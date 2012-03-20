Звездная пыль в глаза: астрология vs религия

Когда патеру Брауну, герою честертоновских рассказов, сказали, что уж ему-то, человеку, которому по работе положено верить во "всякие штуки", совсем не пристало прикидываться скептиком, он ответил: "Да, в некоторые штуки я верю, и именно поэтому не верю в другие". Отношения религии (христианства в первую очередь) с астрологией — штука сложная и двусмысленная, но сложность и двусмысленность таятся в основном в восприятии людей, мало разбирающихся в астрологии, религии или том и другом одновременно.

Проблема в том, что по какой-то загадочной причине многие ставят веру в Бога или богов в один ряд с верой в зависимость человеческой судьбы от траекторий летающих в пространстве булыжников. Очень больших булыжников, но булыжников тем не менее. Будучи сказано подобным образом, сопоставление звучит нелепо; однако многие несоответствия не замечают.

Не говоря даже об истинности или ложности астрологических прогнозов (хотя даже банальная статистика показывает, что никаких связей между успехами в той или иной области и датой рождения человека не наблюдается), следует указать на главное и самое фундаментальное несоответствие между христианством и астрологией, которое заведомо определяет негативное отношение первого к последней.

Астрология базируется на отрицании самого главного аспекта христианства и ряда других религий — свободы воли. Если верить астрологии, течение жизни человека определяется не его решениями и действиями, а движением небесных тел, то есть внешней, не зависящей от человека силой, с которой не имеет смысла бороться и которой ему нечего противопоставить. По большому счету, сложно представить какое-либо положение, которое находилось бы в большем противоречии с тем, во что должен верить христианин.

Причем в данном случае "должен" — это не отсылка к неким догматам, насаждающим определенную точку зрения. Христианин может верить или не верить в очень многие вещи, и находить в своем христианстве для этого основания. Свобода воли же — это один из основных составных элементов, своеобразная аксиома христианства. Человек может верить или не верить в пришельцев из космоса и оставаться христианином в том и другом случае; человек не может не верить в свободу воли и быть христианином — тут уж либо одно, либо другое.

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Следует обратить внимание и на другой момент, который ставит астрологию на позицию несоответствия с вообще любой монотеистической религией, не только с христианством. Многие исследователи полагают, что астрология в ее нынешнем виде с расчетом движения небесных тел и поиском зависимости между ним и судьбами людей происходит из языческого отождествления тех или иных звезд и планет с теми или иными богами, что практиковалось как в античные, так и в куда более древние времена, в Египте и Вавилоне. Таким образом, становится понятно, что сегодняшние претензии астрологов на научность и обоснованность их теорий уходят корнями во вполне банальный политеизм, в поклонение звездам как богам, обращение к ним с просьбой о совете и верой в то, что они управляют человеком и его жизнью.

Многие астрологи говорят, что не отрицают библейского учения, и, в общем-то, сами являются во многом христианами. Что вполне логично, потому как современный астролог — это, прежде, всего, торговец, которому необходимо продавать свой товар, так что ему попросту невыгодно отчуждаться от любой группы населения, тем более — от столь многочисленной. Многие, впрочем, идут дальше и высказываются в том смысле, что против христианства в целом ничего не имеют, но не верят в то-то и то-то — и называют тот или иной основополагающий аспект вероучения. Скажем, таковые "христиане" могут не верить в Иисуса Христа как Сына Божьего и Спасителя, в то, что Бог один и един, а человеческая воля свободна. Или напротив — верят в то, что к христианству не имеет никакого отношения: в карму, в реинкарнацию, в равенство или единство всех религий…

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В остальных авраамических религиях отношение к астрологии примерно такое же и по той же причине — что иудаизм, что ислам крайне плохо сочетаются с идеей многобожия и поклонения чему-то, кроме Бога, из чего растут ноги астрологии. Во многих текстах Ветхого Завета астрология многократно осуждается наряду с другими формами прорицания, клеймится поклонение "воинству небесному" (то есть звездам), а принятие Израилем этих практик заносится в число тех грехов, что приносили евреям множество бедствий.

Аналогично в исламе — отношение к гаданию по звездам сугубо отрицательно, потому что гадатель приписывает себе знание сокровенного, каковое является атрибутом исключительно Аллаха, и потому ни одному человеку доступно быть не может.

Единственной из распространенных религий, находящей в себе место для веры в астрологию, является буддизм (и, если на то пошло, индуизм) — там она является составной частью верования и пронизывает различные философские аспекты — что, впрочем, неудивительно, учитывая общий фаталистический настрой этих религий. Гороскоп человека здесь характеризуется примерно как некое выражение или формула кармы, с которой человек попадает в этот мир.

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Так или иначе, в большинстве своем мнение религиозных учений в своем взгляде мало отличается от мнения научного сообщества. Астрология находится в глубинном противоречии с самыми основными их положениями, так что и наукой ее назвать невозможно, и с религией "подружить" не получится.