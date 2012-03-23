Весенние заклички: весна, приходи скорее!

На дворе 22 марта — а кажется, как будто середина зимы: метет снег, серое небо и ни проблеска весны. Пора ее позвать, как делали наши предки-славяне. Они знали: нельзя просто сидеть и ждать, когда придет весна, — надо ее и поторопить, поманить надо, напомнить о себе, задобрить подарками, выбежать навстречу, высматривая аж от самого горизонта…

Ранняя весна — время неровное, изменчивое. Ненадежное, необязательное время. "Пришел марток — надевай трое порток". Лучезарное солнышко пригревает почти по-летнему, дырявит узорным кружевом кромку подтаявших сугробов под аккомпанемент звонкой капели, и вдруг раз — и снова мороз, снегопады, хмурое небо, как в декабре. Словно передумала весна, словно зима решила пойти по новому кругу… Не-ет, доверять весне — все равно что знающей себе цену капризной красавице. Поэтому в народных традициях восточных славян весну не просто ждут — ее "окликают", "кличут", "гукают", "закликают" (а где-то даже и "греют", разводя костры).

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Приди к нам, весна,

Со радостью!

Со великою к нам

Со милостью!

Со рожью зернистою,

Со пшеничкой золотистою,

Со овсом кучерявыим,

С ячменем усатыим,

Со просом, со гречею,

С калиной-малиной,

С черной смородиной,

Со грушами, со яблочками,

Со всякий садовинкой,

С цветами лазоревыми,

С травушкой-муравушкой!

Именно в пении весенних закличек, "веснянок", как нигде сохранилась очень древняя, архаичная, традиционная манера исполнения обрядовых песен — долгий протяженный звук, длинные паузы, позволяющие голосу дозвучать до конца, до последнего отзвука эха — откликом из запределья… Замечательная сербская народная певица и собирательница фольклора Светлана Стевич говорит о том, что в ее родном крае Хомолье такую манеру именуют не обычным словом "певанье", а "попеванье", или "пупеванье", что созвучно слову "пуполяк" — бутон. Когда вместе с голосом в песне раскрывается, расцветает душа, устремляется к небу, к вышнему… "Девушки собираются вечером по окончании своих работ и становятся группами на берегу реки, а если нет реки или озера, то за деревней, на площадке, иногда же на взгорке. Эти группы устанавливаются на далеком расстоянии одна от другой; когда одна группа закончит свой куплет и едва стихает ее последняя нота, тогда в отдалении другая группа продолжает свой куплет, — так описывает обычай закликания весны в Гомельском уезде в конце XIX века этнограф З. Радченко. — …Веснянки отличаются от всех других песен со своим припевом, вроде ауканья (в середине песни), что звучит очень красиво, когда песня раздается в лесу, пронесется по весеннему разливу и откликнется далеким эхом. Не указывает ли это на очень старинное происхождение веснянок?"

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Весна красна, теплое летечко,

Ой, люли-люли, теплое летечко,

Вот пришла весна, весна красная,

Ой, люли-люли, весна красная,

Принесла весна золоты ключи,

Ой, люли-люли, золоты ключи,

Ты замкни, весна, зиму лютую,

Ой, люли-люли, зиму лютую.

Весенние заклички, "веснянки" поются в разных областях России, Украины и Белоруссии в разное время — от Евдокии-Плющихи (Дня святой мученицы Евдокии, 14 марта) до Егорьева дня, а где-то даже до Троицы. Но чаще — на День сорока мучеников Севастийских, совпадающий с весенним равноденствием. В народном календаре этот день, 22 марта, называется "Сороки". Конечно, с ударением на первом слоге, от числа "сорок", — пусть вас не обманывает "птичья" игра слов. Хотя и это совпадение вряд ли случайно, если вспомнить другие народные названия праздника: "Жаворонки", "Кулики", "Тетерки". Кому из нас в детстве бабушки не дарили испеченных из сладкого теста птичек-жаворонков с распростертыми крылышками и глазами-изюминками? Румяные птичьи фигурки не просто радующее глаз лакомство, утешение для постящихся. Они часть древнего обычая, столь же архаичного, как заклички весны. Ведь возвращение перелетных птиц — жаворонков, грачей, скворцов — это знак, что весна уже рядом, что она никуда не уйдет, не повернет вспять…

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Птицы — вестники весны, а также вестники высших сил. В дохристианском представлении птицы улетают на зиму в теплый ирий, или вырей, — славянский языческий рай, — и оттуда же возвращаются, принося на крыльях весну. Но и в христианском народном сознании, в фольклоре, песнях, духовных стихах Божьи птицы — обитатели рая, крылатые гонцы, приносящие весточки живым от мертвых, человеку — от Бога. Птахой, исторгнувшись из тела, улетает в небо душа праведника. Птицей в народных песнях рвется сердце, тоскующее по дорогому человеку. В облике белого голубя сходит к Приснодеве Марии Святой Дух. Недаром именно на Благовещение прижился в русском народе обычай выпускать на волю певчих лесных пташек — щеглов, зябликов, чижей…

Ну, а на Сороки и другие весенние праздники птиц — жаворонков, куликов — тоже принято звать-закликать: вместе с весной и по отдельности. Если заклички весны — это зачастую в большей степени девичий обряд, то жаворонков нередко (хотя и не везде) кликали дети, бегая по селу с печеньем в форме птичек и задорно распевая:

Жаворонки, прилетите,

Студёну зиму унесите,

Тёплу весну принесите:

Зима нам надоела,

Весь хлеб у нас поела!

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Но какое отношение имеет веселый народный праздник, связанный с весной и птичками, к подвигу сорока мучеников Севастийских, память которых празднуется в этот день в Православной церкви? Отношение, может быть, не самое прямое, но не сказать, что вовсе никакого. Народный календарь годичных обрядов, обычаев, сельскохозяйственных работ накрепко привязан к церковному календарю. Но дело здесь не в желании Церкви присвоить себе, выхолостить изначальный смысл языческих праздников. Когда заходит речь о воцерковлении народных обычаев, самое время вспомнить ирландскую легенду о происхождении кельтского креста, когда на вопрос святого равноапостольного Патрика: "Кому вы поклоняетесь?" — друид ответил: "Солнцу!" — и начертил на земле солнечный круг. "А мы поклоняемся Солнцу Правды", — ответил святой и нарисовал поверх круга крест. Крест не заключен в солнечный круг, но простирается за его пределы. Он не отменяет солнца, но напоминает о том, кто сотворил и солнце, и землю, кто и выше, и светлее, чем солнце.

Священное Писание, и особенно Новый Завет, говорит притчами. Великое там описывается через малое. И маленькие птички (что там было в Евангелии о малых птицах?), что возвещают приход весны, поворот солнца на лето, тем самым несут весть и о приближении весны духовной — Светлого Христова Воскресения. Весть о Солнце Правды, что согрело сорок не отрекшихся от него воинов-христиан, которые чаяли встречи с ним, замерзая в ледяном озере… и о котором нужно помнить даже посреди самой лютой духовной зимы…

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…И еще один, неожиданный аспект этого праздника, характерный для Русского Севера и… далекой от него православной Сербии. В Каргопольском уезде в этот день пекут другое ритуальное печенье с птичьим названием — "тетерки", или "тетеры", которым чествуют молодоженов, вступивших в брак в этом году. А в народной традиции южных славян День сорока мучеников так и именуется — Младенци (с ударением на первом слоге), то есть молодые. В этот день молодые супруги принимают гостей, которые одаряют их подарками и пшеничными калачами с медом, дают советы и желают счастья в долгой семейной жизни.