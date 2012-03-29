"Культ карго". Как рождается религия

Казалось бы, религия была с человечеством всегда. Следы религиозных культов и традиций дошли до наших дней в самых древних раскопках и захоронениях. Но ниоткуда ничего не берется, и вера в высшие силы точно так же не могла возникнуть на пустом месте. Возможно, разгадку можно найти, исследовав интереснейший религиозный феномен — "культ карго".

Двадцатый век вошел в историю не только как эра развития науки и появления новых технологий. Параллельно в это время образовалось множество новых религиозных верований, причем процесс их возникновения, развития и угасания происходил буквально на глазах одного-двух поколений людей. Впрочем, далеко не все из "новых" религий достаточно быстро исчезли, некоторые существуют и по сей день, явно не собираясь уходить в небытие. Самым интересным из таких культов, на мой взгляд, является так называемый карго-культ, который и поныне распространен на островах Тихого океана.

Он в первую очередь интересен тем, что является настоящей "народной" религией со всеми ее атрибутами. Дело в том, что большинство религий ХХ столетия на самом деле либо представляют собой некие модификации традиционных конфессий (например, кришнаиты — это всего лишь космополитическая версия древней индуистской конфессии вишнуизма), или своеобразный религиозный "постмодернизм". Он заключается в том, что кто-то, весьма начитанный и образованный, выбирает понравившиеся ему куски из различных вероучений, мастерски сшивает их и выдает за новую "истинную веру". Примеров таких учений множество — "Белое братство", "Аум Синрике", "Живая этика" и прочее, и прочее.

Однако все они имеют одну характерную особенность — достаточно хорошо известно имя и биография основателя каждой конкретной религии. А часто и его цель, которая в большинстве случаев и проста и незатейлива — обеспечить именно себе популярность среди масс для того, что бы разбогатеть. Поэтому-то данные учения, как правило, долго не живут, поскольку уже второе поколение адептов начинает задумываться над тем, какие цели преследует основатель, и, в большинстве случаев, приходит к правильным выводам. С карго-культами история же совсем другая.

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Несмотря на то, что большинство карго-культов появились в середине XX века (хотя первый из них, движение Тука, возник на Фиджи еще в 1885 году), сказать, кто был основателем каждого из них, практически невозможно. Всего за 50-70 лет их имена успели стереться в памяти адептов. Соответственно, изначальные замыслы тоже успели забыться — их заменила созданная буквально всем миром приверженцев религиозная идеология. Поэтому для ученых, исследующих это явления, уже сейчас достаточно сложно реконструировать ситуации, при которых зародились ключевые ритуалы и идеологические установки нового культа.

Во-вторых, карго-культы явились истинным подарком для антропологов и этнопсихологов, которые посчитали, что их возникновение представляет собой идеальную модель, описывающую процесс возникновения религии. И какого же было их удивление, когда они увидели, что, согласно данной модели, в основе появления религиозных верований лежат не иррациональные откровения, а… четкая логика. Причем, как и полагается, железная.

Уж в чем-в чем, а в умении сопоставлять факты и выводить на этой основе закономерности островитянам отказать сложно. Они весьма наблюдательны и со времен колонизации их островов европейцами усвоили одну простую истину — белые люди каким-то образом имеют много полезных вещей и вкусной еды, для получения которых им не нужно тратить никаких усилий.

Действительно, смотря за тем, чем занимаются чиновники колониальной администрации или военные, туземцы не могли припомнить, что бы они хоть когда-нибудь работали, то есть собирали съедобные растения, охотились, ловили рыбу, разводили свиней или возделывали огороды — а ведь именно это и считается с их точки зрения работой. Тем не менее, у белых всегда все есть. Возникает логичный вопрос — откуда? Может, все это доставляют им неведомые божества?

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Подозрение переросло в уверенность, когда туземцы поняли, что белые большую часть времени занимаются абсолютно бессмысленными (на первый взгляд, да и на второй — тоже) действиями. Они перекладывают с места на место листы бумаги, что-то при этом на них рисуя, нажимают на кнопки странных устройств, маршируют в красивой одежде с оружием. А с точки зрения островитян подобное значило лишь одно — эти действия являются ритуальными, то есть представляют собой религиозные церемонии. Оставалось лишь узнать, каким образом божества белых отвечают на молитвы своей паствы. И этот случай скоро представился.

В 30-40-е годы прошлого века в связи с началом Второй Мировой войны на многих островах Тихого океана были размещены военные гарнизоны. Снабжали их, опасаясь японских подводных лодок, в основном по воздуху, то есть сбрасывали грузы с самолетов. Это-то и явилось ответом на вопрос, давно мучивший туземцев. Теперь два и два сложилось в четыре. Они поняли, что после того, как белые вдоволь набегаются с ружьями и понажимают на всякие кнопки, самые лучшие из паствы отправляется в священное место — на аэродром, и исполняют там заключительную ритуальную пляску с флажками. Ведь действия сигнальщиков со стороны можно и так интерпретировать, верно? В результате от богов прилетает железный крылатый посланец, который доставляет все необходимое, сбрасывая груз на парашюте. Итак, механизм взаимодействия белых со своим богом стал абсолютно понятен.

Тогда же туземцев ждало еще одно открытие, которое, собственно и привело к созданию карго-культов. В составе гарнизонов сил союзников были не только бледнолицые, но и чернокожие солдаты. Как раз они-то и составляли большинство среди обслуживающего персонала аэродромов. Из этого островитяне сделали вывод — боги белых помогают не только им одним, но всем, кто в них верит.

Вот тут-то и началось массовое возникновение карго-культов. Они стихийно появлялись на Новой Гвинее (там их возникло аж полсотни!), Соломоновых островах, в Меланезии и Микронезии. Наиболее известным, тем не менее, оказался карго-культ на Вануату. Остановимся на нем подробнее.

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При зарождении данного культа на островах архипелага местный житель, которого звали Манехиви, объявил, что ему явился пророк по имени Джон Фрум. Он сказал, что если туземцы откажутся от всех аспектов европейского общества (денег, западного образования, христианства, работы на кокосовых плантациях), то боги устроят "апокалипсис", в результате которого все белокожие люди, включая миссионеров, навсегда оставят их землю, а коренное меланезийское население получит материальные блага, которыми наслаждается "белая раса". Эффект получился потрясающим — в 1941 году последователи Джона Фрума избавились от всех своих денег, покинули миссионерские церкви, школы, деревни и плантации и переселились во внутренние районы острова Танна.

Попытки колониальных властей арестовать зачинщиков и ликвидировать эту "вредную" с их точки зрения религию не принесли результата — наоборот, у карго-культа Джона Фрума появились первые "мученики", что еще больше стимулировало его развитие. Его последователи соорудили на острове символическую взлетно-посадочную полосу и поместили там макеты самолетов из дерева и соломы, чтобы заманить на остров божественный самолет Джона Фрума. Также ими были сооружены символические вышки, на которых дежурили "диспетчеры", носящие на голове муляжи наушников.

Связь с пророком осуществлялась так — новоиспеченные жрецы культа, увидев переговоры белых друг с другом по радио, мастерски подражали данному виду общения. Для этого выбирались женщины, легко поддающиеся внушению, их талии обматывались проводами, после чего они впадали в транс и начинали произносить непонятные слова. Эти бессвязные выкрики жрец "переводил" всем островитянам и толковал их. Так в новой религии, которая до сих пор основывалась на исключительно рациональном подходе, появился мистическо-иррациональный элемент (причем, заметьте, на достаточно позднем этапе).

Кто же такой этот Джон Фрум, который и по сей день почитается на Вануату пророком новой религии? Ученым так и не удалось установить его личность. Есть предположение, что имя "Джон Фрум" является искажением выражения "John from (America)" то есть "Джон из (Америки)". Не исключено, что так называли себя американские солдаты, представляясь туземцам. А поскольку в ряде диалектов Вануату "о" при транслитерации переходит в "у", так и родился Фрум. Интересно, что эта фамилия весьма редка как в США, так и в Великобритании и Австралии. Поэтому достаточно легко было установить, что такого военнослужащего или чиновника в указанное время на островах не было.

Карго-культ Джона Фрума, скорее всего, так бы и заглох через несколько лет после своего возникновения (как это было со многими подобными культами на других островах), однако союзники, сами того не желая, поддержали его тем, что после окончания войны при ликвидации военных баз раздали туземцам множество вещей и продуктов с военных складов. Некоторые специалисты по истории религии сравнивают этот поступок с крушением Римской империи, которое и привело к быстрому распространению христианства в Средиземноморье, ибо исполнилась исходная мечта адептов данной религии. И культ продолжил свое развитие.

В 1957 году один из лидеров новой религии по имени Накомаха создал "Армию Танны" — организацию, объединяющую наиболее усердных адептов. Они стали проводить символические военные парады, участники которых носили футболки с надписью "T-A USA" ("Tanna Army USA"). С тех пор парады ежегодно проходят 15 февраля, в день, в который, согласно последователям культа, Джон Фрум должен явиться островитянам.

Несколько раз христианские миссионеры вызывали адептов карго-культа на религиозные диспуты в надежде, что победа в дискуссии поможет им вернуть утерянную паству. Однако результат всегда получался обратным — невежественные, вроде бы, поклонники карго-культа легко побеждали в спорах искушенных теологов. Эти публичные споры еще более укрепили позиции карго-культа, а фраза "Если вы ждете своего пришествия своего Иисуса Христа уже 2 тысячи лет, то почему бы нам не подождать обещанного Джоном Фрумом еще 50 лет?" стала одним из популярных лозунгов новой религии.

В 70-е годы прошлого столетия в прежде единой религии на Вануату возникли "еретические" течения. После посещения островов британским принцем Чарльзом часть жителей решила, что именно он и является воплощением Джона Фрума. Они сформировали свою собственную "церковь", которая существует по сей день параллельно с основной. Интересно, что никаких религиозных войн между этими двумя направлениями до сих пор не было.

В наши дни карго-культ на Вануату испытывает новую фазу подъема. Это связано с тем, что новую религию активно пиарят в европейских и американских СМИ, что вызывает к ней интерес туристов. Которые, понятное дело, хорошо платят адептам за возможность посмотреть на церемонии и поучаствовать в ритуалах.

Итак, подведем итоги. Возникший более 50 лет назад карго-культ не только не умер, но и продолжает развиваться и привлекать новых адептов. При этом он уже давно выполняет функцию межнациональных религий вроде христианства, ислама или буддизма, объединяя представителей разных племен и кланов в единую общину. Так что у него есть все шансы со временем стать основной религией народов Океании.

В заключение хочется еще раз отметить, что карго-культ весьма наглядно показал — религия рождается не из мистических откровений, а из способности человека анализировать результаты своих наблюдений. Конечно, в данном случае анализ был построен на неверных, с нашей точки зрения, предпосылках — туземцы не знали, откуда на самом деле белые берут все эти вещи. Однако разве может кто-нибудь с абсолютной уверенностью сказать, что знает истинные причины вещей? И пусть на зов адептов карго-культа прилетают не железные птицы, а туристы с "длинным долларом" — выходит, что их ритуалы работают, то есть приносят им вожделенные консервы и кока-колу.

Источник фото: commons.wikimedia.org