте, даже воду употребляя в очень умеренном количестве, а также неукоснительно посещая все церковные службы, еженедельно причащаясь.

Отчаявшиеся родные разослали по всем концам земли гонцов — искать своего пропавшего сына. Некоторые из них дошли и до далекой Эдессы — но не смогли узнать в смиренном и изможденном многими подвигами нищем блестящего римского аристократа. Так прошло 17 лет. И вот, однажды пономарю церкви Пречистой Богородицы явилась со своей иконы она Сама — и повелела: "Введи в Мою церковь человека Божия, достойного Царства Небесного; молитва его восходит к Богу, как кадило благовонное, и Дух Святой почивает на нем подобно венцу на главе царской."

Однако Алексий не стал ожидать заслуженного триумфа — убежав от людской славы восвояси. Первоначально он думал добираться до малоазийской области Киликия, но поднявшаяся на море буря и Промысел Божий судили иначе. Сильным ветром корабль отнесло к берегам Италии, близ Рима. Явно увидев в этом Божественную Волю, подвижник решил идти в дом своих родителей — но при этом так и продолжать оставаться неузнанным нищим.

Впрочем, не узнавший его отец отнесся к убогому страннику очень милостиво — приказав отвести ему отдельную комнату для жилья и снабжать всем необходимым для жизни. Но не все в собственном доме Алексия отнеслись к своему неузнанному господину столь благосклонно — некоторые рабы безжалостно издевались над ним, били, обливали нечистотами угодника Божия. Но все тяготы он переносил с подлинно христианским смирением, продолжая усиленно поститься, молиться, а получаемое от отца "довольствие" привычно отдавал другим обездоленным.

В таких трудах прошло еще 17 лет. И вот, заранее предупрежденный Господом о близком исходе к Вечной Жизни, преподобный Алексий попросил у слуги бумагу, на которой и написал историю своей жизни и письмо к своим родным. Только не было в нем ни слова о какой-то "ненависти". "Молю вас, любезные мои родители и честная невеста моя, — писал он — не обижайтесь на меня, что я, покинув вас, причинил вам столь великую скорбь; я и сам скорбел сердцем о печали вашей; многократно молил я Господа, чтобы Он даровал вам терпение и сподобил вас Царства Небесного.

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Надеюсь, Он по благоутробию Своему исполнит молитву мою, ибо я из любви к Нему избрал столь многотрудное житие, не изменяя его ради ваших слез, так как для каждого христианина лучше более повиноваться Творцу и Создателю своему, чем родителям своим. Верую, что насколько великую скорбь причинял вам, настолько большую радость получите вы в Царствии Небесном."

Прошло несколько дней — и вот однажды, во время богослужения в кафедральном соборе Рима, в присутствии Папы и императора, с небес раздался голос, произносящий евангельские строки: "Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас" (Мф.11:28). Кстати, сложно сказать, именно ли с этого времени идет нижеуказанная традиция — но и поныне на богослужении, особенно на Утрени, в праздники, посвященные преподобным, читается именно этот отрывок из Евангелия.

Далее тот же чудесный голос повелел: "Поищите человека Божия, уже отходящего в другую жизнь; пусть он помолится о городе: молитва его для вас будет весьма благодетельна."

Немедленно по приказу высшей светской и духовной власти тысячи гонцов бросили во все концы Рима искать преподобного. Но долгое время поиски были безрезультатны, пока один из старых слуг отца Алексия не рассказал, какие подвиги поста, молитвы и смирения тот совершал втайне от окружающих. Однако нашли святого уже почившим о Господе. Долгое время из его рук не могли вынуть написанное им прощальное письмо — пока не попросили усопшего об этом, после чего легко взяли бумагу.

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И собрался весь Рим; все прикасались к святому, целуя его святые мощи. Все недужные исцелялись: слепые получали зрение, прокаженные очищались, бесы покидали одержимых ими, словом, — какая бы ни была у кого болезнь, каждый получал совершенное исцеление от мощей угодника Божия.

Видя такие чудеса, император и патриарх пожелали сами нести одр с телом покойного в церковь, чтобы приять благодать от прикосновения к нему. Родители и невеста с плачем сопровождали их; народа же, стремившегося прикоснуться к честному телу, собралось такое множество, что от тесноты невозможно было нести одр. Чтобы заставить народ отступить и дать дорогу к церкви, царь велел бросать в толпу серебро и золото, но никто не обращал на это внимания; все усиленно желали лишь видеть человека Божия и прикоснуться к нему.

Тогда папа обратился с увещанием к народу, прося его отступить и обещая не предавать погребению подвижника до тех пор, пока все не приложатся к нему и не приимут благодати через это прикосновение. С трудом убежденный народ немного отступил и дал возможность принести гроб со святым телом в соборную церковь, где он стояло целую неделю, так что каждый желающий мог ему поклониться; всю ту неделю при одре святого Алексия находились плачущие родители и невеста.

Император же приказал сделать гробницу из мрамора, украсить ее золотом и изумрудами, в которую и положили человека Божия; тотчас же от святого тела истекло благовонное миро, наполнившее раку; все помазывались этим миром во исцеление всяких болезней, и погребли с честью честные останки святого Алексия, славя Бога.

Как видим, не испытывал никакой ненависти преподобный к своим родителям и невесте — но сохранил любовь к ним до конца жизни. И — перенес ее в Вечность. Именно о такой мнимой "ненависти" и говорится в других местах Св. Писания — в том числе и на тему близких людей. "истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной" (Мф. 10:29-30).

Не о ненависти к самому дорогому говорит Господь — а о жертве. В жертву же Богу приносится самое ценное, а не такое, что описывается пословицей "на тебе, Боже, что нам негоже". Жертва это сугубо добровольная. Ну правда, если бы Алексий остался бы в Риме проводить жизнь добропорядочного патриция — неужели бы это автоматически лишило его надежды на Спасение? Нет, конечно — при условии добродетельной жизни, разумеется.

Но святой выбрал другой путь. Путь подвига, служения — Богу и людям. Кто знает, скольким людям облегчили, а то и спасли жизнь его молитвы еще во время земного бытия? Примечательный факт — за год до успения преподобного Рим впервые за сотни лет был захвачен жестоким завоевателем Аларихом. Тысячи его обитателей, включая самых богатых и знатных, было убито, унижено, захвачено в плен и рабство. К Алариху попала даже дочь императора Восточной Римской империи Галла Плацидия — которую один из его соратников насильно сделал своей женой. И кто знает, не оказались бы на их месте и родные Алексия — если бы не подаваемая Богом через него благодатная помощь?

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Героизм — в любой сфере — это, вообще, жертва. Чтобы достичь успехов в спорте — требуются многолетние тренировки до седьмого пота, лишение многих житейских радостей, частые отлучки от семьи. Тоже самое касается и военных, разведчиков, спасателей, представителей многих других профессий. А когда на Родину приходит беда, и ее приходится защищать с оружием в руках — каждый из защитников готов отдать жизнь за свободу и счастье своих близких, друзей, соотечественников. Не потому, что их ненавидит — а, наоборот, потому что любит до конца. "Нет больше той любви на свете, как если кто положит душу свою за други своя" (Ин. 15:13).

Конечно, тихий подвиг угодников Божьих бывает не так внешне заметен, как светских героев. Но, право, он не менее важен для окружающих, нежели самые известные усилия на ниве мирского служения. И одним из самых ярких примеров тому является житие святого Алексия, человека Божия…

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