Семь епископов Херсонеса: кровь - семя Церкви

В марте Православная церковь празднует память семи епископов Херсонесских. Все они жили в IV веке и шестеро из них приняли тяжкую смерть за имя Христово. Но их кровь не была пролита напрасно: именно Херсонес стал центром христианства в V веке, и именно здесь, молитвами святых епископов, принял крещение русский равноапостольный князь Владимир.

Христианство появилось в Крыму еще в I веке: по преданию, здесь проповедовал апостол Андрей. Во время римских гонений вера распространялась здесь благодаря самим же гонителям: на каменоломни Херсонеса императоры ссылали государственных преступников, в числе которых считались и христиане. Например, в I веке сюда был сослан святой Климент, папа Римский, ученик апостолов Петра и Павла.

В первые века в Херсонесе появилась христианская община, и к началу IV века здесь была учреждена епископская кафедра. В то время Херсонес был торговым и военным городом, а большинство жителей были людьми греко-римской культуры. Сейчас, прогуливаясь по раскопкам этого древнего города, вы можете увидеть остатки катакомбных храмов первых веков. Они совсем маленькие, вход в них можно легко перепутать с обычным домашним подвалом. Значит, быть христианином в то время здесь было так же опасно, как и в Риме. Тем более, опасно было проповедовать христианство.

Святые Василий и Ефрем

В 300 году, в правление одного из самых жестоких гонителей христиан — императора Диоклетиана, — иерусалимский патриарх для проповеди Евангелия прислал в Херсонес двух епископов: Ефрема и Василия. Ефрем затем пошел к скифам, жившим за Дунаем, а святой Василий остался в Херсонесе. Однажды местные жители, раздраженные тем, что Василий говорил об их верованиях как о заблуждениях, избили епископа и выгнали его из города.

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Василий удалился на гору Парфенон, находившуюся примерно в двух километрах от города, и поселился в пещере. Изгнанный и избитый, он радовался, что удостоился перенести эти страдания за Христа, и молился, чтобы Господь обратил жителей города к истинной вере.

Через некоторое время, по преданию, случилось чудо. У одного из городских начальников умер единственный сын. Родители с печалью плакали ночью у гроба. Во сне они увидели покойного, который сказал им найти того приезжего священника, которого они выгнали, и упросить помолиться о нем своему Богу — и Бог может воскресить его из мертвых.

Проснувшись, родители стали везде искать святителя и нашли его на горе в пещере. Городской начальник передал ему необычную просьбу. Епископ отвечал, что он человек грешный и не может воскрешать мертвых, но Господь силен сделать это, если они уверуют в него. Родители были готовы поверить в Бога, если тот воскресит их сына. Святитель пошел с ними к гробнице, отвалил камень, вошел внутрь и перекрестил умершего. Затем, после долгой молитвы к Пресвятой Троице, он взял воду, освятил ее, полил на юношу. Тот ожил и стал говорить, славя Бога. Все находившиеся там уверовали в Святую Троицу и позже приняли крещение, а святого Василия с почестями привели обратно в город. Многие услышавшие об этом чуде горожане также приняли христианство.

Вскоре в Римской империи по приказу Максимиана Галерия опять начались гонения на христиан. Не обошли они и Херсонес. Жившие тогда в городе иудеи подговорили эллинов-язычников убить святого Василия. Если учитель христиан будет убит, то и христианство будет легко уничтожено, говорили они. Множество вооруженных людей ночью ворвались в дом епископа, связали его, потащили по улицам и до смерти забили камнями и палками. Святитель умер как раз возле того места, где христианами был поставлен столб с крестом. Это случилось 7 марта 309 года. Тело святителя было выброшено за городские ворота на съедение псам и птицам, но осталось нетронутым и не истлевшим. Потом христиане тайно похоронили его в пещере. В тот же день, 7 марта, в Скифии был обезглавлен соратник Василия святой Ефрем. В XVI веке католический монах и церковный историк Бароний писал папе Павлу IV, что видел около Херсонеса могилу святого Василия.

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Святые Евгений, Елпидий и Агафодор

После этих событий один из учеников святого отправился на корабле в Геллеспонтскую страну (на северо-западе современной Турции). Там он разыскал трех епископов Евгения, Елпидия и Агафодора, в свое время вместе с Василием отправленных в черноморские страны для евангельской проповеди. Он рассказал им о кончине святого, и епископы, посоветовавшись, решили продолжить его дело в Крыму. Они сели на корабль и прибыли в Херсонес. Святые Евгений, Елпидий и Агафодор много сил положили на проповедь Христа в городе, и число христиан все время росло. Через год, также 7 марта, епископы разделили участь своего предшественника: в бешенстве язычники забили их камнями.

Святые Еферий и Капитон

Через несколько лет, в правление равноапостольного Константина Великого, в Херсонес также патриархом Иерусалимским был направлен епископ Еферий. Видя, что язычники угрожают смертью христианам, он отправился в Византию, просить аудиенции у императора. Император Константин дал разрешение христианам Херсонеса свободно исповедовать свою веру и организовывать собрания, всех же препятствующих этому приказал изгонять из города. Благодаря усилиям Еферия в городе был построен храм, где епископ мирно совершал богослужения. До этого христиане совершали литургии в частных домах.

Чтобы отблагодарить императора за покровительство христианам, епископ вновь отправился в Константинополь. На обратном пути он заболел и 7 марта скончался на острове Амосе, в Греции.

На место Еферия, по просьбе херсонесских христиан, был прислал епископ Капитон. Местная община радостно приняла его. Также во время прибытия собралось много неверующих, которые просили от него чуда, чтобы убедиться в истинности проповедуемой им веры. Они предложили следующее испытание: зажечь большую печь и в нее войти епископу христианскому, и если останется жив, то обещали все креститься.

Неизвестно, легко ли было святому Капитону согласиться, но, надеясь на Бога, он это сделал. Когда печь разожгли, епископ в полном святительском облачении вошел в огонь и помолился Богу, чтобы тот сотворил чудо ради неверующего народа. Около часа стоял святой в огне с молитвой и не получил никаких ожогов, и даже одежда его осталась целой. После этого, набрав горящих углей в накидку, он вышел к народу. Видя такое чудо, множество людей обратились к Христу. Об этом чуде доложили императору Константину, а также рассказали на I Вселенском соборе, в 325 году в Никее. В честь этого события святитель построил церковь святого апостола Петра.

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Спустя несколько лет Капитон по делам направился в Константинополь, но корабль во время бури прибило к устью Днепра. Там местные жители, язычники, захватили корабль со всеми путешествующими. Судно ограбили, а епископа утопили в море. Это произошло 21 декабря, но память святителя Капитона празднуется вместе с его предшественниками 7 марта.

Проповедь святых епископов-мучеников принесла свои плоды. С V века Херсонес стал центром христианства. Археологи нашли на территории города около 50 храмов, датируемых V-XIV веками. Отсюда начало распространяться христианство на Руси, здесь проповедовали святые Кирилл и Мефодий, здесь принял крещение равноапостольный князь Владимир.

В XIX веке в Севастополе, на территории Херсонеса, был построен храм в честь семи священномучеников. Сюда приезжали помолиться члены царской семьи. В советские годы с храма сняли кресты и колокола, разобрали иконостас, стерли фрески и устроили в нем музей античности. Так было до 1998 года, когда в нем возобновились богослужения. Сейчас храм отреставрировали. И хотя он выглядит скромно, он очень любим многими севастопольцами за уют и особую атмосферу близости к святым.