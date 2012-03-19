Иосиф Обручник – названый муж Девы Марии

19 марта Католическая церковь празднует память святого, которого часто незаслуженно отодвигают в тень. Иосиф, прозванный Обручником, названый муж Девы Марии, отчим Иисуса Христа, в самом деле, занимает не так уж много места в Новом Завете. Но сложно переоценить роль Иосифа в жизни Богородицы и Спасителя, которого даже звали "сыном плотника".

Когда отданная родителями на служение Богу Дева Мария стала достигать совершеннолетия — стал вопрос о ее дальнейшей судьбе. Ведь жить в Иерусалимском Храме позволялось лишь юным девственницам — фактически, детям. После наступления уже подросткового возраста их обычно отдавали замуж — за достойных мужей, устраивая дальнейшую жизнь. Впрочем, у этих девушек был выбор — сохранять свое девство во славу Божью и дальше. Именно так и поступила Дева Мария, когда срок ее служения в Храме истек.

Разумеется, "выбрасывать на улицу", на произвол судьбы, храмовых служительниц было не принято. И священники нашли выход — решившая и дальше соблюдать обет девства отроковица покинула священные стены, но ей нашли названого мужа. Который должен был содержать Марию в дальнейшей жизни — при этом, однако, не прикасаясь к ней, как к жене в полном смысле слова.

Разумеется, найти человека, способного соответствовать такой цели было нелегко. Относительно молодые отпадали сразу — во избежание искушения во время совместной жизни с молодой красивой девушкой. Выбор пал на Иосифа, известного своей праведной жизнью, обладавшего нужной профессией — он был плотником. И, главное, ему на момент супружества с Девой Марией исполнилось 80 лет. В церковную историю этот человек вошел под именем Иосифа Обручника.

Правда, следует отметить, что на преклонном возрасте Иосифа настаивает Православная церковь. Напротив, в католической традиции Обручник — молодой (или средних лет) мужчина (что можно увидеть хотя бы по фильму "Мария, мать Иисуса"). Если в православном предании Иосиф относился к Марии скорее по-отечески, потому что она годилась ему во внучки, то католики уверены, что служение "названого мужа" носило самый настоящий рыцарский характер. Именно подражая святому Иосифу, служили в Средневековье рыцари своим прекрасным дамам.

Читайте также: Женщины: прекрасный пол в Евангелии

Разумеется, выбор жениха зависел отнюдь не только от личных симпатий иудейских архиереев. На самом деле, судьба будущей Божьей Матери находилась под контролем гораздо более высоких инстанций. Необходимость самого замужества, пусть и "фиктивного", Св. Отцами обычно трактуется, как желание обмануть до поры до времени темные силы, чтобы они не обрушились всей своей мощью на Деву, согласно пророчеству Исайи, должной зачать во чреве сына, которому суждено было стать Мессией, спасителем Израиля. Поэтому Богоматерь и была как бы "замаскирована" под обычную замужнюю женщину — на которых демонические сущности обращали гораздо меньшее внимание, чем на дев.

Другим же немаловажным фактором, как это нередко прослеживается и в других моментах биографии Спасителя, было соответствие ее древним пророчествам. Согласно самым важным из них, Мессия должен был быть из рода древнего первого благочестивого царя Израильского — Давида. А именно далеким потомком знаменитого псалмопевца и являлся праведный Иосиф.

Никого не должна смущать бедность и необходимость зарабатывать на жизнь ремеслом "члена царской семьи". Объясняется это тем, что за столетия иудейский народ постигло немало бедствий. Его государство делилось, подвергалось уничтожению иноплеменниками вместе с правящей династией — после восстановления возглавлялось совсем другими, и далеко не всегда достойными людьми… Тем не менее, и в Священном Писании, и в народных чаяниях сохранялось упование на избавление Израиля от всех его скорбей Мессией, потомком древних праведных царей, поставленных самим Богом — "сыном Давидовым".

В отношении "семейного статуса" праведного Иосифа мнения богословов различных христианских конфессий разнятся. Так, католики по преимуществу приписывают ему девство — как после обручения с Девой Марией, так и до него. Однако такой подход не объясняет — откуда же у Иисуса Христа взялись "братья и сестры Его", не раз упоминающиеся в Евангелии. В другую крайность впадает часть протестантов, утверждающих, что Богородица после Рождества своего предвечного Сына стала самой обычной женой Иосифа — и родила вышеупомянутых братьев и сестер Христа.

Читайте также: Пепельная среда — врата покаяния

Православие в этом вопросе занимает наиболее взвешенную позицию. Согласно которой, Иосиф Обручник до замужества Богородицы имел жену Саломию, от которой и имел — не родных, а "сводных" братьев и сестер воплотившегося Господа. Но после обручения с Девой Марией не прикасался к ней ни до, ни после Рождества. В доказательство этому, например, приводятся разные формулировки слов ангела, обращенные к Иосифу в различные моменты евангельской истории.

Например, когда он, сомневаясь в происхождении беременности зачавшей от Духа Святого номинальной жены-девственницы, хотел "тайно отпустить ее", во избежание побиения камнями, как блудницы — посланник Небес обратился к нему: "Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго" (Мф.1:18-21). В словах "жену твою" толкователи видят именно утверждение, что Дева Мария не нарушила ни свое девство, ни супружеские узы путем прелюбодеяния.

Но уже когда тот же Ангел обращается к названному мужу Богоматери уже после бегства в Египет, он говорит ему: "встань, возьми Младенца и Матерь Его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души Младенца" (Мф. 2:20) То есть, о Деве Марии уже не упоминается, как о жене Иосифа — даже формальной. Что лишний раз подчеркивает ее "приснодевство" (вечное девство).

Вообще, сам эпизод с попыткой Иосифа тайно опустить мнимо согрешившую Марию из дома во избежание строго суда первосвященников говорит о многом. Большинство добропорядочных иудеев просто донесли бы "куда следует" о "прелюбодеянии" своей жены — после чего бесстрастно (а, может, и с жестоким удовлетворением) наблюдали бы за побиением камнями виновной. Такие ситуации до сих пор можно наблюдать в ряде исламских стран — где руководствуются средневековыми законами Шариата.

Но потомок Давида не хотел быть виновником гибели юной девушки, предназначенной ему в жены — даже если бы казнь была бы формально справедливой. И в этом уже в суровые времена Ветхого Завета предвосхитил новозаветную этику любви и милосердия.

Пройдут десятилетия, и его названный Сын на коварный вопрос фарисеев: "Что нам делать с женщиной, взятой в прелюбодеянии, ведь Закон Моисеев велит побивать таких камнями?" отвечает: "Кто сам без греха — пусть первый бросит в нее камень". А когда обличаемые совестью иудеи стали расходиться, так и не совершив справедливого, но немилосердного суда, Господь кротко сказал несчастной женщине: "где твои обвинители? никто не осудил тебя?… и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши." (Ин.8: 3-11)

Читайте также: Канун Великого поста: покаяние без посредников

Церковное предание рассказывает, что после того, как Иосиф, выполняя повеление Божье, оставил у себя беременную Деву Марию, по доносу одного из фарисеев их обоих таки привлекли к суду Синедриона. Но, поскольку названые супруги категорически отрицали и прелюбодеяние на стороне, и растление Иосифом своей жены, священники прибегли к средству, прописанному еще в Законе Моисеевом.

Согласно процедуре, подозреваемым давали выпить "воду обличения" — над которой произносились специальные слова заклятия. И, если человек был виновен в прелюбодеянии — его вина становилась видна всем, "посредством некоторого видимого знамения". Под последним обычно подразумевается резкое ухудшение здоровья, "гинекологические" болезни и т. д. Но выпившие такую воду Иосиф и Мария остались невредимы — и тогда удовлетворенные Божьим Судом иереи сняли с них все обвинения, хотя и не понимали, как же такое могло произойти.

Потом было Рождество Спасителя, поклонение Ему волхвов, бегство в Египет, возвращение оттуда. И везде в эти сложные периоды жизни Девы Марии и ее Божественного Сына с ними рядом находился праведный Иосиф. Который брал на себя все тяжести пути, зарабатывания средств к существованию, любил, защищал своих названых жену и ребенка, воспитывал последнего, учил ремеслу. Многие ли даже современные люди способны поступить так даже в отдаленно сходной ситуации — по отношению к женщине и чужому ребенку, без наличия общих детей?

Читайте также: "Суд без милости не оказавшему милость…"

Так что эпитет "праведный" в отношении к Иосифу Обручнику — не просто благочестивый титул, а даже довольно-таки скромное описание сути его жизненного подвига. Который скромный плотник из Назарета смиренно выполнял все оставшиеся годы — а прожил он, по православному преданию, 110 лет, отойдя к Богу всего лишь за несколько лет до выхода Христа на общественное служение. Поэтому недаром названый отец Спасителя Мира с тех пор изображается на каждой иконе Рождества Христова — вызывая заслуженное почитание всех верующих. Попросим же и мы его: "Святый праведный Иосифе — моли Бога о нас!"