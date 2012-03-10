Пути ислама: сунниты и шииты

Разделение мусульман на шиитов и суннитов восходит к ранней истории ислама. Сразу после смерти пророка Мухаммада в VII веке возник спор о том, кто должен возглавить мусульманскую общину в Арабском халифате. Часть верующих выступала за выборных халифов, а другие — за права любимого зятя Мухаммеда Али ибн Абу Талиба. Так впервые разделился ислам.

Было и прямое завещание пророка, согласно которому его преемником должен был стать Али, но, как это нередко бывает, авторитет Мухаммада, непоколебимый при жизни, после смерти не сыграл решающую роль. Сторонники его завещания полагали, что руководить уммой (общиной) должны "назначенные Богом" имамы — Али и его потомки от Фатимы, и считали, что власть Али и его наследников — от Бога. Сторонники Али стали именоваться шиитами, что дословно и означает "сторонники, приверженцы".

Их оппоненты возражали, что ни в Коране, ни во второй по важности Сунне (дополняющем Коран своде правил и устоев, основанных на примерах из жизни Мухаммеда, его поступках, высказываниях в том виде, в каком они переданы его сподвижниками) ничего не сказано об имамах и о божественных правах на власть рода Али. Ничего не говорил об этом и сам пророк. Шииты отвечали, что предписания пророка подлежат толкованию — но только теми, кто имеет на это особое право. Оппоненты считали подобные воззрения ересью и говорили, что следует воспринимать Сунну в том виде, в каком ее составили сподвижники пророка, без каких-либо изменений и толкований. Это направление сторонников строгого следования Сунне получило название "суннизм".

В 632 году, всего через два года после своего избрания, халиф Абу-Бакр скончался, назначив своим преемником Умара ибн Хаттаба. Через 12 лет, в 644 году, Умар был убит в Медине, и его сменил Усман ибн Аффан из влиятельного арабского рода Омейадов. Еще через 12 лет, в 656 году, был убит и он, и четвертым халифом избрали того самого Али. Но правитель Сирии и родственник Умара Муавия обвинил Али в причастности к убийству прежнего халифа, его поддержали знатные роды молодой империи. Началась длительная гражданская война и раскол Халифата. В 661 году Али закололи отравленным кинжалом в мечети Куфы.

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После смерти Али власть захватил Муавия. Он заключил мирный договор с сыном Али, имамом Хасаном, по которому после его смерти власть должна была перейти к Хасану. Через несколько лет Хасан умер и новым имамом стал его младший брат Хусейн. А в 680 году умер Муавия. Он передал престол своему сыну Язиду, отменив выборность халифов и превратив этот институт в обычную наследственную монархию. Имам Хусейн не признал власть Язида. Противостояние длилось недолго и закончилось катастрофой для Хусейна и его сторонников. В том же 680 году, 10 октября, он с семьей и ближайшими сторонниками после изнурительной осады был атакован в Кербеле (Ирак) войсками халифа под командованием бывшего сторонника Али некоего Шимра. В этой битве был убит сам Хусейн, двое его сыновей, в том числе, шестимесячный младенец, несколько родственников и почти все сторонники.

Бойня в Кербеле возмутила всю умму. А для шиитов имам Хусейн стал мучеником за веру и самым почитаемым из имамов. Город Кербела, где похоронен имам, считается для шиитов самым священным местом после Мекки и Медины. Ежегодно шииты почитают его память в ходе траурных церемоний Ашура. Известен шокирующий обычай "шахсей вахсей". По улицам проходят траурные шествия, в них принимают участие мужчины, которые под барабанную дробь в знак скорби бьют себя цепями. Шрамы и раны, полученные при этом, считаются знаком религиозного благочестия. Одетые в черное женщины стоят вдоль дороги, голосят и бьют себя в грудь. В старом Иране принято проносить по улицам чучело льва. Приводимое в движение актером, чучело время от времени неуклюжим движением загребало солому и сыпало ее себе на голову, что символизировало опечаленную нацию, посыпающую голову пеплом. Впрочем, с точки зрения европейца, при этом достигался очень комический эффект.

В Иране в дни Ашуры на площадях до сих пор представляют тазийе — уникальные религиозные мистерии, посвященные как гибели имама Хусейна, так и предшествовавшим ей событиям. Этой традиции более тысячи лет, и тазийе стали таким же национальным символом для Ирана, как театр Кабуки — для Японии. Каждому персонажу полагается не меняющиеся веками костюм и имидж. Имам Хусейн одет в зеленое — символ святости, как и другие "святые" герои, и его лицо закрыто покрывалом. Главный отрицательный герой Шимр одет в красное — символ смерти и предательства. В тазийе актер не играет, а "изображает" своего героя. Это не актерское действо, а труд во славу Божию, в память и во славу почивших святых. Именно поэтому актер, играющий Шимра, может по ходу мистерии проклинать злодейства своего героя и жаловаться на то, что ему приходится играть такую ужасную роль.

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Как писал Евгений Бертельс в своей книге "Персидский театр", "значительное затруднение составляет подыскать актеров на роли злодеев. Публика уже перестаёт различать, где театральное действо, а где повседневность, и вмешивается в представление, желая придать историческим событиям новый оборот. От этого исполнителям некоторых ролей приходится очень туго, зачастую их избивают до того, что по окончании торжеств им долгое время приходится отлеживаться. Предвидя такой печальный исход, они стараются предотвратить его и пытаются исполнить роль как можно менее реалистично, прерывая речи разными восклицаниями и осыпая проклятиями свои собственные злодейства. Но это мало помогает, накопившаяся в зале энергия ищет исхода и, за неимением другого объекта, невольно обрушивается на несчастных Омаров и Шимров".

С гибелью имама Хусейна институт имамов не исчез. Его сын Зайн аль Абидин уцелел во время бойни в Кербеле, признал власть Омейадов и продолжил династию. Имамы не имели политической власти, но обладали колоссальным духовным влиянием на шиитов. Последний, одиннадцатый имам, Хасан аль Аскари, умер в 873 году, и "мусульманские Меговинги" прекратили свое существование. Согласно шиитскому преданию, у Хасана остался сын Мухаммад, "двенадцатый имам", который в пятилетнем возрасте был скрыт Богом и существует до сих пор. Этот скрытый имам должен явиться в качестве Мессии (Махди), его возвращения часть шиитов (так называемые двунадесятники) ждет до сих пор. Имамом в народе называли аятоллу Хомейни — лидера иранской революции 1979 года, установившей в стране шиитский теократический режим.

Для суннитов шиитское понимание функции имама как посредника между Богом и человеком — ересь, поскольку они придерживаются концепции прямого поклонения Аллаху, без посредников. Имам — с их точки зрения, обычный религиозный деятель, заслуживший авторитет богословскими познаниями, руководитель мечети, а институт духовенства у них лишен мистического ореола. Сунниты почитают первых четырех "праведных халифов" и не признают династию Али. Шииты признают только Али. Шииты почитают высказывания имамов наряду с Кораном и Сунной.

Различия сохраняются и в интерпретации суннитами и шиитами шариата (исламского закона). Например, шииты не придерживаются суннитского правила считать развод состоявшимся с момента провозглашения его со стороны мужа. В свою очередь, сунниты не принимают шиитскую практику временного супружества.

В современном мире сунниты составляют большую часть мусульман, шииты — чуть более десяти процентов. Шииты распространены в Иране, Азербайджане, некоторых районах Афганистана, Индии, Пакистана, Таджикистана и в арабских странах (за исключением Северной Африки). Главным шиитским государством и духовным центром этого направления ислама является Иран.

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Конфликты между шиитами и суннитами случаются до сих пор, но в наше время они чаще носят политический характер. За редким исключением (Иран, Азербайджан, Сирия) в странах, населенных шиитами, вся политическая и экономическая власть принадлежит суннитам. Шииты чувствуют себя обиженными, их недовольством пользуются радикальные исламские группировки, Иран и западные страны, давно освоившие науку стравливания мусульман и поддержки радикального ислама ради "победы демократии". Шииты активно боролись за власть в Ливане, а в прошлом году восстали в Бахрейне, протестуя против узурпации суннитским меньшинством политической власти и нефтяных доходов.

В Ираке после вооруженной интервенции США шииты пришли к власти, в стране началась гражданская война между ними и прежними хозяевами — суннитами, а светский режим сменился мракобесием. В Сирии противоположная ситуация — там власть принадлежит алавитам, одному из направлений шиизма. Под предлогом борьбы с засильем шиитов в конце 70-х годов террористическая группировка "Братья-мусульмане" развязала войну против правящего режима, в 1982 году мятежники захватили город Хама. Мятеж был подавлен, погибли тысячи людей. Сейчас война возобновилась — но только теперь, как и в Ливии, бандитов именуют повстанцами, их открыто поддерживает все прогрессивное западное человечество во главе с США.

В бывшем СССР шииты живут в основном в Азербайджане. В России их представляют те же азербайджанцы, а также небольшое число татов и лезгин в Дагестане.

Серьезных конфликтов на постсоветском пространстве пока не наблюдается. Большинство мусульман весьма смутно представляют себе разницу между шиитами и суннитами, а азербайджанцы, живущие в России, за неимением шиитских мечетей нередко посещают суннитские.

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В 2010 году случился конфликт между председателем президиума Духовного управления мусульман европейской части России, председателем Совета муфтиев России, суннитом Равилем Гайнутдином и главой Управления мусульман Кавказа, шиитом Аллахшукюром Пашазаде. Последнего обвинили в том, что он шиит, а большинство мусульман России и СНГ — сунниты, следовательно, шиит не должен управлять суннитами. Совет муфтиев России пугал суннитов "шиитским реваншем" и обвинял Пашазаде в работе против России, поддержке чеченских боевиков, излишне тесных отношениях с Русской православной церковью и притеснении суннитов в Азербайджане. В ответ Управление мусульман Кавказа обвинило Совет муфтиев в попытке срыва Межрелигиозного саммита в Баку и в разжигании розни между суннитами и шиитами.

Эксперты полагают, что корни конфликта — в состоявшемся в 2009 году учредительном съезде Консультативного совета мусульман СНГ в Москве, на котором Аллахшукюр Пашазаде был избран главой нового альянса традиционных мусульман. Инициатива получила высокую оценку президента России, а демонстративно бойкотировавший ее Совет муфтиев оказался в проигрыше. В разжигании конфликта подозревают и западные спецслужбы.