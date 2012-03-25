Ave, Maria! Благовещение Пресвятой Деве

25 марта церкви, живущие по григорианскому календарю, празднуют величайшее торжество — Благовещение Пресвятой Деве Марии. В Католической церкви в этом году праздничное богослужение переносится на 26 марта, так как Благовещение совпадает с одним из воскресений Великого поста. Об этом празднике католики вспоминают куда чаще, чем раз в год…

В то время: Послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария. (Лк 1, 26-27.)

Праздник Благовещения мы сразу представляем себе воочию. Столь много авторов использовало этот сюжет, особенно в западной иконографии, что нам легко видится: ангел, устремленный с вестью к Деве, и смущенная Мария. Разные эпохи, разные техники, но суть одна и трепет и одухотворенность — все те же.

Самыми древними считаются изображения этого евангельского сюжета в катакомбах Святой Присциллы (III век) и мозаика V века в базилике Санта Мария Маджоре. К VIII же веку сложились два основных иконографических типа изображения Благовещения: либо у источника (реже, как на мозаике собора Святого Марка в Венеции), либо в доме Марии (такое изображение встречается чаще и нам привычней, например, Фра Анжелико, Боттичелли и многие другие).

В Католической церкви, по григорианскому календарю, этот праздник отмечается 25 марта (за девять месяцев до Рождества). В этом году, правда, праздничное богослужение переносится на 26 марта, так как Благовещение совпадает с одним из воскресений Великого поста. Само празднование было установлено еще в середине VI века в Константинополе на Востоке и в VII веке в Италии — на Западе.

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Благовещение — это начало и поворотный момент евангельской истории ("Евангелие" и есть благая весть): возвещение архангелом Гавриилом Деве Марии вести о том, что от нее родится спаситель мира Иисус Христос.

Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария; ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик, и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца. Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. (Лк 1, 28-35.)

Все важнейшие моменты, связанные с пониманием и значением этого праздника, отражены в праздничной мессе: весть о спасении и о том, что спасение это придет через добровольную жертву Христа, через крестную смерть. Об этом говорится в псалме, который поется на мессе:

Тогда я сказал: вот, иду; в свитке книжном написано о мне: я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. (Пс. 40, 8-9.)

Те же мысли в читаемом Послании к евреям:

Невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит: "жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне. Всесожжения и жертвы за грех неугодны Тебе. Тогда Я сказал: вот, иду, как в начале книги написано о Мне, исполнить волю Твою, Боже". Сказав прежде, что "ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, — которые приносятся по закону, — Ты не восхотел и не благоизволил", потом прибавил: "вот, иду исполнить волю Твою, Боже". Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. (Евр 10, 4-10.)

И именно эта жертва ведет нас к Пасхе, к Воскресению, к искуплению.

Праздник Благовещения почти всегда приходится на Великий пост. И это даже не праздник, а торжество (выше, чем праздник в католической традиции): на мессе Благовещения облачение торжественно-белое и поется гимн "Слава в Вышних Богу", который во время поста не исполняется, но на Благовещение и на Торжество Святого Иосифа (неделей раньше) поется и вместе с торжественностью мессы и белым облачением становится словно "просветом" в посте.

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На мессе Торжества Святого Иосифа вновь обращение к обетованию о Рождестве Иисуса Христа:

Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от Которой родился Иисус, называемый Христос. Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее. Но когда он помыслил это, — се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою; ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого. Родит же Сына, и наречешь Ему имя: Иисус; ибо Он спасет людей Своих от грехов их. Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень. (Мф 1, 16. 18-21. 24a.)

А на Литургии Часов (на Утрене и Вечерне) этого праздника читаются те же псалмы, что и на Рождество. Так эти два праздника-торжества относят нас к важнейшим праздникам — к Рождеству и к Пасхе.

Но католики вспоминают о Благовещении не только раз в году, а дважды в неделю, по понедельникам и субботам, в эти дни читая на четках розарий, состоящий из повторения молитвы "Радуйся, Мария" — именно тех слов, с которыми, согласно Евангелию, обращается архангел к Деве Марии. В эти два дня недели в чтении розария молящиеся соединяют молитву с размышлением о самых первых событиях евангельской истории, которая начинается именно с Благовещения.